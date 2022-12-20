Vừa xong hôn lễ, tôi mặc đồ gợi cảm nằm sẵn trên giường đợi chồng nhưng mẹ chồng bất ngờ xông vào làm một việc khiến hôn nhân tôi tan nát

S là một cô gái tỉnh lẻ, lên thành phố học tập rồi công tác tại đây luôn. S gặp D trong một lần giao lưu công ty. Anh là người đeo đuổi S trước, cuối cùng S cũng gật đầu làm bạn gái của D.

Khi yêu, S cũng không hề biết D có xuất thân giàu có. Bởi thường ngày anh luôn ăn mặc giản dị, đi xe số đi làm và chưa hề phung phí trong tiền bạc. Chỉ đến khi anh dẫn về ra mắt, S mới ngỡ ngàng trước cơ ngơi nhà anh. Lúc đó S sững sờ nhận ra, xét về điều kiện giữa S với D thì có một khoảng cách rất xa. Nhưng anh lại nắm tay S, nói rằng, anh không quan tâm xuất thân của bạn gái. Chỉ cần S đủ đức hạnh là có thể làm vợ anh.

Không giống như nhiều cặp đôi khác, yêu nhau cũng lâu rồi nhưng bọn S chưa bao giờ đi quá giới hạn. D luôn lịch sự với S. Điều này khiến S yên tâm và tin tưởng hơn khi yêu anh. 1 lần S hỏi D có tò mò về mối tình cũ của S không? Nhưng anh nói rằng không muốn nghe, quá khứ đã qua, D muốn cho qua. Anh chỉ cần hiện tại và tương lai S yêu anh là đủ rồi.

Quen nhau được 9 tháng, chúng S quyết định kết hôn. Vì D cũng đã 32 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng 2 bên. Ngày vui, không ít người thầm ghen tị với S khi lấy được người chồng có điều kiện, giàu có.

S cũng hạnh phúc lắm, háo hức nghĩ về đêm tân hôn. Dù chẳng phải trinh nữ nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên của S và D. Sau đêm nay chúng S chính thức thuộc về nhau. S tự nhủ mình sẽ làm thật tốt vai trò của 1 người vợ để anh vui lòng.

Nghĩ thế, S cố gắng thu dọn mọi thứ sau đám cưới thật nhanh, thật gọn gàng. Sau đó tắm rửa, rồi hí hửng chạy về phòng ngủ của 2 vợ chồng. Lúc đó, D vẫn còn đang ngồi nói chuyện với bố và các bác ở phòng khách.

S lấy chiếc váy ngủ màu đen, mỏng tang mình đã chuẩn bị từ trước rồi mặc vào, sau đó định sẽ nằm sẵn trên giường đợi chồng vào phòng. Nhưng vừa quay ra, S giật thót mình vì mẹ chồng đã bước vào từ bao giờ. Bà vào phòng S mà không thèm gõ cửa.

Nhìn thấy S ăn mặc khêu gợi, mẹ chồng tỏ vẻ không thích ra mặt. Nhưng bà cũng không nói gì. Ngại ngùng, S vội vàng lấy chiếc chăn mỏng khoác lên người rồi xin lỗi rối rít. Mẹ chồng chép miệng rồi nói với S: "Ừ, không sao. Nhưng lần sau nên ăn mặc đứng đắn một chút. Chiếc váy diêm dúa thế mà cũng mua được".

Mặt S đỏ gay vì lời nhận xét của mẹ chồng. Chưa kịp nói thêm câu nào, bà lại tiếp lời luôn: "Đây, con cầm lấy chiếc khăn trắng này trải xuống dưới giường. Ngày mai đưa lại cho mẹ".

S ngớ người không hiểu chuyện gì, đúng lúc đó thì D bước vào. Anh vội vàng nhận lấy chiếc khăn từ mẹ, còn tươi cười: "Con cũng đã chuẩn bị rồi. Mẹ chu đáo thế làm gì?". Rồi anh quay ra nói với S: "Em không biết ý nghĩa của chiếc khăn này à? Nó để kiểm tra đức hạnh của vợ anh đó".

Nghe thế S choáng váng, lập cập lùi về sau mấy bước. Mẹ chồng thản nhiên: "Ngày xưa về đây làm dâu, mẹ cũng được bà nội D đưa cho đấy". S run rẩy đáp: "Nhưng mẹ ơi, giờ thời hiện đại rồi mà".

"Chẳng có thời nào hết. Thời nào đức hạnh của con người chả được xem trọng. Hay là con... đừng nói với mẹ là con mất trinh tiết rồi nhé" - mẹ chồng nhìn S thăm dò với ánh mắt đầy đáng sợ.

S quay sang cầu cứu D: "Trước khi yêu anh em cũng đã từng yêu. Chuyện này em kể với anh rồi mà".

D liền trợn mắt: "Ừ thì sao? Chẳng nhẽ lúc yêu kẻ đó em không biết giữ gìn cho mình à. Ối trời ơi, tôi lấy phải ai thế này? Tôi bảo không quan tâm xuất thân gia thế của gia đình em, nhưng em phải đủ đức hạnh cơ mà. Hóa ra em lừa tôi, lừa gia đình tôi à?".

Sợ hãi, S ôm mặt gục xuống khóc. Mẹ chồng bĩu môi nói thêm 1 câu: "Biết ngay mà, vừa vào nhìn thấy nó ăn mặc hở hang là biết từng trải rồi. Mày ngu chưa, không tìm hiểu kĩ đã vội vàng...".

Ảnh minh họa

2 người họ còn nói nhiều điều sỉ nhục S nữa. Ức quá không chịu được, S ôm chiếc chăn rồi chạy ra khỏi nhà. Họ cũng chẳng buồn giữ lại. Cứ nghĩ mình sẽ có 1 tấm chồng, 1 gia đình tốt, ai ngờ đâu lại éo le như thế!