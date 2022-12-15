U và chồng lấy nhau khi ấy chúng U còn rất trẻ, một người 25, một người 27. Hai vợ chồng đặt mục tiêu cưới nhau về sẽ cùng làm lụng chăm chỉ, tích góp để cuộc sống dư dả, ổn định hơn. Đợt đó, anh làm kế toán trưởng của một công ty còn U làm phòng hành chính nhân sự. Thi thoảng một năm cũng đi du lịch được vài lần.

Chồng U ngoại tình mọi người ạ... Nói đúng hơn anh ấy giờ là chồng cũ vì chúng U đã ly dị với nhau rồi. Năm 2020, dịch bệnh bùng phát, công việc của cả hai đứa bị ảnh hưởng nhiều, cộng thêm một biến cố ập xuống, đó là bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy trong nhà phải dồn tiền chữa chạy cho ông. Bao nhiêu của cải vợ chồng U tích góp được đều bay biến theo tiền viện phí.

Do chồng U là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ cũng giục sớm sinh con để không phải lo nghĩ gì. Nhưng hồi ấy chúng U bỏ ngoài tai lời của người lớn, cứ tận hưởng tuổi trẻ và cống hiến hết mình cho công việc đã. Đôi lúc U đã nghĩ, giá như năm đấy mình đẻ luôn thì chuyện vợ chồng U đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay...

Đến khoảng gần cuối năm, bố chồng qua đời. Cũng chính lúc ấy, U phát hiện chồng mình có làm quen một người phụ nữ khác bên ngoài. Quả thật U cũng chẳng hiểu tại sao nữa, phải chăng là vì cuộc sống nhiều khổ sở áp lực nên anh mới phải tìm người phụ nữ khác giải khuây? U tuyệt vọng, nhìn đâu cũng thấy tức mắt, thậm chí còn đôi lần hỗn xược với mẹ chồng. Chồng U không chịu nhận sai, lại còn nhiều lần mắng nhiếc U vì đã đối xử không tốt với mẹ anh ấy. Cho dù U đã xin lỗi mẹ chồng, nhưng cứ hễ U và chồng cãi nhau, anh lại lôi những chuyện kia ra để trách móc vợ.

Chuyện gia đình không đi đến đâu, U còn bị kẻ thứ ba ngang nhiên nhắn tin trêu ngươi. U biết bây giờ mình rất khó có giải pháp tốt. Nếu cố chấp kéo anh ấy về bên mình, có thể sẽ mất nhiều thời gian, và U thì hao tổn tâm lực. Cuối cùng, U lựa chọn giải pháp ly dị. Nhưng ngặt nỗi, chính thời điểm U và chồng cũ ra tòa, U phát hiện mình mang thai. Ban đầu, U cố giấu chuyện này, chỉ nói cho bố mẹ đẻ biết.

Nhưng rồi lúc em bé lớn dần, U không thể giấu được nữa, cả gia đình chồng cũ đều biết. Khi ấy, U nhận được rất nhiều cuộc tin lẫn gọi điện, song U chẳng nghe, cũng không thèm đọc. U biết anh ấy lo lắng cho mẹ con U, dù gì cũng là máu mủ của anh. Vài lần chồng cũ đến nhà U nhưng bố mẹ U không cho vào. Vì sợ U bị ảnh hưởng tâm lý nên U đã lựa chọn nghỉ việc về quê ngoại dưỡng thai. Anh trai U đồng ý chu cấp tiền cho em gái để sinh nở thuận lợi bình an.

Trước khi sinh, U quay trở lại nhà mình. May mắn là ngày U lên bàn mổ, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi, mẹ tròn con vuông. U đã sinh một bé trai, mẹ đẻ của U có hỏi ý kiến chuyện liệu nên thông báo tin này cho thông gia biết hay không. U vì mệt quá nên đã bảo mẹ muốn làm gì cũng được.

Sau khi về nhà, một chuyện đã xảy đến. Đó là mẹ của chồng cũ đến thăm U. Bà bước vào trong phòng nhẹ nhàng, khi ấy U đang nằm với con. Và rồi mẹ chồng nói một điều làm U chảy nước mắt. Bà bảo "Chồng con hôm trước trời mưa phi xe đến viện nhưng bị tai nạn. May sao chỉ bị gãy tay nhẹ. Nó vẫn còn để ý, quan tâm tới hai mẹ con lắm. Nhưng vì hồi mang thai, con về quê nên nó mới không thể chăm sóc được. Mẹ nghĩ con trai mẹ đã tỉnh ngộ rồi, hay là hai đứa tha thứ cho nhau đi. Đằng nào em bé cũng cần một gia đình tử tế".

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Khi ấy U đang nằm giả vờ không nghe thấy gì nhưng nước mắt cứ chảy ra. Mẹ chồng biết ý, để một túi quà ở đầu giường rồi ra ngoài. Mẹ đẻ U bảo mẹ chồng cũng nói rất nhiều, đại ý là muốn hai con quay về bên nhau. Bây giờ, thành thật mà nói, U vẫn còn một chút tình cảm với chồng chứ không phải cạn tình cạn nghĩa. Nhưng nếu quay lại, liệu U có còn được hạnh phúc hay không? Mà kể ra cũng thương anh ấy vì bị tai nạn trên đường đến viện thăm hai mẹ con U. U thật lòng khó xử quá...