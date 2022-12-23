Chưa hết tháng ở cữ mà mẹ chồng đã bắt tôi làm thêm đứa nữa chỉ vì một lý do không thể tin được

Mặc dù nhà chồng và bố mẹ đẻ M đều thuộc cùng thế hệ U55 nhưng tư tưởng mỗi bên cực kỳ đối ngược. Trong khi bố mẹ M thì hiện đại, lúc nào cũng hướng về những thứ tích cực, thậm chí không ngại đổi mới, thì bố mẹ chồng sống cực kỳ cổ hủ, lạc hậu. Nhà chồng kinh tế khá giả, chẳng hề khó khăn gì, M thấy thật lạ vì đến việc đọc tin tức trên điện thoại cũng là thứ xa vời với họ.

Đặc biệt chồng M còn là con trai duy nhất trong nhà, bố anh cũng là con trai duy nhất của dòng họ. M thực sự áp lực mỗi lần nghĩ tới chuyện phải gánh vác trách nhiệm sinh con trai nối dõi. Nhưng để từ bỏ một người đàn ông đâu dễ dàng vậy, nhất là khi chúng M đã bên nhau gần 5 năm trời.

Nói vậy là đủ hiểu bố mẹ chồng cổ hủ nhường nào. Trước khi lấy chồng, M cũng đắn đo nhiều. Chồng M hiền lành, ít nói, anh sống cũng đơn giản. Đó là những đặc điểm của người đàn ông M có thể dựa dẫm. Song nếu kết hôn với anh, M sẽ phải chấp nhận rằng mình không thể hòa hợp cùng bố mẹ chồng.

Cuối cùng, vượt qua những nỗi sợ hãi, M vẫn về chung một nhà với anh. Chúng M lấy nhau giữa năm ngoái. Sau đó ít tháng, M nhận được "tin vui", đây là điều vô cùng tốt lành với cả gia đình.

Chồng M khi ấy bảo, nếu con đầu là con trai thì vợ chồng không cần đẻ thêm, anh cũng lo M chịu đau không tốt. Chỉ cần một đứa con trai là đủ hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ. Chồng M cũng chia sẻ thật anh thấy cái tư tưởng ấy đã cũ kỹ nhưng vì muốn báo đáp công ơn của bố mẹ nên vẫn chấp thuận nghe theo.

Thời gian mang thai, M được chồng khuyên nghỉ việc ở nhà dưỡng sức. Mẹ chồng cũng giúp đỡ nhiệt tình trong các công việc nhà, chẳng mấy khi M phải động tay vào thứ gì. Về khoản kinh tế, chồng M có thể gánh vác rất vững vàng. Bố mẹ đẻ cũng bảo nếu thiếu thốn gì thì nhắc hai ông bà giúp đỡ.

M sinh con đầu lòng vào tháng 6 vừa rồi, là một bé gái xinh xắn và đáng yêu. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, M thấy mẹ chồng đã thay đổi nhiều thái độ. Cũng không biết liệu có phải do M đa sầu đa cảm hay không. Bà ấy không còn ngọt ngào, hỏi han M nữa. Thậm chí với cháu bà, bà cũng chẳng hồ hởi bế ẵm. Vì M muốn sinh hoạt thuận tiện hơn nên xin về nhà đẻ để được bà ngoại chăm sóc tốt hơn. Mọi người bên nhà chồng cũng đồng ý.

Về phía chồng M, anh cũng vui vẻ không bộc lộ dấu hiệu bất thường nào. M cứ ngỡ từ bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, cho tới khi mẹ chồng gọi điện nhắn nhủ vài câu.

Ban đầu bà chỉ hỏi han bình thường, nhưng sau đó xuống giọng và nói là khi nào sức khỏe M ổn định lại thì mau chóng tính đến chuyện sinh con thứ hai. Mẹ chồng còn dặn dò lần hai phải thực sự cẩn thận, tính toán trước sau sao cho đẻ con trai. Bà còn nhắc lại bà chỉ có một người con trai duy nhất, M là dâu trưởng cũng cần để tâm tới trách nhiệm của mình.

Thực sự sau cuộc gọi đó, trong lòng M thấy trĩu nặng. Tính đến thời điểm này, vì giãn cách nên M vẫn chưa gặp lại chồng và gia đình bên ấy. M chỉ biết tâm sự cho mẹ đẻ, bà ấy cũng tức giận, định gọi sang mẹ chồng nói khó vài câu. Nhưng M kịp ngăn lại vì không muốn lớn chuyện.

Ảnh minh họa

M đã định rằng khi con cứng cáp hơn, bản thân cũng khỏe trở lại thì sẽ đi làm ở công ty mới, dành nhiều thời gian với bạn bè. Từ ngày lấy chồng, M đã phải hạn chế khá nhiều các cuộc vui tụ tập. Nhưng sống với một người mẹ chồng cổ hủ, M luôn cảm thấy ngộp thở, khó chịu. Giờ đây, bà còn dồn ép M thêm trách nhiệm sớm sinh con trai nữa, làm tâm trí M không một giây nào được vui vẻ yên ổn. M rất muốn nói với chồng để giãi bày, chỉ sợ anh luôn đứng về phía bố mẹ mình. M còn lo lắng rằng, nhỡ thai sau vẫn là con gái, thì còn đối điện với biết bao mâu thuẫn trong nhà khác nữa. Thực sự quá mệt mỏi và áp lực...