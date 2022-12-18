Biết chồng thuê chung cư đắt đỏ cho 'bồ nhí', tôi mua đứt căn hộ đó và mạnh tay làm một việc khiến họ xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn đời

A thuộc dạng phụ nữ không thích quan tâm chuyện thị phi, trong khi những người khác hay hóng hớt lướt mạng để xem chuyện nọ chuyện kia thì A luôn chọn xem phim hoặc đọc sách, đi dạo. Bạn bè xung quanh thường bảo A hiền quá, đã có chồng con rồi thì phải sắc sảo lên mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Nhưng A chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị chồng phản bội, cho đến khi tận mắt thấy chồng ôm ấp bồ trong căn hộ chung cư.

Chồng A làm ở một công ty lớn, ngày ngày khoác vest xách cặp lái xe đi lúc 7h sáng và về nhà khi con cái đã chuẩn bị ngủ. Thi thoảng anh mới về nhà sớm, còn lại thì luôn nồng nặc mùi rượu hoặc mệt mỏi chui vào phòng tắm. A ở nhà chăm sóc vườn rau trên sân thượng, những chậu hoa xinh xắn ngoài ban công và dắt 2 chú chó con đi dạo mỗi tối. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần 40 tuổi, chung sống với chồng đã 16 năm, A cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ êm đềm như vậy mãi.

- Này, hình như tôi vừa nhìn thấy anh Phú ôm một đứa con gái trẻ măng đi vào sảnh chung cư tòa nhà tôi ở đấy. Hôm nay anh ấy không đi làm à? Bà gọi điện hỏi thử xem có phải tôi nhìn nhầm không? Chết mất thôi, vừa trông thấy cái tôi giật bắn cả người...

Cúp máy xong A mới nhận ra tách trà trên tay đổ lênh láng xuống sàn từ bao giờ. Những chị em từng đối mặt với cảnh chồng ngoại tình rồi cho A hỏi, lúc biết tin bạn đời của mình phản bội sau lưng thì cảm giác của mọi người thế nào? A thì như người mất hồn, chân tay bủn rủn, mắt nhòe đi và tim thì như ngừng đập.

A chạy vội vào nhà tắm vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Con gái lớn của A đang dạy em học ở phòng khách, chúng đọc bài thơ gì đó về bố khiến A thấy chợn rợn muốn nôn. A tự trấn an bản thân rằng có lẽ bạn mình nhìn nhầm, rồi sau đó bấm gọi chồng liên tiếp hơn 10 cuộc mà anh tắt máy...

Tối đó cho lũ trẻ ăn xong A mang chai rượu ra ban công nhấm nháp một mình. Linh cảm đàn bà đã mách bảo A rằng đúng, bố lũ trẻ đã ăn nằm với người phụ nữ khác sau lưng gia đình. Nhìn bức ảnh cưới treo trên tường phòng khách, A năm 24 tuổi cười rạng rỡ như mặt trời, còn chồng đứng bên cạnh vững chãi như ngọn núi, A nghe tiếng vỡ vụn đâu đó như đá rào rào rơi xuống. Sự tôn trọng, yêu thương và hi sinh cho chồng đã không còn nữa, A bắt đầu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Đúng 10h tối chồng A về nhà. A vẫn nhớ đó là một ngày đầu tháng 8, hôm ấy là thứ 4. A chào chồng như thường lệ, nhưng thay vì giúp chồng dọn dẹp quần áo bẩn, mở nước nóng cho anh đi tắm, A mặc kệ và tiếp tục uống rượu vang. Chồng cũng không thèm thắc mắc, mặc nguyên quần đùi lăn ra ngủ trên ghế sofa. A liếc thấy sau gáy anh có vết bầm đỏ nho nhỏ, chắc dấu tích của cô bồ nhí kia.

