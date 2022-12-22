Về quê ăn giỗ, chồng 'chỉ tay 5 ngón' bắt tôi rửa hết đống chén lớn, tôi tức điên nói thẳng một câu khiến anh bẽ mặt trước cả dòng họ

Tâm sự 22/12/2022 03:39

Chưa bao giờ tôi thấy hả dạ như lúc này...

Sau gần 1 năm yêu nhau, K với L chính thức nên duyên vợ chồng. Ban đầu khi đến với anh, những người quen biết L đều nói K không nên đâm sâu vào mối quan hệ này. Bởi L là cậu con trai mà bố mẹ anh cố mãi mới có. Chính vì vậy, từ nhỏ anh đã được chiều hết mức, không phải động tay chân việc gì, kể cả quét tước, dọn dẹp, nấu ăn.

Về quê ăn giỗ, chồng 'chỉ tay 5 ngón' bắt tôi rửa hết đống chén lớn, tôi tức điên nói thẳng một câu khiến anh bẽ mặt trước cả dòng họ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Nhưng lúc đó K lại không thấy chồng mình như vậy. Ngày yêu nhau, mỗi lần sang phòng bạn gái chơi, L luôn vui vẻ phụ K nấu cơm, dọn dẹp. Những hôm nhà K hết nước uống, anh còn chủ động xuống tạp hóa mua hẳn 1 bình 20 lít rồi khệ nệ bê lên phòng bạn gái (phòng của K nằm ở tầng 4).

Chỉ đến khi về ở chung một nhà, K mới ngã ngửa vì chồng thay đổi toàn tập. Anh có quan điểm rằng: "Đàn ông không phải làm việc nhà". Mẹ chồng cũng cổ súy cho suy nghĩ đó của chồng. Mỗi lần K nhờ L làm hộ mình 1 việc gì đó, kể cả việc rất nhỏ như bê hộ K chậu quần áo lên tầng để phơi, hay xếp hộ K đống bát đĩa bẩn sau khi ăn cơm xong vào trong bồn rửa (vì K đang bận cho con ăn)... có thế thôi mà mẹ chồng cũng mặt nặng mày nhẹ với con dâu. Bà luôn mắng K rằng, đàn ông mà đeo tạp dề thì chẳng làm được việc gì hết!

Được mẹ chiều, chồng càng thêm lười và ỷ lại vào vợ. Hôm nào không phải đi làm, L ngủ đến trưa mới dậy. Ăn xong là anh lại ra ngoài, đi cà phê, uống bia, chơi game, hoặc đá bóng... với hội bạn.

Phòng ngủ của 2 vợ chồng, K không dọn thì thôi, còn bẩn mấy anh cũng chịu được. Có những hôm đi làm về, bước vào phòng, lập tức K bị tăng xông. Quần áo chồng thay ra anh ném luôn giữa giường. Mà chồng K là kỹ sư xây dựng, thường xuyên phải ra công trường nghiệm thu nên rất bụi bặm, chưa kể mùi mồ hôi chua loét của anh nữa.

Nhà K không có máy giặt. Quần áo của cả nhà, K đều phải giặt bằng tay hết. Nhưng mỗi lần đề nghị chồng mua máy giặt, anh lại gạt đi và bảo: "Em làm công to việc lớn gì mà không giặt được? Cái gì nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm".

Bực nhất là hôm kia về quê chồng ăn giỗ. Anh là cháu đích tôn của dòng họ nên tự cho mình cái quyền "chỉ tay năm ngón". Trong khi K và 1 em dâu con nhà chú lúi húi nấu ăn cả buổi, tổng hơn 15 mâm cơm thì chồng lại ngồi trên nhà, thảnh thơi tán phét với các bậc cha chú. Chốc chốc chồng lại xuống bếp, giở giọng trịch thượng hỏi K: "Cỗ bàn đã xong chưa? Có hơn chục mâm cỗ mà chị em các cô làm ăn lâu vậy? Mọi người đến hết rồi, bắt các chú các bác phải đợi đến bao giờ. Đúng là giao việc cho các cô là không yên tâm được. Việc gì cũng phải K nhúng tay...".

Đến bữa ăn, khi các mâm cỗ được dọn lên, L lại chê hết cái này đến cái nọ. Anh vênh mặt thể hiện: "Sao lòng gà xào giá, mướp lại cho gừng? Thịt gà chặt miếng to miếng nhỏ? Nem rán thiếu tương ớt để chấm à...". Những thắc mắc của L đều... hâm không chịu được, nhưng anh thích thể hiện như vậy đấy!

Sau bữa, một bác gái trêu chồng K rằng: "Vợ đã nấu ăn thì đến lượt cháu đích tôn đi rửa bát nhỉ". L thản nhiên nói rằng: "Đấy là chức phận của đàn bà. Cháu mà làm thì còn ra thể thống gì nữa. Việc của đàn ông là ra ngoài xã hội kiếm tiền để cho vợ con hưởng...".

Nghe thế, K liền đáp lời luôn: "Thế tháng sau anh đưa lương cho em nhiều 1 chút để em còn biết mùi vị được hưởng nó như thế nào? Chứ tháng nào anh cũng đưa có 3 triệu, tiền ăn của anh ở cái nhà này còn chẳng đủ nữa là còn dư cho vợ con sống sung sướng... Anh cứ nói thế mọi người lại nghĩ em chỉ biết hưởng thụ, tiêu tiền của chồng. Trong khi đó, em có tiếng lại chẳng có miếng".

Sau khi K nói, mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm về L. 1 bác hỏi K: "Đưa lương thế thì ở nhà L nó làm gì?". K cũng thẳng thừng luôn: "Việc của anh ấy là ăn với ngủ, cuối tuần dắt xe ra đi nhậu, đi chơi với bạn bè. Vất vả lắm đó bác ạ".

Về quê ăn giỗ, chồng 'chỉ tay 5 ngón' bắt tôi rửa hết đống chén lớn, tôi tức điên nói thẳng một câu khiến anh bẽ mặt trước cả dòng họ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Bị K bóc mẽ trước mặt mọi người, L giận tím mặt nhưng không cãi được câu nào. Sau cùng anh bị mọi người túm vào nói cho một trận. Mẹ chồng K bênh con trai cũng bị mắng lây. Ai cũng bảo bà chiều con trai quá nên sinh hư!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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