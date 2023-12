Chồng mất chưa được bao lâu thì anh chồng bất ngờ làm một việc khiến tôi không thể chấp nhận nổi

Vợ chồng Y kết hôn và sống bên nhau được khoảng hơn 5 năm nhưng không may chồng Y đã qua đời cuối giữa năm ngoái. Anh mắc bệnh hiểm nghèo, điều mà Y luôn trăn trở, hối hận. Giá mà Y khuyên nhủ chồng bớt tham công tiếc việc, chăm chỉ tập thể thao, đừng thức khuya nữa thì biết đâu anh đã không ra đi sớm như vậy. Giờ đây, cuộc sống của Y có quá nhiều xáo trộn và vô cùng bấp bênh.

Chồng Y mất, chỉ còn lại Y và con gái, hai mẹ con nương tựa nhau. Trước đây chồng Y có điều hành một xưởng in tuy không quá lớn nhưng ăn nên làm ra, rất phát đạt. Như đã nói, để đạt được thành tựu đó, chồng Y đã phải cực vất vả, lao tâm khổ tứ. Anh là con út trong gia đình, những điều tuyệt vời nhất bố mẹ đều dồn cho các anh lớn, thành ra chồng Y phải tự lực cánh sinh. Đôi lúc Y rất thương anh, người ngoài như Y còn nhìn rõ bên trọng bên khinh. Y cũng bảo ban chồng không cần giữ chấp niệm nhiều, cứ cố gắng làm ăn phát triển.

Khi chồng mắc bệnh, công việc ở xưởng in cũng gián đoạn nhiều, không thể duy trì ổn định. Nhưng vì đó là tâm huyết bao nhiêu năm của chồng Y nên cũng chẳng thể bỏ phí được. Mà khi chồng Y còn khỏe, Y lại chỉ ở nhà nội trợ, không phụ giúp được gì nhiều ở xưởng in. Do đó, chồng đã dạy Y từ đầu, khâu sổ sách, quản lý nhân sự, nhập hàng xuất hàng và cả các đối tác quan trọng.