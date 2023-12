Nhớ thương chồng nên tôi gọi điện cho anh vào nửa đêm, tuy nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ thân quen, lộ ra bí mật bấy lâu nay anh che giấu

Vì hoàn cảnh xô đẩy nên chồng Q phải đi làm xa nhà. Nếu anh sống cùng vợ con thì khó tìm được một công việc với mức lương ổn định do anh không có bằng cấp lẫn trình độ, kinh nghiệm. Mặc dù không muốn nhưng chồng Q vẫn quyết định xin vào làm ở khu công nghiệp ở ngoại tỉnh. Khi anh bắt đầu đi làm xa nhà, Q đã sinh bé đầu tiên là con gái.

Hiện tại Q sống cùng mẹ chồng và con gái. Bố chồng đã mất từ lâu, mà chồng Q thì là con trai duy nhất trong nhà. Vậy nên Q sẽ phải cáng đáng thêm chuyện chăm mẹ chồng. Cũng may mẹ chồng dù lớn tuổi nhưng không khó tính. Bà ấy thậm chí còn thương con dâu cũng phải làm lụng tối ngày nên chủ động đỡ đần Q trong chuyện nội trợ. Còn Q thì đang làm may vá tại nhà. Ai nhờ may sửa gì thì Q sẽ làm. Thời gian rảnh Q lên mạng học vài mẫu thời gian mới để sau đem đi bán. Đồng lương của Q tuy lên xuống thất thường nhưng cũng đủ cho tiền ăn, tiền sinh hoạt của ba người trong nhà.

Về phía chồng Q, anh sẽ giữ lại một chút cho chi phí sinh hoạt còn lại thì gửi về hết cho vợ. Trung bình mỗi tháng, anh gửi được khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng. Số tiền này Q để dành cho con cái mai sau đi học cũng như chi cho ma chay cúng bái trong nhà. Tương lai xa hơn, Q mong vợ chồng có thể chuyển tới một căn nhà mới to rộng hơn mặc dù ước mơ này khá lớn và rất khó thực hiện.