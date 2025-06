Hôm nay (8/6), Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc người phụ nữ bị chồng cũ hành hung trước quán cà phê khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 10h30 ngày 7/6, trong lúc chị V.T.M.L. (26 tuổi, quê Nghệ An) đang làm việc tại một quán cà phê trên đường 22 tháng 12 (phường An Phú) thì chồng cũ là Đặng Văn Hùng (29 tuổi, cùng quê) tìm tới. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi trước khu vực quán. Lúc này, Hùng dùng tay liên tục đấm vào mặt chị L. khiến chị này phải kêu cứu. Phát hiện sự việc, một người khác gần đó tới can ngăn nhưng Hùng vẫn tiếp tục nắm tóc, đấm túi bụi vào mặt, đầu của vợ cũ khiến nạn nhân bị chảy máu, sau đó phải bỏ chạy vào quán. Sau khi hành hung xong, Hùng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Chị L. được đồng nghiệp đưa tới Bệnh viện đa khoa An Phú để cấp cứu. Kết luận từ bệnh viện cho thấy, chị L. bị vết thương ở vùng má trái và cánh tay trái, phải khâu vết thương. Tiếp đó, chị L. cũng trình báo cơ quan công an để vào cuộc xử lý. Chị L. và Hùng từng là vợ chồng, có chung với nhau 3 người con. Vào cuối tháng 4 vừa qua, hai người đã ly hôn theo bản án của TAND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hình ảnh người phụ nữ bị chồng cũ hành hung - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 31/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi bởi camera giám sát trong gia đình, thể hiện hình ảnh người phụ nữ bị chồng dùng cây lau nhà, dép thẳng tay đánh trước mặt người già và con nhỏ. Thời điểm xảy ra sự việc, hai vợ chồng trong gia đình có lời qua tiếng lại. Người chồng vớ luôn cây lau nhà thẳng tay đánh vợ. Mặc dù người nhà can ngăn, người chồng vẫn tiếp tục dùng cây lau nhà vụt vào người vợ. Người phụ nữ bị chồng hành hung trong clip là Nguyễn Thị M.. Người nhà chị M. cho hay sự việc xảy ra ngày 29/5. Sau khi bị đánh, chị có các triệu chứng nôn, chóng mặt…, người nhà quyết định đưa chị đi bệnh viện và gửi đơn trình báo Công an xã Vĩnh Lợi. Người nhà nạn nhân cho hay chồng chị M. "thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với chị. "Lần này bị nặng quá, gia đình chúng tôi phải đưa M. vào viện. Hiện tại M. đang nằm viện và rất hoảng loạn. Bác sĩ nói màng nhĩ bị tổn thương, trên người nhiều vết bầm tím" - người nhà chị M. nói.