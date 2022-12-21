Vợ chồng B lấy nhau năm B 28 tuổi. Đó cũng chính là khoảng thời gian B lâm vào khủng hoảng trầm trọng, nhất là về tài chính. Vì làm ăn thua lỗ, nợ nần liên quan tới việc mở shop chung với một người bạn nên B đã trắng tay. May sao bên cạnh B vẫn còn bố mẹ và em gái giúp đỡ để gắng gượng vực dậy. Nhưng sức họ cũng có hạn. Vì trước đấy B liều lĩnh quá nên giờ đây phải ôm số nợ không nhỏ.

Cuộc sống hôn nhân thời gian đầu rất hạnh phúc, bố mẹ chồng yêu thương B vì B là một người con dâu đảm đang, tháo vát. Mãi tới lúc lấy chồng B mới nhận ra bản thân không hợp kinh doanh bươn chải vì cứ động đâu hỏng đấy. Điều mà B thực sự giỏi là nấu ăn, nội trợ và chăm sóc các thành viên khác.

Thời gian đó, B có quen chồng mình, anh hơn B 5 tuổi. Chính anh đã giúp đỡ, che chở và đồng ý trả khoản nợ này cho B. Đợt đó chồng B đã được lên làm quản lý chi nhánh miền Bắc ở một tập đoàn. Thật sự may mắn B mới được gặp anh và quen biết, tìm hiểu. Chúng B yêu nhau cũng rất nhanh chóng, tình cảm đong đầy, nhiệt huyết. Và trong cùng năm đó, B có thể đường hoàng về chung một nhà với anh ấy.

Lấy chồng rồi, B cũng ít giao lưu với bạn bè. Những ai lâu ngày không nói chuyện, hỏi han thì cũng mất liên lạc. Còn bạn bè thường xuyên nói chuyện thì lại ngại B do B sống khép kín kể từ lần gặp biến cố về tiền bạc. Vả lại, cũng chỉ khoảng nửa năm sau khi lấy chồng, B mang thai bé trai đầu lòng. Việc chồng việc, B cứ tất bật suốt, thành ra không có thời gian kết bạn.

Tới bây giờ sau hơn 2 năm kết hôn, B bắt đầu dùng lại mạng xã hội để kết bạn và nói chuyện với bạn cũ. Chồng B thấy B đăng ảnh lên mạng, bên dưới có người bình luận thì bảo vợ hãy cẩn trọng, đừng quá dễ dãi trong chuyện kết giao với mọi người. Anh khuyên nói chuyện cùng người thân trong gia đình là đủ rồi. B cũng chỉ biết ậm ừ. Sau biến cố năm xưa bị bạn lừa khi cùng kinh doanh, B đã biết cẩn trọng hơn.

Ấy vậy mà mới đây, chồng B đã làm một chuyện khiến B cực kỳ sốc và thất vọng. Hôm đó B đăng lên mạng dòng trạng thái vu vơ là thèm nem chua rán. Tại đợt này giãn cách, hàng quán đều đóng cửa, bản thân B cũng ngại đi siêu thị do nhà có con nhỏ. Cần mua thứ gì thì xuống tạp hóa ở chung cư thôi.

Thấy bài đăng của B, L - một người bạn cũ Đại học vào bình luận và nói sẽ gửi cho B một cân nem chua rán nhà làm, về chỉ cần rán lên là ăn. Bạn ấy còn nói sẽ gửi B ít rau củ cho nhà B. Thực ra L là một trong số ít những người B đặc biệt tin tưởng. Khi còn học trong trường Đại học, chúng B hay chung nhóm thuyết trình và giúp đỡ nhau rất nhiều. B nhắn địa chỉ để L ship đồ đến nhà. Bác bảo vệ dưới chung cư đã lấy đồ giúp B và đặt trước cửa nhà.

B ra ngoài lấy túi đồ mà bạn L gửi tiếp tế mùa dịch. Nào ngờ chồng đã lấy túi đồ đó từ tay B rồi ném thẳng vào thùng rác. B ngỡ ngàng tới mức không nói nên câu. Tại sao chồng B lại hành xử quá đáng như vậy? Trước đó, B cũng kể với anh rằng bạn cũ Đại học gửi một ít đồ ăn.

Đáp lại sự bàng hoàng của B, chồng rất lạnh lùng và nói: "Anh bảo em rồi, đừng chơi với bất cứ người bạn nào nữa. Ngày xưa em bị bạn bè lừa mà không chừa à? Muốn bị lừa thêm nữa không? Người ta đối tốt có một chút là để sau này lợi dụng chứ còn gì. Anh nhắc lại cho em nghe, ngày xưa là anh đã trả nợ giúp em, nên bây giờ em phải nghe anh!".

Ảnh minh họa

Từng lời từng câu của chồng như đâm những nhát chí mạng vào sâu trong trái tim B. Anh nói giống kiểu B phải mang ơn anh ấy và phải bấu víu vào anh mới sống sót được. Vậy còn những tình cảm vợ chồng B dành cho anh thì sao? Bây giờ B chỉ muốn có 1, 2 người bạn thân thiết để thi thoảng qua lại, shopping khó đến vậy ư. B thật sự bất lực trước chồng mình...