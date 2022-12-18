Hôn lễ sắp diễn ra thì chồng cũ bất ngờ xuất hiện, anh đưa ra một thứ khiến tôi lập tức hủy hôn với chồng sắp cưới

B ly hôn cách đây 5 năm. Hôn nhân đầu tiên chóng tan vỡ là vì B cưới khi bản thân còn quá trẻ. Lúc đó cả B và M (chồng cũ) đều mới học xong cấp 3. Do lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên ngay sau tốt nghiệp, chúng B vội vàng kết hôn.

Con dâu như cái gai trong mắt mẹ chồng, làm gì cũng bị bà soi mói rồi mắng chửi thậm tệ. Ngày sinh con, chỉ có mẹ ruột vào viện chăm sóc B. Chồng thì ngồi lì ở quán game không chịu về, còn mẹ chồng khinh B sinh con gái nên không muốn vào viện thăm cháu.

Về ở với nhau rồi 2 đứa mới phát sinh nhiều mâu thuẫn. M quá trẻ con. Anh không chịu đi làm mà suốt ngày lêu lổng chơi đá gà, bắt chim rồi nhậu nhẹt cùng hội bạn. Mẹ chồng cũng không ưa B. Bà cho rằng, B là người ngáng đường khiến sự nghiệp của con trai không phát triển được.

Mấy tháng ở cữ, B chẳng được nghỉ ngơi. Việc nhà vẫn đến tay, lại 1 mình chăm con nên vừa mệt vừa uất ức. Chồng vẫn thế. Dù đã lên chức bố nhưng anh vẫn như hồi thanh niên. Ngày ngày anh đi đá gà, chơi game. Chiều tối thì chồng nhậu say xỉn. Đêm nào về đến nhà M cũng đã say lướt khướt. Hễ B phàn nàn là anh đánh, rồi mẹ chồng lại bênh con trai... Cuối cùng, con tròn 9 tháng thì B bế về mẹ đẻ.

Sau khi ly hôn M, B để con cho bố mẹ chăm rồi lên thành phố tìm việc làm. Nhà chồng cũng không có 1 lời hỏi han gì đến cháu của mình cả. B cũng dần quên đi sự hiện diện của những con người ấy, chỉ tập trung vào việc kiếm tiền để nuôi con. Sau 3 năm bươn chải nơi đất khách, B có vốn nên đã mở 1 cửa hàng hoa tươi. Thu nhập hàng tháng cũng đủ để B có thể cho con gái 1 cuộc sống sung túc!

Thế rồi B quen N trong 1 lần anh đến cửa hàng của B mua hoa tặng mẹ. N là người theo đuổi B trước. Vì đã "lỡ 1 lần đò" nên B cũng thận trọng trước 1 mối quan hệ mới. B nói thẳng với N rằng mình từng có chồng và đã ly hôn. Nhưng anh nói không để tâm điều đó! Anh còn đưa B về ra mắt gia đình. Mẹ N rất quý B. Biết hoàn cảnh của B, bà cũng thông cảm, thậm chí còn thương B nhiều hơn. Nghĩ rằng đây là 1 gia đình tốt, lại thương con gái không có bố, nên cuối cùng B gật đầu làm bạn gái của N.

Yêu nhau được 2 tháng thì N cầu hôn. N hứa sẽ lo cho mẹ con B 1 cuộc sống đàng hoàng, êm ấm. Thế là B đồng ý cưới anh. Nhưng sát ngày cưới thì có người B không thể ngờ đến lại tìm gặp. Đó là M - chồng cũ của B.

Mới đầu B gay gắt đuổi anh đi, nhưng M van xin cho anh vài phút để nói chuyện. Anh ta nói rằng B sẽ phải hối hận nếu bỏ qua những lời này.

Ở quán cà phê gần cửa hàng hoa, M đột nhiên nắm lấy tay B rồi bật khóc. B khó chịu rụt tay lại, định bỏ về thì anh vội vàng đặt lên bàn 1 xấp ảnh. M nói: "Đây, em xem đi rồi để xem có muốn kết hôn với gã kia hay không? N chẳng qua cũng là 1 thằng ăn chơi lêu lổng mà thôi. Đã thế hắn còn bắt cá nhiều tay chứ không phải chỉ có riêng em đâu. Nó còn đang có 1 khoản nợ ngập đầu và chỉ muốn cưới em về để trả nợ cho nó mà thôi. Mẹ nó cũng biết nên mới đối xử ngon ngọt với em như thế đấy. Đừng để bị lừa! Nếu em không tin có thể mang chỗ ảnh này đến trực tiếp nhà N mà hỏi".

Đống ảnh kia quả thực đã khiến B phải chú ý. B ngồi xuống xem từng bức ảnh. Quả thực người trong ảnh là N. Anh ta đang tay ấp môi kề với nhiều cô gái khác. Bọn họ ở vũ trường, không ngại ngần trao cho nhau những hành động nhạy cảm mà ai xem cũng phải đỏ mặt. N còn lộ ảnh giường chiếu nữa...

M đưa tiếp cho B hình ảnh N vay nợ người ta. Số tiền gần 1 tỉ bạc! B sốc! Bình thường N tỏ ra nho nhã, vậy mà không ngờ anh ăn chơi đến mức này!

Khi B còn chưa lấy được bình tĩnh, M lại nắm chặt tay B, còn dúi vào tay B 1 chùm chìa khóa. M nói: "Hủy hôn với thằng đó đi, rồi quay lại với anh. Thú thật từ sau khi em rời đi, anh mới nhận ra mình yêu em và sai trái thật nhiều. 5 năm qua anh cũng đã cố gắng làm ăn và giờ đây đã có thể mua được nhà cho em và con sống sung túc. Chìa khóa căn hộ đây, em có thể cầm từ bây giờ. Chỉ cần em đồng ý, anh có thể đón 2 mẹ con về bất cứ lúc nào! Cho anh 1 cơ hội nữa đi Mai, anh xin em...".

2 chuyện cùng đến với mình 1 lúc, khiến B choáng váng. B cầm xấp ảnh M đưa rồi vội vàng rời khỏi quán cà phê, đến thẳng nhà N. Trước tiên B muốn xác nhận những lời M nói có đúng không đã.

Quả nhiên khi chứng cớ rành rành, N không còn đường chối cãi. Anh ta lật mặt luôn, chỉ có mẹ N là còn tử tế, muốn xin lỗi B vì đã lừa dối. Quá thất vọng, B tuyên bố hủy hôn dù ngày cưới cận kề!

Ảnh minh họa

Từ hôm B chia tay N thì M lại tấn công liên tục. Anh tha thiết muốn B quay lại làm vợ anh. Nhưng B còn đang suy nghĩ. Bởi nhớ về những tháng ngày trước, B thật sự ám ảnh. Nhưng giờ anh lại thành đạt như vậy, con gái B về đó chắc chắn sẽ không thiệt thòi... B phải làm sao đây?