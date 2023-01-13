Mẹ chồng tuyên bố để lại cho vợ chồng tôi khối tài sản khổng lồ, ngày hôm sau tôi bàng hoàng khi trước cổng nhà bỗng xuất hiện vòng hoa tang

Tôi sốc khi mẹ chồng tuyên bố để lại gần hết tài sản cho vợ chồng tôi. Còn em trai chồng chỉ nhận một mảnh đất nhỏ và 100 triệu đồng.

Bố chồng tôi mất được mấy năm rồi nên việc phân chia tài sản đều do mẹ chồng quyết định. Tuần trước, bà tổ chức họp gia đình, công bố di chúc và chia tài sản cho hai người con trai. Khi bà đưa ra khối tài sản khổng lồ gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tôi rất kinh ngạc.

Bởi thông thường, mẹ chồng tôi rất tiết kiệm. Bà chẳng bao giờ dám ăn ngon, mặc đẹp. Mấy bộ đồ từ 3 – 4 năm trước, bà vẫn còn lấy ra mặc. Tôi càng sốc hơn khi mẹ chồng tuyên bố để lại gần hết tài sản cho vợ chồng tôi. Còn em trai chồng chỉ nhận một mảnh đất nhỏ và 100 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, em chồng giận dữ phản đối. Em ấy nói cùng là con, tại sao mẹ lại phân biệt đối xử? Mẹ chồng tôi bực mình giải thích rõ ràng. Vợ chồng tôi ở cùng với bà gần 10 năm nay, là người trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng bà. Hồi trước, khi bố chồng bệnh, cũng là vợ chồng tôi chăm sóc ông tới ngày cuối cùng. Còn em chồng chỉ về hỏi han rồi đi, chưa từng mua được cho bố mẹ một hộp sữa.

Em chồng vẫn không phục nhưng ý mẹ chồng tôi đã quyết nên cũng không làm gì được. Tôi chỉ không ngờ, ngay sáng hôm sau, trước cổng nhà tôi lại xuất hiện một vòng hoa tang. Khi ra mở cổng, tôi sốc thật sự.

Tôi thừa biết, người đem vòng hoa tang đến dựng trước nhà mình chính là em chồng. Chồng tôi giận lắm, gọi điện mắng em ấy thì còn bị đe dọa: “Anh chị cứ từ từ mà nhận quà của tôi”.

Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày nay, ngày nào cũng có một “món quà” mang tính k.hủng b.ố tinh thần được gửi đến nhà tôi. Tôi không biết em chồng còn định làm gì nữa? Phải làm sao để em ấy dừng những hành động ngu ngốc này lại đây? Hay tôi chia lại cho em ấy một mảnh đất cho yên chuyện?

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha Khi biết tôi nhận lời yêu một người đàn ông tàn tật, ai cũng giãy nảy lên phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo tôi lấy anh khác gì đâm đầu vào bụi rậm.

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