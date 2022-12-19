Chỉ nhờ một đôi dép mà tôi đã phát hiện được chỗ giấu 'quỹ đen' của chồng

Từ hồi hết giãn cách thì các mẹ làm gì? B thì giãn hay không cũng đều ở nhà, công việc làm online hết nên B cũng chẳng cần đi đâu. Trước còn hay đem con ra quán cafe ngồi chơi, nhưng bây giờ chẳng chỗ nào mở nên 2 mẹ con B toàn ở nhà cơm nước dọn dẹp đợi ông xã đi làm về.

Quen có chồng phục vụ nên mới ngày đầu tiên anh đi làm vắng nhà, B bắt đầu thấy nhịp sinh hoạt của mình hơi "lệch sóng". Đồ đạc trong nhà B không nhớ chính xác vị trí, bò ra dọn dẹp cả cái nhà rộng 100 mét vuông cũng khiến B mệt nhoài. Xài máy hút bụi mà phải cả tiếng đồng hồ mới tạm thấy nhà sạch sẽ, rồi cứ đang dọn thì con B lại quăng quật đồ chơi lung tung khiến B chạy theo mệt phát điên. Thế mà chồng B kiên nhẫn dọn tận 2 tháng trời, chưa bao giờ to tiếng quát mắng con!

Từ hôm được quay lại văn phòng, chồng B có vẻ sung sướng lắm. Anh chọn sẵn quần áo từ chiều hôm trước, là lượt xịt nước hoa thơm phức như chuẩn bị đi gặp bồ nên B trêu chọc anh suốt cả buổi. Anh vui nhưng B thì không vui lắm, bởi 2 tháng qua toàn chồng B làm việc nhà, từ lau dọn đến phơi đồ, rửa bát, gọt hoa quả, tắm cho con, dạy con học... B chỉ có trách nhiệm đi chợ và nấu cơm ngày 2 bữa cho 2 bố con thôi. Cô giúp việc nghỉ từ trước khi giãn cách, cô bảo 1 tháng nữa Hà Nội ổn thì mới chịu mò lên.

Đi phơi quần áo thì B không biết dùng cái giàn phơi thông minh, chồng B tự mua về lắp nên chỉ mỗi anh biết xài. Thành ra ngay lần đầu bê chậu ra ban công, B đã làm bay mất cái áo sơ mi của anh xã đi đâu không biết... Tưới mấy chậu cây của chồng thì B lỡ tay làm gãy mất ít cành, dập cả nụ hoa, đành lấy kéo ra cắt trụi đi cho chồng đỡ mắng.

Vật lộn với cái nhà cả một ngày, B bắt đầu thấy biết ơn chồng vì đã bò ra hầu hạ 2 mẹ con B suốt thời gian nghỉ dịch. Không có giúp việc, không có ông xã, B thấy mình vụng thối nát thật sự. Vớt vát được mỗi chuyện nấu ăn ngon, còn lại chắc B chỉ hợp với vai trò kiếm tiền.

Thấy thương chồng vất vả chăm sóc vợ con, B định hôm nay không nấu ăn nữa, ra ngoài mua một bữa thịnh soạn về đãi anh. Chọn quần áo chán chê, son phấn xong xuôi, B dắt con gái háo hức xuống phố. Trời mùa thu mát lịm, làm bữa lẩu hải sản chua cay thì đúng là hết nấc!

Dắt con ra thang máy B mới nhận ra quên ví tiền ở phòng ngủ, trong túi xách rỗng không chẳng thấy tiền đâu. Bảo con bé đứng ở hành lang chờ mẹ, B chạy vào phòng tìm ví mang đi. Vội nên B xỏ luôn đôi dép tông của chồng đi trong nhà, được 2 bước B bỗng thấy cảm giác hơi kỳ quặc. Hình như có cái gì dính ở đế dép nên cộm cộm ấy nhỉ? Nhấc chân ra thì B thấy giữa dép lồi lên một cục, tự dưng cơn tò mò nổi lên khiến B muốn biết thứ cộm cộm ấy là gì.

Nghĩ là làm, B vào bếp lấy con dao nhọn ra rạch đế dép xem có gì bên trong. Vì chất dép xốp nên B rạch nhẹ sợ có gì tóe ra thì chết, ai ngờ vừa rạch 1 đường nho nhỏ thì một góc polime màu xanh bỗng lòi ra ngoài.

Giỏi thật, thì ra chồng B giấu quỹ đen trong lót dép tông cơ đấy! Sáng tạo thật sự, tối về phải thưởng cho trận đòn mới được. Đáng lẽ B không cần rạch ra vì chiếc dép này có 3 lớp kẹp vào nhau, chồng B đã rạch sẵn 1 đường ngang ở gót, chiếc lỗ này đủ gấp tiền làm 3 rồi nhét vào bên trong. Tổng cộng có hơn 3 triệu với tiền đủ loại mệnh giá 500, 200, 100 nghìn, có cả tờ 10 nghìn dính mẩu rau nữa, chắc chôm của B lúc bị vợ bắt đi chợ mua đồ. Đang cơn tức B cũng phải bật cười.

Anh xã làm văn phòng lương cũng không thấp, thu nhập 2 vợ chồng trung bình khoảng 70-100 triệu, nhưng có vẻ khoản phí 5 triệu B cho chồng hàng tháng không đủ thì phải. Bình thường chồng có việc phải chi tiêu như đám cưới đám ma, mua quà cho bạn bè hoặc mời cơm khách B vẫn chuyển khoản khi anh nhắn xin. Thế mà vẫn phải tích trữ quỹ đen cơ đấy. Chả bao giờ B xỏ dép của chồng nên không phát hiện ra, chồng B cũng cao tay phết ấy chứ.

Ảnh minh họa

B quyết định trả lại tiền cho chồng vào "két dép" ấy. Vừa đi mua đồ ăn B vừa buồn cười, tối về tra hỏi chắc chồng B khóc mất. Thôi thì tháng sau tăng tiền tiêu vặt lên cho anh thêm chút vậy, khổ thân!