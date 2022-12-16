Lên thành phố thăm chồng bất ngờ, tôi chứng kiến một sự thật bẽ bàng về chồng qua một tờ hóa đơn lạ

N và H lấy nhau được hơn 1 năm thì chồng đòi lên thành phố kiếm tiền. N cũng muốn theo anh lên đó rồi 2 vợ chồng bảo nhau cùng làm ăn. Nhưng H không đồng ý. Chồng bảo N ở nhà chăm sóc cho bố mẹ và con của anh. Có N thì anh mới yên tâm làm ăn xa được. H hứa, khi nào ổn định thì anh sẽ đón mẹ con N lên cùng đoàn tụ.

Mấy tháng đầu lên thành phố, H chăm gửi tiền về quê lắm. Mỗi tháng anh đưa cho N 3-4 triệu để lo toan chi tiêu. Nhưng thời gian gần đây, phải gần năm rồi, không thấy H gửi tiền về nữa. N có hỏi chồng thì anh thở dài thườn thượt qua điện thoại. H giải thích rằng, dạo này do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công việc khó khăn, đồng lương vì thế cũng ít ỏi. Trên đó anh còn chi tiêu không đủ, lấy đâu ra tiền gửi về nhà.

Từ ngày H lên thành phố, mọi chuyện trong nhà đều đến tay N. Bố mẹ anh già rồi, không còn khả năng lao động. N đi làm vừa nuôi con, vừa chăm sóc bố mẹ chồng.

Nghe vậy N có khuyên chồng về quê làm công ty. Ít ra mỗi tháng anh cũng kiếm được 3-5 triệu, hơn nữa chi phí sinh hoạt ở quê cũng rẻ hơn nhiều. Nhưng H một mực không đồng ý. Anh nói rằng bao giờ thành công mới về!

Mấy tháng nay H còn không thường xuyên gọi điện về nhà. Thậm chí N gọi, anh cũng không thèm nghe máy, chỉ nhắn 1 dòng tin nhắn gọn lỏn: "Anh bận". Bố mẹ chồng N sốt ruột bảo N lên thành phố 1 chuyến xem chồng ăn ở ra sao? Nhưng chồng cũng gạt phắt. Anh nói vẫn sống ổn, N không việc gì phải lên!

Ý định lên thành phố thăm chồng của N cũng bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thời gian này mới ổn định hơn 1 tý, N quyết định lên thăm chồng. Nhưng muốn dành cho anh 1 bất ngờ nên N không báo trước.

Lần mò theo địa chỉ anh từng đưa để gửi đồ ăn lên, N không mất quá nhiều thời gian để tìm ra phòng trọ của chồng. Tuy nhiên, lúc N tới nơi, H không có nhà. Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, N thấy căn phòng của chồng khá rộng rãi và sạch sẽ. N hỏi chủ nhà về giá thuê căn phòng này thì được biết, anh thuê hơn 4 triệu/tháng. N lè lưỡi, thật là đắt! Nhưng có thể thuê được căn phòng khang trang như vậy thì đúng là cuộc sống của chồng N chưa đến mức khó khăn, ngược lại còn khá giả là đằng khác!

Chờ chồng đến tối mịt vẫn chưa thấy về, N đành phải gọi cho anh. Biết N lên thành phố, thay vì vui vẻ, H lại cằn nhằn N phiền phức. Tuy vậy anh cũng nhanh chóng về nhà.

Về tới nơi, H mua 1 suất cơm bụi nói rằng N ăn tạm. Tại N lên đây mà không báo trước nên anh đã hẹn đi liên hoan với đồng nghiệp. H giải thích vài câu như vậy, sau đó anh đi tắm, ăn mặc chỉn chu, xịt nước hoa thơm nức rồi rời khỏi nhà.

Lên thăm chồng nhưng bị bỏ xó 1 chỗ khiến N có phần hụt hẫng. Ngồi mãi không có việc gì làm, N quyết định đi tắm và giặt quần áo cho chồng. Tuy nhiên khi mò vào túi quần của anh, N phát hiện có 1 tờ hóa đơn lạ. Đó là hóa đơn mua nhẫn cầu hôn ở 1 cửa hàng trang sức nổi tiếng của thành phố. Giá của chiếc nhẫn này là 20 triệu đồng.

N há hốc miệng vì sốc. Linh tính mách bảo có gì đó sai sai, N vội vàng mở máy tính của chồng để ở phòng. Thật may là anh không để mật khẩu và cũng chưa thoát các tài khoản mạng xã hội. Sau khi lần mò 1 lúc, N ngã ngửa khi biết chồng có nhân tình. Từng đoạn tin nhắn thân thiết của 2 người hiện lên khiến N nghẹn ứ nơi cổ họng...

Đêm muộn H mới mò về nhà. Thấy N còn ngồi ở giường đợi anh, H cau có giục N đi ngủ để mai bắt xe về sớm. Sự bình tĩnh của N đến lúc này gần như vượt quá giới hạn, N lao vào H chất vấn về người phụ nữ kia. Dù đã đọc hết tin nhắn, biết rõ 2 người đã ăn nằm với nhau, nhưng thực tình N vẫn mong H phủ nhận là không phải.

Tuy nhiên, anh lại thừa nhận. H nói rằng, đó là con gái của giám đốc. Tối nay anh vừa cầu hôn cô ấy! H nói rằng chỉ có cô ấy mới cho anh 1 tương lai vững chắc. Khi N hỏi anh còn N thì sao? Chồng trả lời: "Anh sẽ chuyển cho em 30 triệu, coi như đền bù việc em dành 3 năm qua ở nhà anh. Nếu em hiểu và yêu anh thực sự, em sẽ đồng ý chuyện này. Bởi điều đó tốt cho anh mà. Anh chỉ có 30 triệu, em đòi hơn thì anh không có".

N cười như điên dại khi nghe H nói. 3 năm qua N phụng dưỡng cha mẹ anh, nuôi con anh, tin tưởng và yêu thương chồng để giờ đây được đền bù 30 triệu. N thật không ngờ H lại đổi thay, trở nên ích kỷ và toan tính như vậy!

Ảnh minh họa

N bỏ đi ngay trong đêm đó, H không thèm giữ lại. May mắn, bác chủ nhà tốt bụng cho N tá túc qua 1 đêm. H coi thường N quá rồi. Đoạn nói chuyện giữa N và anh đã được lén ghi lại. N sẽ gửi nó cho cô nhân tình kia, để xem anh có được toại nguyện?