Chồng có một sở thích quái đản 'hành' tôi cả ngày khiến tôi chỉ muốn ly thân cho xong

Tâm sự 23/12/2022 02:35

Tôi thực sự rất ám ảnh với sở thích này của anh...

Những ngày giãn cách vì dịch, vợ chồng V ở bên cạnh nhau 24/24. Trước đây còn kêu than là công việc bận bịu, ít thời gian dành cho đối phương, thiếu khoảnh khắc hâm nóng tình cảm... nhưng bây giờ chỉ muốn cách xa nhau càng lâu càng tốt. Tất cả đến từ một sở thích quái đản của chồng mùa giãn cách.

Chồng có một sở thích quái đản 'hành' tôi cả ngày khiến tôi chỉ muốn ly thân cho xong - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Chồng V nghiện hát karaoke. Nếu chỉ hát vui vui 1, 2 bài thì không sao, V cũng muốn cho anh giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Đằng này chồng V hát liên tục vài tiếng đồng hồ, ngay cả trong giờ làm. Gia đình chúng V sống ở chung cư, chất lượng cách âm tốt, nhưng lại theo kiểu hàng xóm thì không nghe được gì, nhưng người trong nhà thấy rất ồn ào.

Lấy nhau tới nay đã được 4 năm, chúng V có con nhỏ, nhưng chồng V không nghĩ cho bé mà cứ vào phòng làm việc riêng rồi bắt đầu gào thét hết mức có thể. Anh không chọn những bài nhẹ nhàng mà chỉ đi theo một list nhạc mạnh yêu thích của mình.

V làm công việc kế toán, cần sự tập trung cao độ, nhất là khi phải làm việc tại nhà như bây giờ. Mỗi ngày cấp trên réo không biết bao lần trong các nhóm chat công việc, đến là mệt mỏi. Nhìn màn hình máy tính tới độ mắt nhòe cả ra, song âm thanh của chồng V cứ văng vẳng bên tai. Sớm nhận thấy tình hình không ổn, V đã gửi con cho ông bà ngoại chăm. Nhà bố mẹ đẻ V cách đây vài cây, cũng ở vùng xanh nên V hoàn toàn tin tưởng giao phó cho ông bà.

Khi mới giãn cách xã hội được ít tuần, công việc của hai vợ chồng còn trôi chảy, nên thôi thì cũng thoải mái với đối phương một chút. Nhưng bây giờ chồng V bị giảm lương, điều này khiến V lo lắng ngày đêm. Bởi khoản nợ ngân hàng để trả căn chung cư này vẫn chưa hoàn thành xong. Đỉnh điểm là những lần chồng V bị cấp trên khiển trách vì chưa sát sao với công việc, thay vì chú ý tập trung hơn, anh ấy sẽ lại... đi hát karaoke, mở nhạc còn tưng bừng hơn.

Trong loạt điệu hát quen thuộc của chồng, V nghe thấy anh nói những câu bất mãn với sếp. Căng thẳng chồng chất, V cũng định an ủi ông xã một chút mà tự dưng thấy anh cứ hát hoài, thành ra không muốn giao tiếp.

Dạo gần đây, chồng V còn hay livestream lên các trang mạng xã hội. Mỗi ngày anh mặc một bộ mới, quần áo ném trong tủ lung tung làm V phải dọn dẹp rất mệt. Còn chưa kể, có một vài cô gái trên mạng, không biết quen chồng V như thế nào mà cũng vào bình luận khen ngợi.

Vài ngày trước, V lén đọc tin nhắn trong điện thoại của chồng, thấy có vài người vào còn định làm quen. Chồng V nói chuyện kiểu nửa vời, chỉ cảm ơn. May cho anh ta là không lấn sâu vào các mối quan hệ ngoài lề này. V cũng chẳng ít lần cãi nhau to tiếng với chồng, ném đồ nọ đồ kia vỡ lung tung, nhưng đâu lại vào đấy. Chồng V quá nhiều năng lượng, anh cứ hát hoài...

Chồng có một sở thích quái đản 'hành' tôi cả ngày khiến tôi chỉ muốn ly thân cho xong - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Lên mạng, thấy người người khoe ở nhà mùa giãn cách giúp tình cảm vợ chồng khăng khít hơn, V cực kỳ tủi thân khi nghĩ về tình cảnh gia đình mình. Liệu bây giờ phải làm sao để khuyên chồng V trở về một người đàn ông trầm lắng như xưa đây. V rất ám ảnh với sở thích này của anh, hay là bây giờ dọa về nhà ngoại để anh tỉnh ngộ...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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