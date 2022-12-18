'Tiểu tam' gửi ảnh 'giường chiếu' khiêu khích tôi ly hôn nhưng chỉ cần làm một việc, tôi đã khiến ả ta cao chạy xa bay, còn chồng thì trắng tay

Ngày yêu P, anh chẳng có gì trong tay, chỉ là 1 chàng thư sinh mới ra trường. P từ quê lên thành phố học tập và lập nghiệp. Gia cảnh nhà anh rất đỗi bình thường. Bố mẹ làm nông, đều đã lớn tuổi. Nhà lại đông con nên anh xác định tự đi lên từ hai bàn tay trắng.

Sau khi P có công việc ổn định, O và anh quyết định làm đám cưới. Ngày vui, P hứa hẹn đủ điều. Anh nói rằng, sẽ dành cả đời này để đối xử tốt với O. Dù thế giới có đổi thay thế nào, nhưng P sẽ mãi chỉ yêu O mà thôi!

Thương bạn trai vất vả, lại yêu mến anh là người đàn ông có chí, nên O đã nhờ bố mình giúp đỡ P. Chính bố O là người tìm việc cho anh. Gia đình O cũng đã nâng đỡ anh rất nhiều để đi đến ngày hôm nay. Hiện tại, P là giám đốc chi nhánh toàn miền Bắc trong công ty xây dựng của chú O.

Về làm dâu nhà P, mặc dù từng là con nhà có điều kiện, được bố mẹ cưng như trứng, nhưng O vẫn luôn biết điều, cố gắng trở thành dâu hiền vợ thảo để chẳng ai chê trách được câu nào. Từ đối nội, đối ngoại, đến chăm lo cho bố mẹ chồng, 3 em chồng ăn học và 2 đứa con nhỏ,... đều 1 tay O lo liệu. P chỉ việc tập trung vào làm ăn, nên sự nghiệp của anh ngày càng phát triển như "diều gặp gió".

Thế nhưng khi con người ta có tiền, có của ăn của để đề huề thì lại bắt đầu sinh tật xấu. Trước kia, P tự hào về O bao nhiêu thì giờ anh nói rằng, rất... ngại khi sánh vai cùng O. Cũng đúng thôi, từ ngày kết hôn, cuộc sống của O bị đảo lộn hoàn toàn. Thời con gái điệu đà, sang chảnh bao nhiêu thì giờ đây O đúng chất bà mẹ nội trợ, bỉm sữa. Bởi tất tật việc nhà đều đến tay. Nhiều khi đứng trước gương O còn không nhận ra bản thân. Lắm lúc cũng muốn ăn diện 1 chút nhưng khổ nỗi cứ về đến nhà là O cắm đầu cắm cổ lo cơm nước, chăm con cái...

Thế rồi P ngoại tình. Ban đầu anh còn giấu giếm. Nhưng giác quan của người phụ nữ giúp O biết được anh đã phản bội. Khi O chất vấn, P không ngần ngại thừa nhận. Anh nói rằng chán phát ngấy khi nhìn thấy vợ luộm thuộm, cả người toát ra mùi thức ăn ghê tởm, chẳng còn là O xinh đẹp của ngày xưa.

"Nhìn vợ người ta đó. Cô bằng được 1 góc của người ta, O đây cũng mát mặt" - P nhiều lần nói với O những lời vô tình, có sức sát thương như vậy.

Rồi hôm kia, nhân tình của chồng còn cả gan gửi ảnh giường chiếu của họ cho O. Ả ta dám nhắn rằng: "Chị buông tha cho anh P đi. Anh ấy chán chị đến tận cổ rồi. Ngày nào anh ấy cũng phàn nàn với em như vậy.

Về sự xinh đẹp, sức trẻ và khéo chiều anh ấy trên giường, chị còn lâu mới bằng em. Anh ấy mê em lắm, nên chị khôn hồn thì dọn về mẹ đẻ sớm. Đừng để đến lúc bị đuổi thẳng cổ thì nhục nhã ê chề".

Đọc xong tin nhắn của kẻ thứ ba, O cay đắng lắm. Nhưng nghĩ đến đánh ghen, O chẳng thèm. O thách ả ta gửi thêm nhiều hình ảnh của bọn họ cho O. Nghĩ có thể vượt mặt được chính thất, cô bồ này hả hê. Có bao nhiêu ảnh giường chiếu, ảnh tay ôm môi kề của cô ta với chồng O, ả đều gửi hết.

Tối qua, O nhắn ả đến nhà mình và hứa hẹn sẽ ly hôn P. Được như mong muốn, cô bồ này đến nhà O với thái độ ngông nghênh, vênh váo. Nhưng khi cô ta vào nhà thì sững sờ. Bởi trong nhà, có cả bố mẹ chồng và bố mẹ O đều ở đó.

Trước mặt mọi người, O đưa ra bằng chứng chồng ngoại tình. Hôm kia cô bồ hả hê gửi O những tấm hình đó, nhưng tối qua ả xấu hổ muốn độn thổ. Chồng O mặt cũng đỏ hay như gấc. Anh giật lại hết những tấm hình từ tay mọi người nhưng đã muộn rồi!

Bố P giận dữ lao ra tát con trai, còn chửi anh "mất dạy". Mẹ P thì ngã vật xuống ghế vì sốc. Còn bố mẹ O đương nhiên cũng không thể ngồi yên khi con gái chịu bất công rồi. Bố nhấc máy lên gọi 1 cuộc cho chú O. Thế là phút chốc P mất việc! Cả cô ả kia nữa. Cô ta chính là thư ký của chồng O. 2 con người đó đã bị đuổi ra khỏi công ty trong phút chốc.

Lúc này P mới hối hận, vội vàng chạy đến chỗ O để "xuống nước", cầu xin O tha thứ và nói đỡ với bố. Trái với ý P, O nhẹ nhàng đáp lại: "Chắc anh còn quên 1 việc. Cái nhà này là do O mua và đứng tên. Ô tô anh đang đi cũng là của bố O cho. Bây giờ O muốn lấy lại, phiền anh và cả gia đình anh sớm dọn đi...".

Ảnh minh họa

P tái mặt khi nghe tuyên bố đó của O. Anh càng lạy lục xin tha thứ, O càng khinh bỉ hơn. Cuối cùng O quay sang cô bồ, tuyên bố ly hôn với P như đã hứa hẹn. Nhưng khi anh ta không còn gì trong tay, ả này cũng lật mặt nhanh lắm. Cô ta nói mấy lời vô nghĩa rồi vội vàng chuồn lẹ khỏi nhà O. Nhìn P thân bại danh liệt, O hả hê lắm. Đáng đời cho kẻ không biết trân trọng những người đã hi sinh vì mình!