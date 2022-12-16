Đang mang thai nhưng tôi vẫn cố gắng 'chiều' chồng, tuy nhiên, 'chăn gối' càng 'nguội lạnh' từ lúc chồng nhận món quà 'quái dị' từ cô hàng xóm

Y lấy chồng khi mới chỉ bước sang tuổi 25. Có rất nhiều bỡ ngỡ, mới mẻ, song Y vẫn chọn song hành cùng một người đàn ông khi ấy. Anh hơn Y 7 tuổi, đã có công việc và sự nghiệp vững chắc, ổn định. Chồng chiều Y lắm, từ ngày yêu nhau đã đưa đi mua sắm bao đồ xịn, đắt tiền. Y cũng không ngờ bản thân mình lại được may mắn gặp anh. Chưa bao giờ Y phải bỏ ra một đồng cho mối quan hệ này vì chồng tự chủ tài chính.

Vợ chồng Y chuyển tới sống ở một căn hộ chung cư cao cấp sau khi kết hôn, nhìn chung rộng rãi và tiện nghi. Đặc biệt chồng Y làm quen rất nhanh với các nhà hàng xóm, trong đó có một anh cùng hội chơi tennis với chồng. Thi thoảng một vài hôm có trận bóng đá lớn hoặc dịp Tết, hai nhà hay tụ tập ăn lẩu, nhậu nhẹt. Cũng rất tiện lợi vì cách nhau vài bước chân, chưa kể Y và chị vợ hàng xóm còn có nhiều sở thích chung nên dễ nói chuyện.

Trong gia đình, chồng Y còn là con út nên anh được cưng chiều và không phải gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai. Có lẽ đây cũng là yếu tố khiến Y mau chóng đi tới hôn nhân với chồng. Khi đã về chung một nhà, chồng Y vẫn cưng chiều vợ, nhưng mặt khác, Y lại phát hiện ra nhiều "góc tối" của anh.

Lấy chồng tới nay gần 2 năm nhưng Y vẫn chưa có tin vui, chồng và gia đình anh cũng chẳng giục giã gì. Như đã nói, chồng Y là con út nên chắc ông bà nội không đặt nặng chuyện này. Thêm nữa, chồng Y đang ở độ tuổi hừng hực sung sức, anh rất giỏi trong "chuyện ấy", từng có lần chồng bảo chỉ muốn "yêu" vợ mỗi ngày, giờ mà phải nhịn 9 tháng 10 ngày chắc anh không chịu nổi. Mỗi lần chồng nói thế, Y chỉ biết cười trừ. Ừ thì bản thân Y cũng có một chút nhiệt huyết để "chiều" anh.

Thời gian gần đây, Y thấy chồng giảm tần suất quan hệ, có thể vì anh đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Y cũng rất lo lắng và chú ý thay đổi, cải thiện dinh dưỡng để chồng luôn dồi dào sung mãn. Có những đêm Y chủ động ngỏ lời thì chồng kêu mệt, không có hứng. Dần dần, Y cứ để kệ anh, muốn làm gì cũng được.

Vậy mà hôm trước, chính chồng là người đã khiến Y vô cùng bẽ bàng vì kể lể chuyện nhạy cảm cho nhà hàng xóm. Hôm ấy Y đang mở cửa, nghe rõ tiếng nói của chồng nhưng anh lại dừng ở trước cửa nhà hàng xóm nói chuyện. Ngó ra xem thì Y thấy chồng đang cầm một hộp quà. Ban đầu Y cứ nghĩ đó là quà kỷ niệm. Hơn nữa, chồng Y còn bảo hàng xóm: "Cái này mà tặng vợ thì cô ấy thích mê!"

Y rất hồi hộp trước món quà bí mật của chồng. Ngờ đâu lúc anh về nhà mở ra thì Y lặng lẽ chẳng nói nên câu. Đó là "đồ chơi người lớn"... Chồng Y bảo cái này sẽ giúp Y không bị bứt rứt và "đòi" anh mỗi đêm. Chồng cũng nói dạo này sức khỏe anh không được tốt, thành ra Y thông cảm cho anh ấy.

Thứ nhất, những chuyện nhạy cảm thế này mà chồng lại kể với hàng xóm sao? Thế này thì chắc vợ chồng nhà bên sẽ biết hết tình hình gia đình Y... Thứ hai, chồng đã mua tặng vợ "đồ chơi người lớn" thì tức là anh cũng chẳng còn thiết tha gì chuyện "giường chiếu". Điều Y lo lắng là anh cũng dần vơi cạn cảm xúc với mình. Có khi nào chồng đang tơ tưởng đến ai ở bên ngoài nên mới vậy không?

Đêm hôm ấy, Y nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng anh lảng tránh đi ngủ. Những ngày khác, cứ hễ động tới chuyện "vợ chồng" thì anh lại bảo Y dùng "đồ chơi" đi. Y không biết vấn đề gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng Y. Điều này liệu có bất thường không, hay chỉ là Y đang nghĩ quá nhiều? Thành thật mà nói, trước giờ chồng Y không như vậy, bây giờ bỗng anh tỏ ra mất hứng thú với chuyện quan hệ nên Y hơi hụt hẫng, bất ngờ.

Ảnh minh họa

Thậm chí, đã từng có lần chồng bảo ngủ riêng, vì anh làm việc khuya sẽ ngủ luôn ở phòng ấy. Y chẳng biết mình đã làm gì sai để chồng phải lạnh nhạt vậy...