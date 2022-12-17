Chỉ vì tin lời 'đơm đặt' của một người mà cô bạn thân đã tống tôi ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Tâm sự 17/12/2022 11:15

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết sốc vào cái đêm hôm đó...

H và M là bạn thân lâu năm. Cả 2 học cùng một trường đại học, sau này khi ra trường, chúng H cùng chọn ở lại thành phố làm việc rồi lập gia đình. H không may mắn như M, cuộc hôn nhân của H đổ vỡ chỉ sau một năm. Thấy H không tiền, cũng chẳng có chỗ để ở, M mở lời nói H đến nhà cô ấy ở tạm vài tháng. Khi nào kinh tế ổn định rồi chuyển đi cũng không muộn.

Chỉ vì tin lời 'đơm đặt' của một người mà cô bạn thân đã tống tôi ra khỏi nhà lúc nửa đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Vì là bạn thân thiết nên H đã nhận lời. Thời gian đầu mọi chuyện vẫn bình thường, H còn cảm thấy vui vì bạn mình lấy được một người chồng tốt. Vậy mà cách đây hai tuần, H phát hiện anh ta có chơi chứng khoán và đang thua lỗ trầm trọng. Tuy nhiên, vì đó là việc gia đình của bạn nên H không dám can thiệp và vờ như không biết. Hơn nữa, có lẽ M cũng muốn giữ thể diện nên đã giấu H chuyện này.

Sau khi ly hôn, H và chồng cũ phân chia tài sản, mỗi người được 200 triệu tiền mặt. Hôm đó chồng cũ đưa cho H, thế rồi đúng lúc H đang cất tiền vào ngăn kéo thì bắt gặp ánh mắt của chồng M. Ngay ngày hôm qua, nhân lúc vợ không có nhà, anh ta liền ngỏ lời muốn vay tiền của H. Vì đó là tiền phòng thân nên H nói khéo để không cho vay. Nào ngờ anh ta trở mặt, nói sẽ không cưu mang H nữa.

Tối qua M về nhà, cô ấy không nói gì mà vào thẳng phòng H rồi ném hết đồ của H ra ngoài. Thấy H đứng ngỡ ngàng, M nói: "Lúc cô không có nơi ở, tôi đưa cô đến nhà, tiền ăn cũng chẳng lấy. Vậy mà cô nỡ lòng cưa cẩm chồng tôi à? Cũng may chồng tôi chung thủy, nếu không tôi lại bị cô cắm sừng rồi".

Chỉ vì tin lời 'đơm đặt' của một người mà cô bạn thân đã tống tôi ra khỏi nhà lúc nửa đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Nằm mơ H cũng không ngờ, vì không vay được tiền của H, anh ta lại đơm đặt một chuyện tày trời như vậy. Bây giờ H đã tìm được một phòng trọ nhỏ nhưng trong lòng vẫn lấn cấn lắm. Nếu H kể mọi chuyện cho M biết, cô ấy cũng không tin vì chẳng có bằng chứng gì. Thế nhưng cứ để im như vậy thì oan cho H quá. H phải làm gì để chứng minh mình không phải con người thiếu đứng đắn như M nghĩ đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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