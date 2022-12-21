Vừa bật đèn lên, tôi điếng người chứng kiến cảnh chồng đang ôm hôn ngấu nghiến người phụ nữ khác trên chính chiếc giường tân hôn của mình, danh tính cô ta còn đau lòng hơn

O vốn dĩ là một người lạc quan và có tính cách mạnh mẽ, nhưng sau khi dẫm một chân vào cánh cửa hôn nhân thì O bắt đầu cảm nhận được vị đắng chát của cuộc đời. 1 tháng nữa O mới chính thức kết hôn, nhưng ngay sau đám hỏi ngày hôm qua thì O đang có ý định quay trở về cuộc sống độc thân như cũ.

Nghe nói vợ cũ của P cũng thuộc dạng không phải vừa, ăn chơi chưng diện và tiêu tiền cũng ác. O từng xem một bức ảnh cũ P chụp chung với cô ta, trông cũng xinh xắn phết. Có vẻ P cũng dằn vặt suốt thời gian dài, chắc anh không biết mình thiếu sót gì để vợ phải cắm sừng sau lưng với chính cậu bạn thân chí cốt. Anh cũng phải cắt đứt quan hệ với người bạn đó, rồi từ một chàng trai hoạt bát bỗng trở nên trầm tính hẳn.

Rất nhiều người khuyên O suy nghĩ kĩ trước khi cưới P, bởi anh từng có một đời vợ và mới ly hôn cách đây gần 2 năm. Lý do anh chia tay vợ cũ là bởi chị ta lừa dối sau lưng chồng, lén lút "tòm tem" với bạn thân của anh. Đợt đó gia đình anh cũng loạn lên ầm ĩ, dù muốn tha thứ và hàn gắn lại với vợ cũ nhưng vì áp lực xung quanh nên anh đành phải nộp đơn ly hôn.

O quen P khi mới vào làm cùng chỗ với anh. Ấn tượng với một anh chàng lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, đeo kính mặc sơ mi chững chạc đúng kiểu O thích, nên O đã chủ động mở lời làm quen với P. Anh có gương mặt trẻ hơn tuổi 30 khá nhiều, lại chu đáo ân cần, ban đầu P giữ khoảng cách với O nhưng kiên trì chừng 2 tháng thì anh cũng chịu nhận lời đi uống cafe buổi tối. Sau một thời gian tìm hiểu thì O quyết định sẽ lấy P làm chồng, dù anh cũng thật thà kể rõ về chuyện từng qua một đời vợ.

Biết là đưa P về ra mắt xong kiểu gì cũng bị bố mẹ phản đối, O lại tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục gia đình. Bố men không muốn O bị mang tiếng vợ 2, thiệt thòi đủ đường. Nhưng may là P chưa có con riêng, cuộc hôn nhân đầu tiên cũng không lâu bền, nếu giấu nhẹm đi thì cũng chẳng ai biết nên cuối cùng bố mẹ cũng miễn cưỡng chấp nhận cho vợ chồng O cưới nhau.

Đáng lẽ lễ ăn hỏi diễn ra sớm nhưng vì dịch nên hoãn 2 lần, mãi đến hôm qua O mới được mặc áo dài cùng P khấn vái gia tiên. 2 họ rộn ràng cười nói, mẹ và chị gái O rưng rưng trao của hồi môn làm O khóc suốt buổi. Giây phút P hứa hẹn sẽ thay bố mẹ chăm lo cho O cả đời, O bỗng khóc oà lên như đứa trẻ, suýt nữa thì trôi hết cả son phấn.

Tối đó lẽ ra O ở lại nhà chồng, nhưng do có một số việc phải giải quyết nốt ở nhà nên O quay về nhà đẻ. Tầm 9h tối O sang xem chồng thế nào, nghe nói anh uống say bí tỉ.