Một đứa bạn biết tin là cả hội bạn thân đều biết, điện thoại A rung tin nhắn liên tục suốt buổi tối hôm đó. A tắt máy đi ngủ lúc 3h sáng, hôm sau A bắt tay vào tìm hiểu xem chồng A cặp bồ với ai. Dĩ nhiên A sẽ không đánh ghen, làm vậy vừa mệt người lại chẳng có gì thú vị. A nhờ một người bạn làm công ty bất động sản có quan hệ rộng đi điều tra giúp A xem cô gái lạ mặt đi cùng chồng A vào tòa chung cư ấy ở tầng nào, số căn bao nhiêu. Hóa ra đó là căn đi thuê, hợp đồng đứng tên chồng A, giá mỗi tháng hơn 20 triệu cơ đấy!

Trong khi tiền học của 2 đứa tháng nào chồng A cũng càu nhàu kêu đắt, thì anh ta chẳng tiếc tiền bao nuôi bồ. Có vẻ những gã đàn ông ngoại tình đều có mẫu số chung là sĩ gái, ham của lạ nên vung tiền không thấy tiếc, còn cho vợ con thì tính toán chi li từng đồng. Sau khi có ảnh chụp mặt cô bồ kia, A chẳng thèm tìm hiểu thêm xem thân thế và công việc cô ta thế nào, A bắt tay vào tìm chủ nhà của căn chung cư cao cấp ấy.

Sau 2 tuần thì A hẹn gặp được chị chủ nhà nơi chồng A hú hí với bồ mỗi ngày. A kể cho chị ấy nghe đầu đuôi câu chuyện, chị tỏ ra rất sốc, sau nửa tiếng chị đồng ý bán lại căn hộ cho A. Ban đầu A định thuê lại để đuổi cô bồ kia ra ngoài, nhưng A nghĩ mình phải đè bẹp cô ta lẫn gã đàn ông đã phản bội mình, nên A chuyển sang phương án khác. A chuyển khoản tiền cọc nhà ngay tối hôm đó, chị chủ thông báo sẽ đuổi con bé tiểu tam kia đi vào cuối tháng 9 này. A nhắn lại ngắn gọn, nhờ chị xếp một buổi đến xem căn hộ khi cô bồ của chồng A đang ở nhà.

Sau mấy tuần chờ đợi thì chiều qua A đã được trả thù một cách hả hê. Mấy đứa bạn thân ở cùng tòa chung cư ấy cứ đòi theo nên A miễn cưỡng đồng ý, chúng nó ăn mặc lồng lộn toàn hàng hiệu để "ra oai" với con bé tiểu tam kia. Chị chủ nhà đưa A chìa khóa rồi đi, A đã trả đủ tiền mua căn hộ và sang nhượng sổ hồng từ vài hôm trước. Cầm chắc trong tay tờ giấy đầy quyền lực, A đi thẳng lên tầng 26 và bấm chuông cửa.

Không ngờ chồng A lại có mặt ở cùng bồ ngay lúc đó! Cửa vừa bật mở, anh ta đã tối tăm mặt mũi vì lũ bạn A xông vào đánh! A A bình tĩnh đạp cửa nhà tắm, túm tóc lôi tình địch ra ngoài. Nhìn cô ta ướt nhẹp thảm hại, quấn khăn tắm xộc xệch quỳ trên đất, lại còn ăn liên hoàn tát từ 3 đứa bạn "lực điền" của A, đúng là không còn gì đáng thương hơn!

Ảnh minh họa

A giơ cuốn sổ hồng lên đập vào mặt chồng, cho anh ta nhìn rõ chủ sở hữu căn chung cư đó chính là người vợ 16 năm chung chăn gối. Trong lúc anh ta đang co rúm vào hoảng sợ xin A tha thứ thì A và đám bạn nhẹ nhàng ném hết điện thoại, ví tiền của con bé tiểu tam trơ trẽn ra cửa sổ. Nó gào khóc xin xỏ đủ thứ, mũi dãi nhòe nhoẹt cả ra, trông khác hẳn khi son phấn mặc váy hở hang ôm chồng A ngoài đường. Trẻ tuổi mà không biết sống cho đứng đắn, quả báo đến lại hỏi tại sao!