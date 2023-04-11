Người vợ hờ sống chung vài năm, sau khi tiêu hết tiền bạc cũng dứt áo ra đi. Ông sống một mình hiu quạnh, đi ra đi vào trong căn nhà lạnh lẽo. Ông bây giờ đã rất hối hận về những chuyện ngày xưa mình đã làm. Ông nhiều lần muốn gặp con nhưng bạn không muốn gặp.

Đằng sau một người đàn ông ngoại tình là nỗi đau của biết bao nhiêu con người. Là vết thương của người vợ cả đời không lành, là nỗi muộn phiền của bậc cha mẹ, là vết hằn lên tuổi thơ con….Đàn ông quay lưng với gia đình có ai nghĩ đến hậu quả của ngoại tình? Nghĩ rằng khi về già cuộc sống của mình sẽ như thế nào? Sức khỏe cạn kiệt, ở cái dốc bên kia của cuộc đời đàn ông còn gì để huênh hoang và tự hào? Đừng để tuổi già ập đến mới biết hối hận vì đã sống sai với con. Bạn thân của tôi kể rằng cha mẹ ly hôn khi bạn đang học cấp 2. Nguyên nhân là do ba bạn ngoại tình. Dù mẹ đã giấu nhưng bạn phát hiện chuyện cha ngoại tình trước kì thi học sinh giỏi quan trọng. Ngay trong buổi thi bạn đã nộp giấy trắng trong sự sững sờ của giám thị. Bạn về nhà, thấy mẹ câm lặng, còn ba đã dọn đồ ra ngoài sống với người phụ nữ kia. Mẹ ôm bạn vào lòng rồi bảo rằng: “Từ bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình nương dựa vào nhau mà sống”.

Bạn về nhà, thấy mẹ câm lặng, còn ba đã dọn đồ ra ngoài sống với người phụ nữ kia - Ảnh minh họa: Internet Tuổi thơ của bạn chấm dứt từ ngày đó. Căn nhà của bạn dẫu có làm cách nào cũng chẳng thể xua được không khí ảm đạm, buồn tẻ. Mẹ bạn luôn tỏ ra mọi thứ vẫn rất ổn, nhưng bạn biết rằng vết thương trong lòng mẹ vẫn luôn âm ỉ. Bao nhiêu đêm mẹ không ngủ, cứ ngồi câm lặng. Những bữa cơm hai mẹ con ngồi với nhau cũng gượng gạo vô cùng. Mẹ vất vả, bươn chải làm lụng nuôi bạn. Ba bạn có một gia đình khác, sống với một người vợ hờ. Bạn vẫn hay thấy ba chở cô ta tình tứ ngoài đường. Mỗi lần thấy ba, bạn cố tình lảng tránh, tìm một con đường khác để đi. Bạn giận cha mình đã phản bội mẹ, đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh tan nát. Bạn giận ba vì đã để mình mang tiếng, bị bạn bè trêu chọc vì có cha ngoại tình. Thương mẹ, bạn cố gắng học hành với suy nghĩ rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ, cho mẹ bớt khổ.

Bạn giận cha mình đã phản bội mẹ, đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh tan nát - Ảnh minh họa: Internet Bây giờ thì bạn đã thực hiện được ước mơ của mình. Bạn đã xây cho mẹ mình căn nhà mới. Hôm ăn tân gia, tôi thấy mắt mẹ bạn rưng rưng, hạnh phúc. Tôi nhìn trong nhà, tuyệt nhiên chẳng có tấm hình người đàn ông nào trong nhà. Bạn bảo với tôi rằng những dịp quan trọng như tốt nghiệp cấp ba, đỗ thủ khoa, nhận bằng đại học… đều không muốn thông báo cho ba mình biết. Bao nhiêu năm đã qua đi nhưng bạn vẫn không hề tha thứ cho ba. Với bạn, người cha đó coi như không tồn tại. Bạn kể bây giờ ba bạn sống một mình. Người vợ hờ sống chung vài năm, sau khi tiêu hết tiền bạc cũng dứt áo ra đi. Ông sống một mình hiu quạnh, đi ra đi vào trong căn nhà lạnh lẽo. Ông bây giờ đã rất hối hận về những chuyện ngày xưa mình đã làm. Ông nhiều lần muốn gặp con nhưng bạn không muốn gặp. Bạn nói rằng cái ngày ba đi với nhân tình, bỏ mẹ con bạn ở lại không một xu dính túi bạn sẽ không bao giờ quên được. Chính ba đã khiến tuổi thơ của bạn đầy nước mắt và tủi hổ. Đàn ông à, hãy sống làm sao để sau này đừng để về già phải cúi đầu xin lỗi con!

Ly hôn rồi, vẫn còn một người đàn ông chưa từng phản bội tôi Đến khi đi lên từ dưới lầu, tôi ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông đợi mình trước cửa nhà. Người đó cứ đứng trên hành lang, hình như đã rất lâu, luôn dõi mắt xuống xem tôi đã về chưa. Tôi đi từng bước lên cầu thang, nước mắt lại muốn rơi như lúc ở sảnh tòa.

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