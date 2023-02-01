Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc

Tâm sự 01/02/2023 09:22

Hôm trước, tôi lấy điện thoại anh chụp ảnh 2 đứa rồi cài làm hình nền cho máy của anh luôn. Chụp xong, tôi mở xem lại những bức ảnh cũ trong album ảnh.

Tôi và Khiêm yêu nhau được 4 tháng. Anh năm nay đã 42 tuổi, lớn hơn tôi đến 16 tuổi nhưng nhìn anh vẫn rất trẻ trung, phong độ. Anh lại có điều kiện kinh tế, vì thế ở bên anh tôi chẳng khác gì cô công chúa nhỏ, được anh cưng chiều hết mực. Vì thế, dù cách biệt tuổi tác không nhỏ song tôi vẫn vô cùng hài lòng và hạnh phúc với tình yêu này.

Khiêm chiều chuộng tôi lắm. Tôi mè nheo, nhõng nhẽo thế nào anh cũng chỉ cười dỗ dành. Tôi vô lý, quá đáng ra sao anh vẫn bao dung hết. Tôi càng được đà lấn tới, lần nào gặp cũng phải săm soi điện thoại anh xem có cô nào nhắn tin à ơi với anh không. Và anh luôn để tôi thích làm gì thì làm, chẳng bao giờ cấm cản, giấu giếm.

Hôm trước, tôi lấy điện thoại anh chụp ảnh 2 đứa rồi cài làm hình nền cho máy của anh luôn. Chụp xong, tôi mở xem lại những bức ảnh cũ trong album ảnh. Tình cờ tôi lật tìm được 1 tấm và người trong ảnh lại vô cùng quen thuộc với mình! Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, tim tôi đập hẫng 1 nhịp. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để giữ sự trấn tĩnh, vờ như không có gì hỏi Khiêm rằng đó là ai. 

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“À… đây là một trong các cô bạn gái cũ của anh. Anh đã xóa hết rồi nhưng chắc còn sót. Em đừng giận nhé, anh sẽ xóa ngay đây. Anh không còn nhung nhớ gì họ đâu, chỉ là bình thường không mở album ảnh ra xem nên không thấy thôi”, Khiêm rối rít giải thích và trấn an tôi. 

Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì cả, ngoài 3 chữ “bạn gái cũ” kia. 3 từ ấy chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang đối với tôi, vì người phụ nữ trong bức ảnh ấy chính là mẹ tôi! 

Bố tôi mất cách đây cả chục năm. Họ chỉ sinh được mỗi đứa con gái là tôi. Khi tôi còn ở nhà, mẹ cũng có qua lại với đàn ông nhưng thường bà không bao giờ đưa về nhà hay giới thiệu với tôi. Sau này tôi đi học xa lại càng không thể biết được các mối quan hệ của mẹ. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là sự riêng tư của mẹ, bà cũng cần phải sống cho riêng mình nên chẳng bao giờ tìm hiểu hay can thiệp. 

Còn Khiêm, anh từng ấy tuổi nhưng chưa kết hôn lần nào. Sau khi mối tình sâu đậm 10 năm trời tan vỡ, anh cũng không còn tâm trạng nghĩ đến đám cưới. Các cuộc tình chóng vánh cứ đến rồi đi với anh. 

Tôi làm sao mà ngờ được, một trong những người tình của mẹ mình lại đang ngồi trước mặt mình với tư cách là bạn trai tôi chứ! Tôi không có điểm nào giống mẹ nên Khiêm không nhận ra cũng bình thường. 

Thấy vẻ mặt tôi thay đổi, Khiêm còn tưởng tôi ghen với tình cũ nên nhanh tay xóa bức ảnh đi rồi ngọt ngào dỗ dành tôi. Nhưng làm sao có thể xoa dịu cõi lòng đang nổi sóng cồn cào của tôi nổi cơ chứ. 

Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn tránh mặt không gặp Khiêm. Anh lo lắng lắm, ngày gọi cả chục cuộc hỏi thăm. Song chỉ cần nghĩ đến việc anh với mẹ mình từng có mối quan hệ thân thiết là tôi lại không khỏi hoang mang tột độ. Tôi mờ mịt không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật sự rất yêu Khiêm, không đành lòng chia tay người đàn ông đối xử tốt và cưng chiều mình như anh ấy. Nhưng giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi đoạn tình cảm xưa cũ giữa anh và mẹ tôi! Kể cả bây giờ tôi bất chấp tất cả, tiếp tục yêu anh thì sau này đưa anh về ra mắt, chắc chắn hai người họ sẽ nhận ra nhau. Và mẹ đời nào đồng ý! Hai mẹ con cùng qua lại với 1 người đàn ông, dù không cùng thời điểm, nghe thôi đã thấy quá hoang đường rồi!

Tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ vì chuyện quá khứ mà tôi đành lòng chia tay người đàn ông tuyệt vời như Khiêm hay sao?

Gật đầu lời tỏ tình mùi mẫn của trưởng phòng, nhưng ngày hôm sau nghe lời thì thầm của chị đồng nghiệp mà tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực

Gật đầu lời tỏ tình mùi mẫn của trưởng phòng, nhưng ngày hôm sau nghe lời thì thầm của chị đồng nghiệp mà tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực

Tối đó, Q ngỏ lời yêu đương với tôi, tôi bẽn lẽn gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Đêm đó, anh còn nhắn tin mùi mẫn, chúc tôi ngủ ngon, hẹn non thề biển. Tôi cứ tưởng mình đã gặp được đúng người đàn ông của đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống