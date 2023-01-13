Gật đầu lời tỏ tình mùi mẫn của trưởng phòng, nhưng ngày hôm sau nghe lời thì thầm của chị đồng nghiệp mà tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực

Tối đó, Q ngỏ lời yêu đương với tôi, tôi bẽn lẽn gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Đêm đó, anh còn nhắn tin mùi mẫn, chúc tôi ngủ ngon, hẹn non thề biển. Tôi cứ tưởng mình đã gặp được đúng người đàn ông của đời mình.
- Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha
- Trong cơn mơ màng trong phòng sinh bỗng nghe văng vẳng tiếng chồng cũ, tôi mở mắt nhìn thì giật mình khi thấy người nằm ở giường bên
Tôi mới vào công ty được 2 tháng nay. Người giúp đỡ tôi nhiều nhất là anh trưởng phòng tên Q. Anh ấy chu đáo, khéo ăn nói lại bảnh bao. Có khi, sáng anh ấy lại mua cho tôi cốc sữa, gói xôi hay mời tôi đi ăn phở, uống cà phê. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.
Mấy ngày trước, Q còn đưa tôi về tận nhà bằng ô tô riêng. Nói thật, tôi đã xiêu lòng trước sự săn sóc của anh ấy. Khi Q nắm tay, tôi cũng không từ chối nữa. Giữa chúng tôi đã nảy sinh tình cảm. Tối đó, Q ngỏ lời yêu đương với tôi, tôi bẽn lẽn gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Đêm đó, anh còn nhắn tin mùi mẫn, chúc tôi ngủ ngon, hẹn non thề biển. Tôi cứ tưởng mình đã gặp được đúng người đàn ông của đời mình.
Nhưng ngay trưa hôm sau, chị đồng nghiệp bỗng ghé tai tôi thì thầm: “Nghe đâu vợ Q đến tận công ty làm ầm ĩ lúc sáng sớm. Hình như Q có bồ nhí ở công ty. Mà kể cũng hay, Q sống ở nhà vợ, nhờ nhà vợ mới có được vị trí như hôm nay, vậy mà lại chẳng giữ đúng phận”.
Tôi lắp bắp hỏi lại: “Anh ấy có vợ rồi à?”. Chị đồng nghiệp khẳng định: “Có rồi. Vợ vừa đẹp vừa giỏi giang, gia đình giàu có lắm. Mà chị thấy Q cũng quan tâm em đó. Cẩn thận. Vợ cậu ta ghen tuông ghê lắm”. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe chị ấy nói.
Từ hôm đó tới nay, thái độ của Q khác hẳn. Anh ấy không nhắn tin, không ân cần với tôi nữa. Tôi cũng chẳng dám đến gần Q.
Nào ngờ chiều nay, Q lại gởi cho tôi những dòng tin nhắn gạ tình. Kiểu như anh ta muốn “tình một đêm” với tôi bằng những lời lẽ yêu đương tha thiết.
Tôi thật sự ghê tởm Q và không hiểu sao trước đây mình lại thích anh ta. Tôi sợ cứ tiếp tục làm ở công ty thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện mất. Mà nghỉ việc vì Q thì tôi không cam tâm. Tôi nên làm gì để thoát khỏi anh ta đây?