Giận chồng nên về nhà mẹ đẻ, tưởng chồng sẽ hối lỗi qua rước tôi về, nào ngờ tôi chết đứng khi nghe một tin chấn động về chồng từ chính miệng cô hàng xóm

Tâm sự 16/12/2022 09:20

Mọi lỗi lầm đều do tôi hay sao?

Kể ra mà A thấy uất quá mọi người ạ. A lấy chồng mới được 3 năm, hai vợ chồng cũng được gọi là hòa hợp cho đến khi A sinh con. Trước đấy thì mọi việc trong nhà A quán xuyến hết được vì A cũng rảnh, chồng đi làm về chẳng phải động tay việc gì. Giờ có con, lão đáng lẽ phải biết chia sẻ việc nhà với vợ nhưng vẫn ỉ lại, lười biếng, động nói thì lại sinh sự, khó chịu.

Giận chồng nên về nhà mẹ đẻ, tưởng chồng sẽ hối lỗi qua rước tôi về, nào ngờ tôi chết đứng khi nghe một tin chấn động về chồng từ chính miệng cô hàng xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Chưa hết đâu ạ, A bực nhất vẫn là chồng quay lại cái thói xấu thời chưa cưới. Chồng A có cái tật ga lăng quá đà, cô gái nào nhờ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Ai đời có người chồng nào lại bỏ đón vợ con để đưa đồng nghiệp nữ hỏng xe về nhà. Thế mà A nói thì lão lại bảo A ích kỉ, sống không biết giúp đỡ người khác. A uất quá, không thèm nói gì nữa ôm con về nhà ngoại luôn vì nhà ngoại cũng ở gần đó.

Một tuần trời chồng A không gọi bất cứ cuộc gọi nào, kể cả là hỏi thăm con. A không hiểu rốt cuộc chồng A có cần cuộc hôn nhân này nữa không. Bản thân A thì chẳng thấy mình sai nên không muốn xin lỗi.

Vẫn đang hậm hực nghĩ đến chồng thì A nhận được điện thoại của bà hàng xóm. Bà ấy bảo chồng A đưa ả nào về nhà. A ba chân bốn cẳng phi về xem thực hư thế nào.

A tóm ngay tại trận 2 kẻ trong nhà đang ngồi õng ẹo chọc ghẹo nhau. Máu điên trong người A sôi lên, A toan lao vào thì không ngờ chồng A lại đứng lên chặn lại, còn trừng mắt với A: "Cô bỏ bê tôi, không muốn làm vợ tôi nữa, tôi phải tìm người khác chăm sóc mình chứ sao?".

Giận chồng nên về nhà mẹ đẻ, tưởng chồng sẽ hối lỗi qua rước tôi về, nào ngờ tôi chết đứng khi nghe một tin chấn động về chồng từ chính miệng cô hàng xóm - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

A sốc luôn các chị ạ! A mới về nhà ngoại được 1 tuần chồng đã có ngay người khác, không thèm nghĩ gì đến con luôn. Lời chồng nói khiến A chẳng còn muốn động đến lão cùng ả kia làm gì nữa cho mệt thân, bẩn tay. A quay lưng bỏ đi, về viết đơn ly hôn luôn. A chỉ là phẫn uất quá, không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà cuộc hôn nhân của A đi vào đường cụt thế này?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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