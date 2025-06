Tại hiện trường, ông U đã tử vong, nhiều đồ dùng trong nhà, vách tường, nóc nhà… bị hư hỏng. Qua xác minh sơ bộ của ngành chức năng, vụ việc xảy ra nghi do nổ đầu đạn.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động thủ đô, những vụ việc trên là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm ẩn của hỏa hoạn trong khu dân cư. Đồng thời về tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa cháy nổ, đặc biệt trong mùa nắng nóng, khi lượng điện tiêu thụ tăng cao và học sinh, sinh viên nghỉ hè ở nhà, nguy cơ cháy nổ càng trở nên đáng lo ngại.

Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội, để đảm bảo an toàn PCCC, các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp cần tập trung thực hiện các giải pháp an toàn trong quá trình quản lý, sử dụng điện và các biện pháp phòng ngừa khác.

Cụ thể, người dân cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện để tránh sự cố chập cháy do hư hỏng hoặc tuổi thọ. Đặc biệt, cần lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat, rơle tự đóng ngắt điện để chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, nhất là các thiết bị công suất lớn như bình nóng lạnh, điều hòa. Đối với các thiết bị điện đã lâu ngày không hoạt động, cần kiểm tra và bảo dưỡng trước khi bước vào mùa nắng nóng.

Tuyệt đối không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn. Cần phân bổ các thiết bị tiêu thụ điện trên đường dây dẫn để đảm bảo công suất truyền tải, tránh hiện tượng quá tải gây cháy. Khi lắp đặt thêm thiết bị điện công suất lớn, phải lựa chọn dây dẫn phù hợp. Hạn chế tối đa việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không sạc điện thoại, xe máy (xe đạp) điện hoặc các thiết bị tiêu thụ điện khác qua đêm, đặc biệt trong những ngày đi du lịch, nghỉ mát dài ngày. Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện. Tránh đi dây điện luồn qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy.

Ngoài ra, người dân cần giám sát chặt chẽ khi đun nấu và sử dụng thiết bị sinh nhiệt. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, bếp từ, phải có người trông coi. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy gần nơi đun nấu; nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy.

Nếu dùng bếp gas, phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas. Nếu đun nấu bằng bếp dầu, phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.

Đặc biệt lưu ý các hộ gia đình có nhu cầu đi du lịch trong thời gian dài nên ngắt hết các thiết bị tiêu thụ điện, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng trước khi rời khỏi nhà.