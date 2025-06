Theo thông tin từ VTC News, liên quan vụ kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, anh T.H (SN 2004, trú 5/14 đường Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế - nạn nhân duy nhất còn sống sau vụ án mạng) nhập viện với những vết thương nặng do bị dao đâm.

Thi thể hai nạn nhân xấu số được lực lượng chức năng đưa từ bệnh viện về nhà để lo hậu sự - Ảnh: VTV News

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h ngày 7/6, Phan Văn Phú (sinh ngày 19/10/1992, đăng ký thường trú tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế) đến nhà vợ cũ là chị T.T.K.C (sinh năm 1994) ở 5/14 Văn Cao (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế) đề nghị được chở con về nhà nội chơi, trước khi Phú ra Bắc làm việc nhưng chị T.T.K.C ngăn cản.

Do mâu thuẫn, Phú dùng dao gây án với 3 nạn nhân là chị T.T.K.C; bà N.T.C (sinh năm 1972, mẹ chị C) và anh T.H (sinh năm 2004, em ruột chị C).