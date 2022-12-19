Đang đi công tác xa, mẹ chồng gọi điện báo chồng tôi 'cắm sừng', về đến nơi tôi mới biết thực chất là một bầu trời âm mưu của bà ta

Tâm sự 19/12/2022 02:35

Tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với họ nhưng mẹ con họ dám làm trò bỉ ổi sau lưng tôi...

Hôm nay L vừa quyết định không ly hôn các mẹ ạ. Nhiều người sẽ mắng L là dại dột ngu ngốc, nhưng L đâu có nói sẽ tiếp tục níu kéo chồng đâu? L sẽ chủ động ly hôn vào một ngày khác, bởi sau tất cả thì chỉ L mới có quyền quyết định, còn gia đình chồng không ai đủ tư cách để bắt L làm gì cả!

Đang đi công tác xa, mẹ chồng gọi điện báo chồng tôi 'cắm sừng', về đến nơi tôi mới biết thực chất là một bầu trời âm mưu của bà ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

L xuất thân con nhà giàu có, bố mẹ sở hữu X ty riêng nên được cưng chiều từ bé. Sau khi du học nước ngoài về, trong một bữa tiệc giao lưu ở X ty bố, L vô tình biết X qua lời giới thiệu của một người bạn. X chỉ là một quản lý nhỏ, nhưng bố L đánh giá cao anh ta vì tài nhìn xa trông rộng, khéo léo trong giao tiếp nên L cũng có thiện cảm. Sau đó anh ta giúp bố L thắng lớn trong một vụ làm ăn, nên L đồng ý hẹn hò với X.

Ở bên nhau được vài tháng thì X ngỏ lời cầu hôn. Chả hiểu sao lúc ấy L lại gật đầu đồng ý ngay lập tức, X đón luôn mẹ lên thành phố ở chung nhà với vợ chồng L. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng có mỗi đứa con trai, L thấy thương bà nên làm đủ thứ để bà được sống vui vẻ thoải mái. Nhưng không ngờ lòng tốt của L lại không thắng nổi tham vọng xấu xa của mẹ chồng, còn gã đàn ông đầu ấp tay gối lại phản bội L bằng cách vô cùng thâm độc.

L hay đi X tác và bận rộn với kế hoạch mở thương hiệu riêng của mình nên thỏa thuận với X rằng 5 năm sau cưới mới sinh con. Anh ta gật đầu đồng ý, nhưng hóa ra sau lưng lại âm thầm trách móc L với mẹ đẻ. Mẹ chồng L khá cổ hủ nên bà khó chịu ra mặt, cứ có dịp cả nhà ngồi quây quần ăn cơm là bà lại bóng gió chửi L, có hôm còn nói chuyện với giúp việc rằng "con dâu nhà giàu nhưng bị điếc".

Tính L không để bụng ai cái gì nên nghe tai nọ bỏ tai kia, vài lần tâm sự đêm khuya với chồng L cũng hỏi X rằng anh có buồn khi vợ muốn đẻ con muộn không. Anh cười bảo L chẳng có gì phải lo, 35 tuổi sinh con cũng được, anh sẽ chờ.

Ấy thế mà trong đầu anh ta lại nghĩ hoàn toàn ngược lại với cái mồm! Lợi dụng sự bận rộn hay vắng nhà của vợ, cả sự dễ dãi không kiểm soát của L, X lén lút ngoại tình từ cách đây nửa năm. L không hề hay biết gì cho đến 4 ngày trước, khi L chuẩn bị lên máy bay đi gặp đối tác ở nước ngoài thì mẹ L bỗng gọi điện hốt hoảng bảo về ngay, bắt quả tang chồng L ở khách sạn với bồ. Ban đầu L không tin, nhưng sau đó khi gọi điện cho X hỏi đang ở đâu thì anh ta nói dối là đang ở văn phòng!

L lập tức quay về, âm thầm đến địa chỉ mà mẹ L nhắn. X ở trong nhà hàng của khách sạn, L quen giám đốc ở đó nên bí mật nhờ chị ấy check xem chồng L ở phòng VIP nào. Lúc mở toang cửa cùng vài người thân gia đình xông vào, L ngạc nhiên vô cùng khi thấy mẹ chồng cũng ngồi ở đó! Chồng L sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, bên cạnh là người phụ nữ lạ mặt ôm rịt lấy anh ta.

- Anh định giải thích như nào hả X? Cô ta là ai?

- Ơ bạn anh thôi... à người quen, họ hàng, bên nhà mẹ anh ấy mà!

- Có thật không? Tôi cho anh 1 phút suy nghĩ lại. Cả mẹ nữa, sao mẹ bảo đi du lịch cùng bạn, con đã bỏ tiền thuê chỗ đắt cho mẹ ở rồi mà mẹ lại ở đây tiếp tay cho con trai cặp bồ à?

Gia đình L đứng xung quanh im lặng, không đụng tay chân để L tự giải quyết. L giơ tay tát chồng 2 phát đau điếng rát cả tay, mẹ chồng vội bật dậy bênh con trai. Bà gào lên chửi bới L, lúc ấy L mới biết rõ chân tướng sự thật. Hóa ra mẹ chồng nói dối, bà bảo đi du lịch xa để sắp xếp cuộc hẹn hò này cho chồng L với nhân tình.

Cơn điên tiết bốc lên đỉnh đầu, L ném túi xách xông vào túm tóc người đàn bà õng ẹo bên cạnh X. Mẹ chồng bỗng hét lên, tiết lộ sự thật động trời: "Nó đang có bầu đấy, con của thằng X đấy!". Cả gia đình L quá sốc không nói nên lời, L ngã gục xuống đất. Mẹ chồng bắt đầu chì chiết, đổ hết tội lỗi lên đầu L, bảo do L nên mới xảy ra chuyện này...

Vì L chưa muốn sinh con nên mẹ chồng mới lập mưu để ép L ly hôn, lén lút cho con trai đi tằng tịu bên ngoài với một con bé mà bà quen đã lâu. Bà cho nó hẳn 100 triệu, bảo chỉ cần đẻ cháu cho nhà họ Phan thì bà sẵn sàng rước nó về làm chính thất! Mà 100 triệu ấy cũng là tiền của L, chứ mẹ chồng làm gì có xu nào! Quần áo đẹp, đồ ăn ngon, nhà biệt thự, xe ô tô đi lại, du lịch mỗi tháng 1-2 lần... tất cả đều là L bỏ tiền ra, vậy mà bà ấy lấy oán báo ơn, phản bội con dâu như thế cơ đấy!

Đang đi công tác xa, mẹ chồng gọi điện báo chồng tôi 'cắm sừng', về đến nơi tôi mới biết thực chất là một bầu trời âm mưu của bà ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

L quyết định lấy lại hết tài sản của mình, nhưng không nói cho X biết. Về đến nhà L bảo sẽ không ly hôn, nhưng anh ta có thể qua lại thoải mái với nhân tình. Con đẻ ra anh ta tự nuôi, chẳng liên quan gì đến nhà L hết. Suốt 3 năm làm dâu L chưa từng làm gì có lỗi, ngược lại còn cho gia đình chồng rất nhiều thứ. Ấy vậy mà mẹ con họ dám làm trò bỉ ổi sau lưng L! Kinh tế vốn dĩ trước giờ L vẫn hơn anh ta, để xem đến lúc bị đuổi ra đường phải ở nhà thuê thì anh ta có nuôi nổi 3 miệng ăn không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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