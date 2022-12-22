K về làm dâu nhà Quý được 3 năm rồi nhưng mãi vẫn chưa có con. Điều đó khiến cho K cảm thấy tự ti và mối quan hệ của K với mẹ chồng cũng không được tốt đẹp.

Ấy thế nhưng, sau hơn 1 năm làm vợ Quý, K vẫn chưa sinh được cháu cho nhà chồng. Mẹ chồng bắt đầu sốt ruột và than phiền. Bà giục vợ chồng K nên đi khám, xem có vấn đề gì không để còn kịp thời chữa trị. Lúc đầu, vợ chồng K cũng ngại, chẳng ai chịu nghe mẹ khuyên cả. Sau cùng, vì áp lực sinh con quá nên K đã chủ động đi khám 1 mình. Kết quả K hoàn toàn bình thường.

Ngày mới chân ướt chân ráo về đây, mẹ chồng cũng quý K lắm. Hai mẹ con trò chuyện suốt ngày. Hễ đi mua sắm, mẹ chồng lại gọi K đi cùng. Thi thoảng bà còn mua đồ cho K nữa. Mấy lần nhà có khách, mẹ chồng còn vui vẻ giới thiệu K là "con gái" của bà. Lúc đó K cảm thấy mình đúng là nàng dâu may mắn khi được gả vào nhà có bố mẹ chồng hiền lành, tâm lý.

Từ ấy mẹ chồng cũng đỡ gây khó dễ cho K hơn. Nhưng bà cũng chẳng thân thiết K như trước nữa. Tự nhiên K cảm giác giữa K với mẹ chồng có khoảng cách. Khi nói chuyện với bà K cảm thấy tự ti. Ngược lại mẹ chồng cũng không tâm sự, trò chuyện với K nhiều như lúc trước nữa.

Thời gian gần đây, K thấy mẹ chồng hơi lạ. Dù bà khỏe, chẳng ốm đau gì nhưng vẫn bắt chồng K đưa đi bệnh viện thăm khám mỗi tháng. Dù bận việc đến mấy, nhưng mỗi lần mẹ ra yêu cầu, Quý đều sốt sắng đồng ý. Mấy lần thương chồng vất vả, K chủ động nhận việc đưa mẹ chồng đi bệnh viện. Nhưng cả chồng và mẹ chồng K đều gạt phắt. Họ nói không cần. Hai người như có bí mật gì đó mà giấu giếm K.

Hôm trước, mẹ chồng lại đi bệnh viện. K quan tâm bà thật, nhưng cũng muốn lấy lòng nên đã xông vào phòng mẹ chồng, hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của bà. Khi K xộc vào, mẹ chồng đang đọc tờ giấy gì đó. Nhưng thấy K bà lập tức cất dưới gối. Lúc K thăm hỏi thì mẹ chồng chỉ trả lời ậm ừ: "Bác sĩ bảo mẹ không sao, chỉ cần bồi bổ 1 chút mà thôi. Con ra ngoài đi. Mẹ cảm thấy hơi mệt". K ra hỏi chồng, anh cũng im re, chả nói năng gì.

Sáng nay, mẹ chồng đi chợ. K ở nhà dọn dẹp. Vào phòng mẹ chồng, K chợt nhớ ra vụ hôm trước, nên đã tiến tới giường, lật gối lên xem bà còn để tờ giấy hôm trước ở đó không. Quả nhiên, mẹ chồng vẫn để tờ giấy ở đó.

Tuy nhiên, đọc thông tin được ghi trên giấy mà K chết lặng. Quý có vấn đề về sinh lý. Đây chính là nguyên nhân khiến 3 năm qua vợ chồng K chưa có con. Anh đang âm thầm chữa trị. Kết quả tuy có tiến triển nhưng chậm. Chất lượng tinh trùng của anh vẫn còn rất hạn chế.

K lập tức chạy về phòng chất vấn chồng. Biết không giấu được nữa, chồng K thừa nhận. Lúc này K cảm thấy vừa thương vừa giận anh. Đây là chuyện vợ chồng, vậy mà thời gian qua anh cứ giấu giếm K. Là người vợ, đáng lẽ ra K nên được biết sớm. Anh nên san sẻ để vợ chồng K cùng giải quyết. Nhưng chồng lại nói với mẹ... K thất vọng ngồi xuống giường ôm mặt khóc.

Ảnh minh họa

Quý mãi mới nói rằng, là do anh xấu hổ và sợ mất vợ. Ban đầu mẹ cũng không biết nhưng thấy K hoàn toàn bình thường nên bà đã ép anh đi bệnh viện khám. Thời gian qua mẹ đã động viên và giúp đỡ anh rất nhiều. Chồng mong K đừng giận mẹ chồng. Bởi không có bà thì anh cũng chẳng dũng cảm tiến hành điều trị. Nghe chồng nói, K cảm thấy thương cả hai. Tuy nhiên K vẫn hơi giận mẹ chồng. Chuyện này mà bà cũng giấu K được. Thời gian qua, K luôn sống trong sự áy náy và tự ti...