Thấy nhà cửa im ắng lạ thường, rạp ngoài sân bàn ghế chỏng chơ bừa bãi chưa ai dọn, O đi vào trong tìm P. Nay chồng sắp cưới của O đẹp trai lắm, ai cũng khen O tốt số gặp được anh tốt bụng hiền lành. Nghĩ chắc giờ này anh đang ngủ, O đẩy cửa phòng tầng 2 vào, vừa bật điện lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: P đang ôm hôn ngấu nghiến một người phụ nữ khác trên chính giường tân hôn của vợ chồng O, khi cô ta quay mặt ra thì đúng là vợ cũ của anh ấy!

O bủn rủn cả chân tay, cảm thấy nghẹt thở khi họ vẫn quấn lấy nhau trong tư thế xộc xệch, áo của cô kia còn rách một miếng như kiểu bị xé. P chắc say lắm nên chẳng nhận ra O, cứ ú ớ không nói nên lời. Mất vài phút đứng sượng trân, O bình tĩnh lại liền hét lên và lao vào cấu xé cặp đôi mèo mả gà đồng trước mắt. Vừa đánh O vừa chửi ầm lên, bao nhiêu tức giận trút hết vào đầu P với ả vợ cũ.

Cô vợ cũ cũng gào lên điếc cả tai, đúng lúc O kéo cô ta từ trên giường xuống thì mẹ chồng chạy vào. Bà hốt hoảng can ngăn O, cố gắng gỡ tay O khỏi mớ tóc đỏ quạch của con dâu cũ.

Tưởng bà sẽ giúp O đuổi người đàn bà trơ trẽn kia đi và bênh vực con dâu mới, ngờ đâu bà quay sang nói mấy câu khiến O sững sờ.

⁃ Cô làm cái trò gì thế? Sao lại ầm ĩ cả nhà tôi lên vậy, cô định phá tan chỗ ngủ của con trai tôi ra à?

⁃ Mẹ không thấy anh P sắp sửa gây ra chuyện gì với cô ta à? Ly hôn rồi sao còn mò đến đây quyến rũ chồng người ta, loại con gái lăng loàn như thế phải đánh chứ. Mẹ bỏ ra để con dạy cô ta bài học.

⁃ Này cô đừng có lên cơn như thế, cô coi khinh lời tôi nói à? Nó là con dâu cũ của tôi, 1 ngày là vợ chồng cả đời ân nghĩa, cô còn chưa chính thức cưới thằng P mà đánh đập nó rồi, sau này cô ghen tuông nữa thì giết cả con trai tôi à?!?

⁃ Mẹ nói gì thế? Họ ngủ với nhau trên cái giường con chuẩn bị tân hôn mà mẹ còn bên con dâu cũ sao? Cô ta tử tế gì đâu mà mẹ phải thế?

⁃ Ít ra nó cũng xinh hơn cô, tôi cũng chả muốn nó ly hôn nhưng chẳng may phải thế, thằng P làm vậy chứng tỏ vẫn còn tình cảm với nó còn gì. Cô xem lại bản thân mình trước đi!

Đứng xem O với mẹ chồng cãi nhau, vợ cũ của P chỉ cưởi khẩy rồi xách túi bỏ đi. O định túm tóc cô ta lại nhưng mẹ chồng tương lai cản bằng được, tức quá O nhảy lên giường tát cho P mấy phát. Có vẻ anh đã tỉnh táo hơn, vội hỏi xem có chuyện gì xảy ra. O ức đến trào nước mắt, chẳng thèm nói gì thêm bỏ về nhà ngoại luôn.

Ảnh minh họa

O vẫn chưa kể cho bố mẹ biết chuyện động trời ấy, trong lòng thì rối bời không biết phải làm sao. Từ hôm qua đến giờ P nhắn tin gọi điện liên tục, nhưng O bỗng thấy ghê tởm anh ta và không muốn cưới nữa. Anh ta giải thích rằng do say nên nhầm vợ cũ là O, anh ta không còn tình cảm với cô ta nữa, liệu O có nên tin và cho P một cơ hội nữa không? Nhưng trong lòng O thực sự rất khó chịu, chỉ muốn chấm dứt ngay. Ai biết sau này họ còn gây ra chuyện gì nữa?...