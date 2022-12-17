Mặc chiếc váy đỏ quyến rũ chồng tặng, tôi háo hức đợi thời khắc vợ chồng 'nhập cuộc' thì chồng bất ngờ làm một việc không thể chấp nhận được

Tâm sự 17/12/2022 14:18

Chuyện chăn gối vốn dĩ đang rất vui vẻ nhưng không hiểu sao chồng lại làm chuyện như vậy?

Chồng K là một chuyên viên chất lượng cao phát triển dự án của công ty, trước đây công việc của anh bận bịu, thành ra không có nhiều thời gian dành cho vợ. K lại dễ tủi thân, cộng thêm chuyện chưa có con nên nhiều hôm khóc một mình trong phòng. Mấy đợt vào dự án lớn, chồng K thậm chí thức đến 4, 5 giờ sáng để hoàn thành báo cáo. K cũng chỉ chợp mắt được chút, mà không dám làm phiền anh hay giục anh đi ngủ sớm. Biết sao được, công việc của chồng K là vậy...

Mặc chiếc váy đỏ quyến rũ chồng tặng, tôi háo hức đợi thời khắc vợ chồng 'nhập cuộc' thì chồng bất ngờ làm một việc không thể chấp nhận được - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Đi cùng với biết bao áp lực là một mức lương tốt. Gia đình nội ngoại đôi bên cũng có nền tảng kinh tế tốt. Thành ra chỉ trong 2 năm đầu hôn nhân, vợ chồng K đã hoàn thành trả xong một căn chung cư cao cấp, và còn để dành ra tiết kiệm. Vợ chồng K mong ngóng có con mà mãi chẳng thấy được đón tin vui dù bây giờ sắp hết 3 năm hôn nhân.

K nghĩ một phần là do sức khỏe của chồng, anh đã hơi lao lực khi đi làm. Công việc ấy đâu có đơn giản, cộng thêm chuyện sức khỏe của K cũng không phải quá tốt. Vợ chồng có đi khám ở nhiều nơi, vẫn bình thường, ấy vậy mà chưa một lần nào K được nhìn thấy "2 vạch".

Thật may sao, trước khi đợt dịch lần này bùng phát, chồng K đã quyết định nghỉ làm ở công ty. Lúc K hỏi lý do thì anh bảo đã cống hiến đủ rồi và gặt hái nhiều thành tựu nhất định. Bỗng anh cũng cảm thấy không muốn làm công việc này nữa, nên định chuyển sang kinh doanh. Nhưng trước khi đi bước tiếp theo, anh sẽ thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi và dành cho vợ nhiều hơn. Nghe vậy thôi là K rất mừng. Đúng đợt giãn cách hai vợ chồng ở nhà cũng có thể là lúc chúng K hâm nóng tình cảm, biết đâu sau dịch lại có em bé.

Những ngày đầu sau khi chồng mới nghỉ việc, K thấy anh chăm tập thể dục thể thao hơn. Trước đây anh có tập gym, body cực kỳ đỉnh. Nhưng bẵng đi một thời gian đã không còn giữ được thân hình tuyệt vời trai tráng. Vậy mà chỉ sau có vài tuần tập luyện, K đã thấy chồng như "lột xác" hoàn toàn. Có thể vì chăm tập luyện thể thao kết hợp ăn uống nên nhu cầu sinh lý của chồng K tăng cao. Trung bình mỗi tuần, hai chúng K "sinh hoạt" 4-5 lần.

Bản thân K là kiểu người ưa truyền thống, không có nhiều tài lắm trong chuyện "giường chiếu". K cũng muốn thử mà thật sự ngại ngùng, không biết phải học hỏi từ đâu. Đến một hôm, chồng tặng cho K cái váy rất quyến rũ, sexy mà anh đặt trên mạng. Nhận hàng xong, K còn ngượng đỏ mặt vì không ngờ ông xã lại tâm lý đến vậy. Giặt sạch sẽ thơm tho phơi khô ráo, K chắc mẩm nếu mình mặc bộ này vào thì sẽ khiến đối phương ngây ngất phải biết.

Nào ngờ, tới buổi đêm hôm ấy, lúc K đã mặc vào người chiếc váy mà chồng tặng, anh lại bảo K nằm ra giường cho anh chụp ảnh. Ban đầu K tưởng chồng làm vậy để lưu lại khoảnh khắc quyến rũ của vợ rồi sẽ "nhập cuộc". Nhưng sau khi chồng chụp ảnh, anh kêu mệt rồi đi ngủ luôn. K khá hụt hẫng, song cũng thông cảm vì lý do sức khỏe của ông xã. Tuy vậy, trong lòng K dấy lên nhiều hoài nghi.

Hôm sau, K lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra, đúng là anh chụp K thật. Nhưng bất ngờ hơn, ở một file ảnh bị ẩn, anh ấy đã lưu một đoạn video "mát mẻ" của người phụ nữ mặc đúng chiếc váy anh tặng vợ. K quá sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vội vàng K lấy bằng chứng đưa cho chồng chất vất thì anh bắt đầu nạt nộ, quát mắng chuyện K xâm phạm quyền riêng tư. Từ hôm đó tới nay đã hơn 1 tuần chúng K không nói chuyện nhiều với nhau và còn không "sinh hoạt". K xuống nước xin lỗi chồng, vậy mà anh cứ dửng dưng.

Mặc chiếc váy đỏ quyến rũ chồng tặng, tôi háo hức đợi thời khắc vợ chồng 'nhập cuộc' thì chồng bất ngờ làm một việc không thể chấp nhận được - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Có thật là chuyện này K đã sai không? Nếu chồng thật lòng mua váy cho vợ vì thích và cảm thấy bị hấp dẫn, tại sao anh không "yêu" K? K đang nghi ngờ, anh đã quá đắm chìm vào đoạn clip kia để rồi quên vợ. Thậm chí, K còn sợ bản thân nhạy cảm, nghĩ nhiều lại tủi thân. Thực sự K bất lực quá...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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