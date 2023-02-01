Chúng tôi quay lại với nhau song chuyện đăng ký lại thì tôi chưa vội, vẫn muốn suy nghĩ kỹ hơn. Qua 2 tháng, thấy được thành ý của chồng cũ nên tôi đã đồng ý qua đêm với anh.

Tôi và chồng cũ ly hôn nửa năm nay. Sau nửa năm không liên lạc thì anh đột ngột nhắn tin, gọi điện liên tục, quan tâm hỏi han tôi rất ân cần. Trước đây chúng tôi ly hôn vì mâu thuẫn vợ chồng, chứ không hề có người thứ ba. Nghe chồng cũ bày tỏ mong muốn được đoàn tụ, tôi nghĩ thương con nên cũng mủi lòng. Chúng tôi quay lại với nhau song chuyện đăng ký lại thì tôi chưa vội, vẫn muốn suy nghĩ kỹ hơn.

Qua 2 tháng, thấy được thành ý của chồng cũ nên tôi đã đồng ý qua đêm với anh. Vợ chồng sau thời gian xa cách, chúng tôi đều thấy nhớ mong và khao khát nhau, mãi nửa đêm mới buông nhau ra rồi ngủ thiếp đi. Ảnh minh họa: Internet Anh ấy ngủ luôn, có lẽ vì quá mệt, còn tôi phần vì lạ giường, phần vì những cảm xúc chộn rộn trong lòng nên nằm mãi chưa chợp mắt được. Đột nhiên chồng cũ hét lên thất thanh khiến tôi giật thót. Đang định hỏi anh có chuyện gì thì phát hiện anh ấy đang mơ thấy ác mộng.

"Em xin anh thư thư để em xoay xở… Em sẽ trả tiền anh sớm cả gốc lẫn lãi…", giữa những lời nói mơ ú ớ của chồng cũ thì có một câu hoàn chỉnh như vậy. Anh ấy bật khóc van xin ai đó trong giấc mơ. Chắc hẳn đấy là chuyện lớn đè nặng tinh thần chồng cũ thời gian gần đây nên mới mơ thấy ác mộng kiểu đó. Hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi căm tức giáng cho chồng cũ một cái tát nảy lửa. Anh ta choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi chỉ mặt mắng anh ta lừa dối, khốn nạn, muốn quay về với tôi không phải vì còn yêu vợ thương con. Thực chất anh ta đang nợ như chúa chổm, muốn lợi dụng tôi trả nợ giúp thì đúng hơn! Ảnh minh họa: Internet Chồng cũ rối rít nói rằng anh không biết mình đã nói gì, cũng chẳng nhớ mơ thấy gì. Còn chuyện nợ nần thì đúng là anh ta đang nợ một số tiền khá lớn do làm ăn thua lỗ, song tình cảm với tôi là sự thật. Chẳng biết làm ăn thua lỗ hay chơi bời phá của, chỉ biết đừng hòng tôi tin chồng cũ còn yêu mình. Ngay lập tức tôi mặc quần áo, xách túi rời khỏi nhà nghỉ lúc giữa đêm. Cứ nghĩ có thể lấy lại một gia đình đủ đầy cho con, cuối cùng mọi chuyện lại thành như thế này, chua xót và cay đắng quá!

Gật đầu lời tỏ tình mùi mẫn của trưởng phòng, nhưng ngày hôm sau nghe lời thì thầm của chị đồng nghiệp mà tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực Tối đó, Q ngỏ lời yêu đương với tôi, tôi bẽn lẽn gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Đêm đó, anh còn nhắn tin mùi mẫn, chúc tôi ngủ ngon, hẹn non thề biển. Tôi cứ tưởng mình đã gặp được đúng người đàn ông của đời mình.

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