Nhìn cô gái xinh đẹp bàn bên làm tôi bị 'hút hết hồn vía', ngẫm lại người vợ lôi thôi ở nhà mà ngao ngán, nhưng lúc sau cô ấy quay lại mới khiến tôi 'dở khóc dở cười'

Trong quán cafe, tôi để ý ở bàn chếch phía bên trái có 2 người phụ nữ đang ngồi. Cô nàng ngồi quay lưng lại với chúng tôi kia, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi đã biết xinh đẹp rồi.

Sau 5 tháng đi công tác xa, dù tôi đã báo trước ngày về nhưng tới nhà vẫn chẳng thấy vợ đâu. Bực dọc tôi cũng không buồn gọi cho vợ mà rủ mấy người bạn ra quán cafe gần nhà gặp mặt. Trong quán cafe, tôi để ý ở bàn chếch phía bên trái có 2 người phụ nữ đang ngồi. Cô nàng ngồi quay lưng lại với chúng tôi kia, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi đã biết xinh đẹp rồi. Vòng eo thon gọn, mái óc óng ả, đôi chân nuột nà, bộ váy hợp mốt, không những tôi phải nhìn mấy lượt và bạn tôi cũng xuýt xoa khen ngợi. Nhìn thấy cô gái kia bất chợt tôi nghĩ tới vợ mình. Vợ tôi nghỉ việc từ khi mang bầu, giờ đã 2 năm. Chửa đẻ xong, cô ấy tăng cân vùn vụt, nhan sắc xuống dốc. Sau đó cứ viện cớ phải chăm con rồi mặc kệ chuyện ăn mặc, giảm cân nhưng có phải mỗi cô ấy chăm con mọn đâu. Khách đến nhà còn tưởng cô ấy là osin.

Ảnh minh họa: Internet Đang nghĩ miên man thì 2 người phụ nữ kia đứng dậy ra về. Lúc nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô nàng quyến rũ đó, tôi đã thấy thật quen mắt. Tới khi cô ấy quay ra, nhìn trực diện khuôn mặt ấy thì tôi chỉ còn biết há hốc miệng không nói năng được gì. Bạn tôi ngồi cạnh còn huýt sáo tán thưởng. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng khuôn mặt rất hài hòa, cười lên duyên dáng lắm. Nhất là lối trang điểm tinh tế càng khiến cô ấy trông thanh lịch. Cho đến khi cô ấy lại gần mỉm cười với tôi, nói ra 1 câu thì tất cả mọi người đều ngơ ngẩn: "Chồng ơi, anh về bao giờ thế? Em tưởng chiều anh mới về cơ". Tôi có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ nổi người phụ nữ lạ tôi trầm trồ lại chính là vợ mình! Cô ấy thay đổi chóng mặt tới mức tôi là chồng cô ấy mà phải khi nhìn tận mặt mới nhận ra nổi!

Về nhà, hỏi han cặn kẽ tôi mới biết trong 5 tháng tôi đi vắng vợ đã quyết tâm lột xác. Từ giảm cân tới dưỡng da, tập gym các kiểu. Sau đó là làm tóc, trang điểm rồi mua những bộ váy mới. Thú thật tôi không hiểu lắm mấy chuyện làm đẹp của cánh chị em nhưng không ngờ chỉ đầu tư làm đẹp mà vợ tôi như biến thành người khác vậy. Hồi con gái cô ấy cũng chẳng đến nỗi nào, giờ sinh con xong nhìn còn mặn mà hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet Tôi đang sướng âm ỉ vì vợ tự dưng xinh đẹp lên thì ngớ người khi cô ấy nói sẽ thuê người giúp việc rồi đi làm lại. Con tôi mới 1 tuổi, nghĩ đến thuê người cũng tốn 1 khoản kha khá, rồi nhìn chi phí đi tập gym, mua sắm mỹ phẩm, quần áo, giày dép của vợ mà tôi choáng váng. Thế này cô ấy đi làm sao đủ mua sắm với trả tiền thuê giúp việc? Xem ra vợ ở nhà vừa yên tâm con được chăm sóc tốt mà còn đỡ tốn kém hơn hẳn ấy chứ. Tôi vừa nêu ý kiến thì cô ấy lớn tiếng: "Anh thích vợ đẹp cơ mà! Anh tưởng chỉ cần không khí với nước lã là đẹp được à, phải tốn tiền nữa đấy!". Sau đó tôi khuyên thế nào cô ấy cũng nằng nặc phải đi làm. Tôi mà làm ra nhiều tiền thì chẳng nói, đằng này kinh tế nhà tôi vẫn còn eo hẹp. Tôi phải khuyên thế nào để cô ấy chịu ở nhà như trước đây?

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi! Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

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