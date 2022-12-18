Chồng tôi nhờ mẹ chồng lên chăm tôi vừa mới sinh con nhưng thực tế tôi phải chăm ngược lại bà

Đúng vào lúc B mang thai bé đầu tiên thì mẹ đẻ bị ốm dưới quê nên không tiện đi lại chăm sóc. B đành phải bảo mẹ cứ an tâm nghỉ ngơi, nhờ bố chăm sóc cẩn thận, khi nào khỏe thì lên với con. Cũng chính đợt B mới đẻ là lúc tâm trạng nhiều bất ổn, dễ tủi thân nhất. Chồng B đưa ra quyết định là nhờ bà nội lên chăm. Nghe tới thôi là B đã thấy buồn hơn rồi.

Đến giờ sau gần 2 năm kết hôn, chồng B đã quy củ hơn. Tất nhiên thi thoảng vài tính xấu bộc phát, B cứ dọa bỏ nhà ra đi là anh sợ, phải ngoan ngoãn, nghe lời. Trong nhà này, B hiểu chồng rất yêu chiều mình, nên cũng dễ chỉnh đốn anh hơn.

Tính B không hợp với mẹ chồng chút nào. Trong khi B cẩn thận, chỉn chu thì mẹ chồng sống khá cẩu thả. Cũng bởi bà ấy nuông chiều con trai nên chồng B có khá nhiều tật xấu. Hồi mới lấy nhau, B phát hoảng vì lúc nào cũng phải nhắc anh ấy. Chẳng hạn đi chơi thể thao về, tất không thay, quần áo không cởi, mồ hôi nhễ nhại đã ngồi lên sofa. Hoặc ăn uống không biết vứt rác đúng chỗ, cứ bạ đâu vứt đó. B phải vất vả sửa từng ly từng tí cho chồng.

Lại nói lúc chồng B bảo sẽ nhờ mẹ chồng lên chăm con dâu, B đã phải viện bao nhiêu cớ, kiểu như tình hình dịch bệnh phức tạp, đừng bắt mẹ lên. Hoặc B định bảo sẽ thuê người giúp việc, thì chồng gạt đi, nói tốn kém. Trong khi kinh tế gia đình B cũng khá giả chứ có phải thiếu thốn gì đâu. Cuối cùng, chồng B vẫn một mực gọi mẹ anh ấy lên chăm cháu. B biết thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra.

May mắn B sinh bé khá suôn sẻ, mẹ tròn con vuông. Lúc về nhà, B cũng chú ý kiêng cữ khá kỹ. B sinh con trai, chồng B thích mê, lúc nào cũng muốn gần gũi, ôm ấp con. Một điểm cộng là con B không quấy, cũng quen hơi bố nên B không bị mất sức nhiều trông nom. Còn về phía mẹ chồng, bà sẽ đảm nhận việc nấu nướng, đi chợ. Nhưng thú thật, B không ăn được những món bà ấy nấu vì quá mặn.

Còn chưa kể, mẹ chồng nấu xong bày bừa bát đĩa, thậm chí có hôm B kiểm tra bát còn dính nguyên mỡ. Tự tay B phải rửa lại do không muốn làm lớn chuyện trong nhà. Nhưng đến một hôm cuối tuần trước, B đã "tức nước vỡ bờ" và không thể chịu nổi thêm nữa.

Chồng B hôm đó đi làm tăng ca ở công ty, B thì đang bế con trong phòng. Bên ngoài, mẹ chồng bật phim xem nhưng để âm lượng khá lớn. B có nhắc bà ấy giảm tiếng nhỏ đi để con B không bị giật mình. Lúc con B chìm vào giấc rồi, B ra ngoài phòng khách để tìm hoa quả ăn.

Bất ngờ thay, cảnh tượng mà B nhìn thấy vô cùng bẽ bàng. Mẹ chồng vừa xem phim, vừa ngồi ăn hoa quả rất ngon. Nhưng đáng buồn là bà ấy làm vương vãi hạt xuống sàn nhà. Đến nỗi kiến đen bâu đầy mà không chịu dọn. Bực mình quá, B nói gằn giọng:

"Sao mẹ ăn uống mà không giữ ý chút nào thế? Con đang bầu bí cần sống trong không gian sạch sẽ. Mẹ nhìn xem kiến bâu kín dưới sàn rồi kìa!"

Đáp lại sự giận dữ của B, mẹ chồng chỉ đáp "Được rồi yên tâm, đang xem dở phim, lát nữa B dọn".

B chỉ nói thêm một câu rồi bỏ đi "Mẹ lên thành phố là để chăm con dâu hay là để xem phim đấy?".

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, mẹ chồng đã nói hết chuyện với con trai bà ấy. B mặc kệ, không quan tâm và bỏ ngoài tai. Chồng B cũng chẳng nói gì trong bữa ăn. Nhưng đến lúc anh vào phòng bế con thì có bảo B cũng nên nhường nhịn mẹ chồng vì dẫu sao bà ấy cũng lặn lội lên thành phố. Thực sự B rất mệt mỏi và cảm thấy không thể hòa hợp, chịu đựng được mẹ chồng. B cũng chỉ muốn mẹ chồng luôn giữ ngôi nhà sạch sẽ, để B đi ra đi vào không cảm thấy khó chịu. Bây giờ chồng B nói như vậy, xem ra anh đã đứng về phía mẹ mình. Chỉ mong sao sớm hết dịch, mẹ đẻ B lên chăm sóc con gái, để B không phải chịu cảnh này nữa...