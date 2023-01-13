Mẹ chồng tuyên bố để lại cho vợ chồng tôi khối tài sản khổng lồ, ngày hôm sau tôi bàng hoàng khi trước cổng nhà bỗng xuất hiện vòng hoa tang

Tâm sự 13/01/2023 08:39

Tôi sốc khi mẹ chồng tuyên bố để lại gần hết tài sản cho vợ chồng tôi. Còn em trai chồng chỉ nhận một mảnh đất nhỏ và 100 triệu đồng.

Bố chồng tôi mất được mấy năm rồi nên việc phân chia tài sản đều do mẹ chồng quyết định. Tuần trước, bà tổ chức họp gia đình, công bố di chúc và chia tài sản cho hai người con trai. Khi bà đưa ra khối tài sản khổng lồ gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tôi rất kinh ngạc.

Bởi thông thường, mẹ chồng tôi rất tiết kiệm. Bà chẳng bao giờ dám ăn ngon, mặc đẹp. Mấy bộ đồ từ 3 – 4 năm trước, bà vẫn còn lấy ra mặc. Tôi càng sốc hơn khi mẹ chồng tuyên bố để lại gần hết tài sản cho vợ chồng tôi. Còn em trai chồng chỉ nhận một mảnh đất nhỏ và 100 triệu đồng.

Mẹ chồng tuyên bố để lại cho vợ chồng tôi khối tài sản khổng lồ, ngày hôm sau tôi bàng hoàng khi trước cổng nhà bỗng xuất hiện vòng hoa tang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, em chồng giận dữ phản đối. Em ấy nói cùng là con, tại sao mẹ lại phân biệt đối xử? Mẹ chồng tôi bực mình giải thích rõ ràng. Vợ chồng tôi ở cùng với bà gần 10 năm nay, là người trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng bà. Hồi trước, khi bố chồng bệnh, cũng là vợ chồng tôi chăm sóc ông tới ngày cuối cùng. Còn em chồng chỉ về hỏi han rồi đi, chưa từng mua được cho bố mẹ một hộp sữa.

Em chồng vẫn không phục nhưng ý mẹ chồng tôi đã quyết nên cũng không làm gì được. Tôi chỉ không ngờ, ngay sáng hôm sau, trước cổng nhà tôi lại xuất hiện một vòng hoa tang. Khi ra mở cổng, tôi sốc thật sự.

Tôi thừa biết, người đem vòng hoa tang đến dựng trước nhà mình chính là em chồng. Chồng tôi giận lắm, gọi điện mắng em ấy thì còn bị đe dọa: “Anh chị cứ từ từ mà nhận quà của tôi”.

Mẹ chồng tuyên bố để lại cho vợ chồng tôi khối tài sản khổng lồ, ngày hôm sau tôi bàng hoàng khi trước cổng nhà bỗng xuất hiện vòng hoa tang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày nay, ngày nào cũng có một “món quà” mang tính k.hủng b.ố tinh thần được gửi đến nhà tôi. Tôi không biết em chồng còn định làm gì nữa? Phải làm sao để em ấy dừng những hành động ngu ngốc này lại đây? Hay tôi chia lại cho em ấy một mảnh đất cho yên chuyện?

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha

Khi biết tôi nhận lời yêu một người đàn ông tàn tật, ai cũng giãy nảy lên phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo tôi lấy anh khác gì đâm đầu vào bụi rậm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 21 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 46 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả