Được mẹ chồng tặng chiếc kiềng vàng giá trị trong hôn lễ, chưa kịp 'nở mặt nở mày' thì nhìn chữ khắc trên đó tôi lập tức hủy hôn

Tâm sự 19/12/2022 11:19

Một phần lỗi do tôi quá vội vàng muốn kết hôn mà không tìm hiểu kĩ gia đình nhà chồng...

M và Q làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Trong 1 lần liên hoan cuối năm, chúng M có cơ duyên gặp nhau. Nói chuyện khoảng 2 tháng thì M chính thức làm người yêu của Q. Thêm 3 tháng bên nhau nữa thì chúng M quyết định cưới.

Được mẹ chồng tặng chiếc kiềng vàng giá trị trong hôn lễ, chưa kịp 'nở mặt nở mày' thì nhìn chữ khắc trên đó tôi lập tức hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Q bằng tuổi M. Ngoại hình của anh bình thường. Công việc và thu nhập cũng chỉ ngang ngửa M mà thôi. Còn M không quá xinh nhưng vẫn đủ ưa nhìn. Từ trước đến nay cũng có vài chàng trai theo đuổi, nhưng M đều từ chối vì thấy chưa hợp. M chọn Q vì anh hiền lành và cũng chịu khó làm ăn.

Ngày Q dẫn về ra mắt, M rất quý bố mẹ anh. Gia đình Q thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Tuy nhiên, từ lúc 2 bên gặp mặt bàn chuyện đám cưới thì nhiều vấn đề phát sinh từ đó.

Hai gia đình hẹn nhau để nói chuyện người lớn. Bố mẹ Q lấy lý do nhà xa, tuổi tác cao nên yêu cầu bố mẹ M qua nhà anh nói chuyện. Sau buổi gặp mặt đó thì họ cũng chẳng trao đổi gì thêm. Từ số tráp đến ngày giờ nhà trai sang ăn hỏi, M đều phải lấy thông tin từ Q.

Rõ ràng khi nói chuyện người lớn, bố mẹ M đã thống nhất với nhà ấy 7 tráp ăn hỏi và có tục thách cưới (nhà trai phải đáp ứng được đòi hỏi về lễ vật mà nhà gái đưa ra, ở đây là 10 triệu). Thế nhưng hôm ăn hỏi, nhà Q tự rút tráp xuống còn có 5 và không hề có "lễ đen". Bố mẹ M thất vọng lắm. Không phải vì họ tham tiền, bởi sau này cũng cho chúng M hết mà. Nhưng họ hàng rồi hàng xóm ai cũng hỏi, khiến bố mẹ M rất buồn.

Rồi khi chuẩn bị cho đám cưới, mẹ Q đều tiết kiệm hết mức có thể. Bà đem giường và bộ chăn ga gối đệm của anh trai Q đợt trước cưới vợ xuống cho chúng M dùng lại. Nhìn tấm ga cũ mèm, bạc cả màu mà mặt M không tươi lên được. M lén véo tay Q ra hiệu không đồng ý, Q liền nói với mẹ. Nhưng bà chép miệng: "Ôi dào, dùng cái nào mà chả được. Chỉ là đặt lưng xuống nằm ngủ thôi mà. Mẹ cho giặt sạch sẽ thơm tho rồi. Với nằm bộ ga này để "xin vía". Anh mày chả đẻ sòn sòn 2 đứa con trai ấy thôi". Q nghe vậy thì không cãi nữa, nhưng M thì thất vọng vô cùng.

M và Q đều góp tiền chụp ảnh cưới. Nhưng đến lúc có ảnh, mẹ anh lại giữ cả 2 tấm ảnh phóng để treo phòng cưới và để ở cổng. Gia đình anh cứ quyết định như thế mà chẳng nói gì với nhà M cả. Đến sát ngày cưới, M mới vội vàng đi in thêm 1 tấm ảnh phóng để đặt ở hôn trường nhà mình.

Nhưng đỉnh điểm nhất là ngày cưới, mọi sự chịu đựng của M đều vượt quá giới hạn.

Nhà trai chiếm trọn hôn trường, không cho nhà gái lên phát biểu 1 câu nào. Bố M buồn, ngồi trầm ngâm 1 góc. Họ hàng nhà M bắt đầu bàn tán xì xầm...

Lúc trao của hồi môn, mẹ chồng cố tỏ vẻ khệ nệ cầm 1 chiếc kiềng vàng lên. Bà cố tình nói to cho tất cả mọi người nghe thấy rằng, đây là kiềng trị giá 2 cây vàng. Bên dưới nhiều quan khách trầm trồ bà chơi lớn! Nhưng lúc mẹ chồng chuẩn bị đeo lên cổ M thì M bất ngờ nhìn thấy dòng chữ khắc trên đó: M.C - A.T (19/12/2021). Tên khắc trên đó không phải của M, cũng không phải của chồng.

M hỏi mẹ Q: "Thế này là sao ạ?". Mẹ chồng nói nhỏ: "Mẹ đi mượn về trao cho đẹp mặt. Nào cúi xuống đây mẹ đeo cho...". M quay sang Q, dường như anh cũng đã biết trước việc này rồi, thế nên Q mới điềm tĩnh đứng tươi cười như thế chứ!

Quá thất vọng, M lùi lại mấy bước để tránh tay đeo kiềng vàng của mẹ chồng. Nhà trai không trao gì cũng được, nhưng không cần giả dối như thế này chứ! M mượn micro của MC đám cưới và thẳng thừng tuyên bố hủy hôn. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, xôn xao. Người thì bảo M thấy mẹ chồng trao nhiều vàng quá nên hóa dại, có kẻ lại bảo M mất trí rồi... Những người nói đó đều là họ hàng của gia đình Q.

Được mẹ chồng tặng chiếc kiềng vàng giá trị trong hôn lễ, chưa kịp 'nở mặt nở mày' thì nhìn chữ khắc trên đó tôi lập tức hủy hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Tuy nhiên, M cảm thấy quyết định đó của mình không sai. Là do M quá vội vàng muốn kết hôn mà không tìm hiểu kĩ gia đình nhà chồng rồi. Với nhà chồng gia trưởng, tính toán và ích kỷ thế này, liệu M có hạnh phúc được không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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