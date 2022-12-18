Đi siêu thị về nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu, chỉ thấy bức thư trên bàn với những dòng chữ như 'sét đánh ngang tai'

Tâm sự 18/12/2022 09:37

Tôi không ngờ chuyện như vậy cũng có thể xảy ra...

Từ sau khi bố chồng mất vì ung thư, Y đã rất sốc và cảm thấy cần phải thay đổi nếp sinh hoạt của gia đình. Ông ấy phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, chỉ sống được cùng con cháu một thời gian ngắn và ra đi rất nhanh. Cả nhà Y ai nấy đều sốc, mặc dù bố chồng mới chỉ ngoài 60 tuổi, vậy mà ông không được hưởng phúc cùng con cháu.

Đi siêu thị về nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu, chỉ thấy bức thư trên bàn với những dòng chữ như 'sét đánh ngang tai' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Y nghĩ một phần bố chồng mắc bệnh nan y là do lối sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh. Cứ nhìn mẹ chồng vào bếp là Y hiểu. Bà ấy nêm nếm gia vị rất mặn, thậm chí toàn nấu lại đồ cũ, ít bổ sung rau xanh... Chồng Y thì lại giống bố anh ấy, thích ăn rất nhiều đồ chiên rán có hại cho sức khỏe.

Chưa kể, công việc của chồng Y còn phải ngồi nhiều, ít vận động, quả thực làm vợ, Y cực kỳ lo lắng cho anh. Hiện tại Y cũng có một bé trai 3 tuổi, nếu chồng không ăn uống sinh hoạt điều độ thì sao mà làm gương cho con được chứ. Riêng khoản gì Y có thể thoải mái với chồng, chứ chuyện ăn uống Y rất khắt khe.

Lấy nhau tới nay đã được gần 4 năm, Y luôn ép chồng mình vào chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh hoa quả. Trước đây, khi còn yêu nhau, Y không như thế này. Chúng Y cũng hẹn hò ở nhiều quán thức ăn nhanh, đi uống đồ nọ đồ kia nhiều đường... Thời gian đầu khi mới ép chồng vào khuôn khổ, Y biết anh không thoải mái lắm, thường xuyên bỏ bữa rồi đặt đồ ăn bên ngoài về. Nhưng Y không nản lòng, tin rằng sẽ tới một ngày chồng quen được nếp sinh hoạt lành mạnh.

Thời gian khó khăn nhất là khi Y mang bầu, không thể nấu nướng, sát sao với chồng. Từng có lần Y đang bế con, thấy chồng bên ngoài phòng khách ăn gà rán, Y phải đặt con xuống rồi ra mắng mỏ anh. Đỉnh điểm nhất là lúc Y cầm cả túi gà rán ấy ném vào thùng rác rồi gào khóc. Chồng chắc vì nể vợ đang ở cữ nên cũng không đôi co. Từ lúc ấy, Y thấy anh biết nghe lời hẳn.

Nhưng dạo gần đây, chồng Y lại có biểu hiện chán ăn. Y cứ nghĩ chồng đã quen với lối sinh hoạt này rồi. Bình thường một tuần Y sẽ đi siêu thị 1-2 lần, chủ yếu mua rau, giảm thịt. Mẹ chồng nhiều hôm tới chơi, thấy con trai phải ăn rau nên cũng xót, bà bảo Y xem thế nào đừng để chồng kiệt sức. Y nói anh ấy vẫn khỏe, cả nhà này không sao hết, mẹ chồng không cần phải lo. Ngay hôm đó, chồng Y vào phòng đã mắng Y là vô lễ với mẹ chồng. Y chỉ biết bảo anh là Y đặt sức khỏe cả gia đình lên hàng đầu, anh đừng vu khống cho vợ.

Cuối tuần trước, đến lịch Y lại đi siêu thị. Trước khi đi, Y dặn chồng ở nhà cắm cơm và luộc rau, lúc Y về chỉ cần luộc thịt nữa là xong bữa. Đợt này con trai Y đang được gửi bên ngoại chơi với ông bà nên nhà chỉ có hai vợ chồng, không cần nấu nướng phức tạp.

Nào ngờ, khi về đến nhà, khung cảnh tối om, chẳng còn thấy bóng dáng của chồng đâu. Y vẫn cứ ngỡ anh trong phòng làm việc. Sốc óc hơn là khoảnh khắc Y nhìn thấy mâm cơm có đĩa rau luộc đậy bởi lồng bàn. Song bên cạnh đó là tờ giấy ghi lời nhắn của chồng:

"Em ăn một mình đi, từ bây giờ anh sang nhà bạn anh ăn. Nó ở ngay bên chung cư gần nhà mình, đi lại tiện. Hãy cứ vui vẻ với đống rau xanh này của em, anh quá mệt mỏi rồi".

Đọc xong dòng tin nhắn "sấm sét" đó mà Y òa khóc, đồ trên tay rơi hết xuống đất. Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu Y là tại sao chồng lại đối xử với vợ như vậy. Bao năm nay, Y nghĩ anh đã quen rồi chứ... Hóa ra chỉ là chồng nhẫn nhịn, chờ tới ngày giọt nước tràn ly sao?

Đi siêu thị về nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu, chỉ thấy bức thư trên bàn với những dòng chữ như 'sét đánh ngang tai' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Khi Y gọi điện thì chồng không bắt máy. Tới tối muộn anh mới trở về nhà, chẳng nói chẳng rằng vào phòng riêng để ngủ. Từ hôm đó tới nay, chồng Y chưa ăn ở nhà với vợ bữa nào, cứ đến giờ là đến nhà bạn. Y cũng không biết mở lời sao với anh nữa, liệu Y sai hay anh sai đây? Hoặc cũng có thể, đã tới lúc Y nên xem xét lại cuộc hôn nhân này...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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