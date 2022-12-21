Nhờ làm theo trend nổi tiếng trên mạng mà tôi phát hiện chồng đang bao nuôi một lúc 3 cô "sugar baby"

Tâm sự 21/12/2022 11:15

Tôi không muốn chung sống với anh ta thêm một ngày nào nữa...

Sau 2 ngày rùm beng từ nhà ra đến công ty, bây giờ U mới bình tĩnh lại để nghĩ xem nên xử lý gã chồng trăng hoa như thế nào. Chắc chắn U sẽ không ly hôn vì làm vậy dễ dàng cho hắn quá, nhưng U cũng không muốn chung sống với anh ta thêm một ngày nào nữa.

Nhờ làm theo trend nổi tiếng trên mạng mà tôi phát hiện chồng đang bao nuôi một lúc 3 cô 'sugar baby' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Tình cảm vợ chồng U vốn dĩ rất tốt đẹp suốt 4 năm cả yêu lẫn cưới, hoàn cảnh gia đình anh cũng tốt nên U nhận lời cưới ngay sau 5 tháng yêu nhau. Ngày cưới, chồng U chuẩn bị hẳn một bài diễn văn khiến U khóc sướt mướt, hứa sẽ chung thủy yêu thương vợ trọn đời.

Vợ chồng U có một công ty chuyên bán văn phòng phẩm, tuy nhỏ thôi nhưng làm ăn khá tốt. U vừa là vợ giám đốc vừa kiêm luôn thủ quỹ, nắm luôn tài chính cả công ty lẫn ở nhà nên lúc nào U cũng yên tâm chồng không thể lập phòng nhì bên ngoài. Nhưng đúng là tự tin quá thành chủ quan, U đã sai khi nghĩ chồng là một gã đàn ông ngoan ngoãn. Dù U nắm rõ lịch làm việc của chồng, biết mỗi ngày anh ra ngoài hay gặp ai, nhưng không ngờ chồng U vẫn cao tay đến mức lừa được vợ để ngoại tình một lúc 3 cô "sugar baby"!

Sự thật ghê tởm đó được chồng U che giấu cực giỏi, suốt cả năm trời U không hay biết gì. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, U vô tình châm một phát thôi là mọi thứ đã cháy tưng bừng rồi.

Tất cả bắt đầu từ vụ "sao kê" dạo này đang hot trên mạng ấy, U ở nhà nghỉ dịch 2 tháng trời chỉ lên mạng hít hà drama. Thấy dân tình bàn tán ầm ĩ chuyện sao kê, mấy hôm trước U đã trêu chồng rằng hay anh thử sao kê tài khoản để em xem có gì mờ ám không. Tự dưng U thấy khá hứng thú với trò sao kê ấy, lâu nay U cho phép chồng xài tiền thoải mái trong mức giới hạn 30 triệu 1 tháng nên U cũng tò mò không biết anh tiêu gì.

Vừa nghe U nhắc đến chuyện sao kê cái bỗng dưng chồng U khác lạ hẳn, 2 vợ chồng đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì bỗng dưng anh bật dậy đòi ra ngoài. U hỏi thì anh lắp bắp bảo ra ban công hút thuốc, chưa buồn ngủ nên muốn hóng gió. U hỏi nửa đùa nửa thật rằng có phải anh kiếm cớ để tránh trò sao kê vợ bày ra đúng không, chồng U lộ rõ vẻ bối rối, kêu trời nóng nên toát mồ hôi.

Giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến U "nảy số" ngay lập tức. U linh cảm có gì đó không ổn lắm, nên im lặng không hỏi chồng thêm gì nữa. Sáng hôm sau U âm thầm nhắn tin cho chị kế toán, bảo chị xin sao kê số tài khoản của giám đốc cho U. Tài khoản ấy do U đăng ký nên U có thể yêu cầu ngân hàng gửi danh sách sao kê được.

Khi nhận được email báo sao kê đã về, U bí mật kiểm tra hết các giao dịch lạ, nhưng hầu hết toàn thấy chồng U chuyển khoản tiền hàng, mua sắm linh tinh, thanh toán mua đồ online cho vợ con...

Bản sao kê ghi chép hết giao dịch trong vòng 6 tháng trở lại đây nên U check danh sách khá vất vả. Tuy nhiên có công mài sắt có ngày lòi ra kim, U phát hiện có vài giao dịch bất thường suốt 4 tháng qua. Mấy giao dịch đó có giá trị từ 5-10 triệu, thường thì tất cả các khoản chuyển đi chồng U đều ghi rõ nội dung chuyển cho ai làm gì, kiểu như "Anh P. mua chan ga" hoặc "Thanh toan tien sieu thi", nhưng các giao dịch lạ này đều bị gõ bừa!

Hỏi thẳng ra thì chắc chắn chồng U sẽ nói dối, nhưng U biết rõ tính anh ta rất cẩn thận, không bao giờ xuề xòa với tiền nong. U ghi lại các số tài khoản của giao dịch lạ, rồi check thông tin người nhận bằng cách nhập thử lên app ngân hàng của mình. Ôi mẹ ơi, sau vài chục phút hì hục thì U phát hiện ra: tất cả tài khoản nhận tiền đó đều mang tên chồng U!

Anh ta bí mật mở tận 3 số tài khoản ở 3 ngân hàng khác nhau. U đã mong mọi chuyện không giống như mình tưởng tượng, nhưng đêm qua khi ép chồng khai ra sự thật, anh ta đã thú nhận bản thân đang bao nuôi tận... 3 cô bồ! 1 cô là sinh viên, còn 2 cô là nhân viên văn phòng trẻ tuổi. Họ quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, cứ lúc rảnh rỗi chồng U lại kiếm cớ để qua chăm nuôi 3 em "sugar baby" ấy. Hóa ra U sống chung với đại gia mà không biết, anh ta lấy tiền của chính thất đi nuôi tiểu tam thì kinh rồi!

Nhờ làm theo trend nổi tiếng trên mạng mà tôi phát hiện chồng đang bao nuôi một lúc 3 cô 'sugar baby' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Bí quyết che giấu ngoại tình của chồng U khá đơn giản: cấm 3 cô em kia không được chủ động liên lạc, hàng tháng chồng U sẽ cho mỗi người 5-10 triệu tùy độ ngoan. Thi thoảng có dư tiền, anh ta sẽ tặng bồ để tăng thêm thân mật. Cứ tưởng mấy chuyện nhảm nhí này chỉ có trên mạng, ai ngờ lại xảy ra ngay trong nhà U. Gã chồng khốn kiếp, chờ đó rồi sẽ biết tay U!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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