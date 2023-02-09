Nhận được địa chỉ khách sạn, tôi lao vội đến bắt quả tang, nào ngờ chồng không hối cãi còn thốt lên 1 câu điếng người

Vợ chồng tôi cưới nhau đươc 13 năm có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi là người có máu đỏ đen nhưng tôi vẫn yên anh tha thiết, chấp nhận tất cả để được sống bên anh. Trước đây, gia đình tôi đã cấm cản chuyện tình cảm do lo sợ tôi sẽ phải khổ.

Nhờ thám tử theo dõi, tôi bắt quả tang chồng ngoại tình, khi anh đang cùng người tình đang ân ái ở khách sạn.

Vừa rồi, tôi đã phải bán nhà để trả nợ tiền cá độ bóng đá cho chồng và hiện tại gia đình đang phải thuê trọ. Ngoài việc cá độ, lâu lâu đem về một khoản nợ to đùng thì mọi thứ anh lo cho vợ con đều tốt. Ngoài giờ làm, anh không nhậu nhẹt mà về chơi với con, phụ vợ việc nhà.

Tôi đã trốn nhà đi theo anh nên cuối cùng ba mẹ buộc phải chấp nhận cho cưới. Từ ngày lấy nhau, không biết bao nhiêu lần, tôi đã phải trả nợ cho chồng.

Anh chưa bao giờ quát mắng hay nặng lời với tôi mà rất nhẹ nhàng lãng mạn. Anh chiều tôi trong tất cả mọi việc, chuyện chăn gối cực kì hòa hợp. Tôi tự an ủi hôn nhân của mình rất hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần, ba mẹ tôi muốn tôi ly hôn, ông bà sẵn sàng đón ba mẹ con về nhà ở vì thấy chồng tôi chơi cá độ, cờ bạc gây nợ. Lần này, tôi đã phải bán căn nhà ba mẹ cho để trả nợ cho chồng nên ông bà rất tức giận. Tôi hy vọng anh sẽ sửa đổi, từ bỏ đam mê đỏ đen để tu chí làm ăn.

Nhưng mới đây, tôi còn phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một phụ nữ đơn thân đã hơn 1 năm. Nhờ thám tử theo dõi, tôi bắt quả tang anh và người tình đang ân ái ở khách sạn.

Tôi bị sốc nặng bởi vì lý do khiến tôi níu kéo cuộc hôn nhân này chính là tình yêu của anh. Tôi đã hy sinh tất cả những gì mình có cho anh để rồi nhận lại hậu quả như vậy. Tưởng chừng sau sự việc đó chồng sẽ hối cãi.

Nào ngờ, anh bao biện: đàn ông nào chẳng chơi gái, cứ xem như anh chơi gái sạch, chỉ với một người thôi. Tuy chồng đã xin lỗi và van xin tôi quay lại nhưng tôi không thể chấp nhận được quan điểm của anh như thế.

Tôi và các con đã dọn về nhà ngoại ở còn anh vẫn đang ở trọ bên ngoài. Dù anh đã phản bội và gây nhiều tổn thương cho tôi nhưng tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Thấy tôi yếu đuối như thế, ba mẹ tôi cấm không được quay lại mà phải sống vì bản thân mình, tiếp tục hy sinh anh ta lại ngựa quen đường cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tôi còn có ý định hàn gắn, ba mẹ sẽ từ mặt con cháu. Tôi không biết mình phải làm sao, dù sống với ba mẹ, ba mẹ con không thiếu thốn cái gì nhưng lòng tôi luôn trống trải.

Trong tim tôi cứ nghĩ về chồng và cuộc sống gia đình hạnh phúc khi xưa. Nhưng tôi lại sợ, nếu tha thứ cho chồng liệu tôi có quên được cảnh anh ấy ôm ấp người đàn bà khác rồi anh có từ bỏ được đam mê đỏ đen không?.

Tôi đã hứa với ba mẹ sẽ ly hôn chồng nhưng trong lòng rất băn khoăn, liệu chồng có xứng đáng để tôi hy sinh thêm lần nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt.