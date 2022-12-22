Chỉ vì vô tình bắt vợ đang ở cữ rửa bát mà cô ấy chi chục triệu làm một thứ 'dằn mặt' mẹ chồng

Gia đình tôi hiện tại đang rất căng thẳng chỉ vì chuyện bé xé ra to của vợ mà ra...

Người khác về nhà chồng phải làm đủ mọi việc, có người gần sinh còn còng lưng đi cấy. Vợ H thì nhàn hạ vô cùng, sáng có mẹ chồng đi chợ, cô ấy chỉ việc nấu cơm ngày 3 bữa, ăn xong thì rửa vài cái bát là được. Ảnh minh họa

Trước đây, vợ H sống khá biết điều, chỉ đến khi sinh con, cô ấy mới bắt đầu làm mình làm mẩy. Mẹ H là phụ nữ, cũng từng trải, bà nói sinh thường, lại khâu 4 mũi nên vợ H sẽ không đau như những sản phụ sinh mổ. Hơn nữa cô ấy cũng có sức khỏe tốt, lúc bầu lại được tẩm bổ nhiều món ngon. Từ khi sinh xong, vợ H không phải nấu cơm, rửa bát, mọi việc đều có mẹ chồng phục vụ. Không những vậy, đến bữa cơm, cô ấy không xuống ăn cùng cả nhà mà bắt mang đồ ăn lên tận phòng. Mẹ chồng nói để bà trông cháu cho rồi xuống nhà ăn cơm thì cô ấy hậm hực, bảo mới sinh xong nên không muốn đi lại nhiều. Đợt này sinh được nửa tháng, cô ấy mới chịu xuống tầng 1 ăn cơm.

Tối qua ăn xong, mẹ H bế cháu ra ngoài chơi. Thấy mẹ đang bận, vợ thì ngồi ăn cơm, H đưa găng tay nói cô ấy rửa bát giúp mẹ. Vì chỉ vài phút nữa, H sẽ có cuộc họp online với lãnh đạo công ty. Thấy chiếc găng tay, tự nhiên vợ H bật khóc rồi kể lể, nói H đối xử tệ với cô ấy. H có động viên vợ, tranh thủ lúc con chơi với bà, rửa vài cái bát cũng không thành vấn đề. Hơn nữa đeo găng tay rồi, cô ấy cũng không phải đụng nước lạnh. Thế rồi H lên phòng làm việc. Chuyện tưởng đã xong, không ngờ sáng nay đang ngủ thì mẹ H đập cửa, nói người ta đến lắp máy rửa bát. Trong khi H đang không hiểu chuyện gì thì vợ ngúng nguẩy nói cô ấy lắp máy rửa bát để yên tâm ở cữ. Nghe lời giải thích, mẹ H cho rằng con dâu đang trách khéo mình nên đã bảo nhân viên mang máy về và chịu mất khoản tiền ship còn hơn mua chiếc máy hai chục triệu. Ảnh minh họa Bây giờ nhà H căng thẳng lắm, vợ thì u uất cả ngày. Còn mẹ lại giận trước thái độ của con dâu, chưa hỏi ý đã bỏ tiền sắm máy rửa bát. H thấy vợ mình cũng quá đáng nhưng cô ấy nhất quyết không chịu xin lỗi. H phải phân tích thế nào để vợ chịu xin lỗi mẹ đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-vi-vo-tinh-bat-vo-ang-o-cu-rua-bat-ma-co-ay-chi-chuc-trieu-lam-mot-thu-dan-mat-me-chong-537583.html