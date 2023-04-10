Chọn ngoại tình để trả thù chồng, tôi sững sờ khi nhận lại đau đớn gấp bội

Tâm sự 10/04/2023 21:05

Anh ta về tát như trời giáng vào mặt chị và gọi chị bằng tất cả những từ thô bỉ nhất. Mắt anh ta hằn lên những tia máu giận dữ. Chưa bao giờ, trong suốt mười năm chị thấy anh ta tức giận đến như thế. Chị biết lòng tự tôn của người chồng của anh ta đang bị xúc phạm. Chị thấy hả hê trước thái độ của chồng.

Khi bị chồng phản bội, nỗi đau của người vợ chẳng có từ nào để diễn tả nỗi. Đâu phải người đàn bà nào cũng chọn dứt áo ra đi, nhiều người vì quá đau đớn đã trở nên căm ghét và thù hận chồng. Họ muốn chồng phải nếm trải những nỗi đau mà mình đã chịu đựng và đã chọn ngã vào lòng một người đàn ông khác. Thế nhưng, họ đâu biết rằng khi trở thành người đàn bà ngoại tình, nỗi đau của họ sẽ nhân lên gấp bội.

Trong mắt mọi người chị là người đàn bà đáng được ngưỡng mộ. Chị xinh đẹp, giỏi giang, lại rất đảm đang nội trợ. Ai cũng bảo có được chị làm vợ là phúc phần của chồng chị. Chị sinh con, càng ngày càng đẹp mặn mà, đàn ông nào cũng ngây ngất. Những tưởng chồng chị sẽ nâng niu chị như một báu vật. Nhưng không, anh ta đi ngoại tình.

Chọn ngoại tình để trả thù chồng, tôi sững sờ khi nhận lại đau đớn gấp bội - Ảnh 1
Trong mắt mọi người chị là người đàn bà đáng được ngưỡng mộ (Ảnh minh họa: Internet)

Chị tình cờ biết được khi đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn, những hình ảnh nóng bỏng trong điện thoại một lần anh ta sơ hở bỏ quên. Chị trước kia vốn rất tin tưởng chồng vì chưa bao giờ anh để chị phải buồn vì bất cứ chuyện gì. Anh quan tâm vợ, thương con, ân cần tử tế trong mọi việc. Ấy vậy mà, đùng một cái chị phát hiện ra sự thật phũ phàng về chồng. Chị quặn lên từng cơn đau đớn. Giá mà anh ta trước kia đừng tỏ vẻ tử tế với vợ con thì giờ chị không đau đến như thế.

Gần mười năm làm vợ anh, sinh cho anh hai đứa con chị tận tụy, hi sinh hết mình vì cái gia đình này. Vì anh, chị đã từ bỏ bao thú vui để vun vén mọi thứ cho chồng con. Vậy mà tại sao tất cả những điều đó anh không hề thấy ở chị? Lại nhẫn tâm đâm lén chị sau lưng một nhát đau đến vậy? Bây giờ chị như đứng ở ngã ba đường, không biết phải rẽ theo hướng nào nữa. Giả vờ câm lặng như chưa có việc gì xảy ra để giữ cái vỏ bọc yên ấm cho gia đình? Hay làm ầm lên rồi gia đình đổ vỡ. Bao nhiêu công sức, bao cố gắng của chị chẳng lẽ giờ tan tành chỉ vì chồng ngoại tình hay sao?

Chọn ngoại tình để trả thù chồng, tôi sững sờ khi nhận lại đau đớn gấp bội - Ảnh 2
Giá mà anh ta trước kia đừng tỏ vẻ tử tế với vợ con thì giờ chị không đau đến như thế (Ảnh minh họa: Internet)

Quá nửa đêm hôm đó, chồng chị mới về. Anh ta về còn quàng tay ôm vợ, hôn lên má vợ và nói những câu âu yếm. Nếu trước đây một ngày, hẳn chị sẽ hạnh phúc lâng lâng vì những cử chỉ ấy thế nhưng bây giờ chị ghê tởm chồng. Anh giả tạo và dối trá. Có nhân tình ở ngoài còn về nhà giả vờ thương yêu vợ con. Chị ứa nước mắt, anh tưởng chị ngu si đến mức làm con mèo ngoan ngoãn đợi chồng ở nhà về ư? Không, chị không cam chịu làm một người đàn bà nhu nhược yếu đuối để chồng xỏ mũi. Chị phải cho anh ta thấy cái giá của việc phản bội chị đắt như thế nào.

Những ngày tháng sau đó, chị giả vờ như vẫn chưa biết sự thật về chồng. Vẫn mang một gương mặt vui vẻ, cười nói để diễn với chồng. Còn về phần mình, chị không giữ khép nép, giữ khoảng cách với những người đàn ông ve vãn, tán tỉnh chị nữa. Rồi chị ngoại tình với người chị cho là quan tâm chị nhất. Hai người dắt nhau vào nhà nghỉ. Những lúc quấn lấy anh ta, chị lại đau đớn nghĩ đến chồng. Chị không hề yêu thương gì người đàn ông kia, tất cả mọi việc chị làm là để trả thù chồng. Cho anh ta nếm trải cảm giác bị phản bội là thế nào.

Chọn ngoại tình để trả thù chồng, tôi sững sờ khi nhận lại đau đớn gấp bội - Ảnh 3
Chị không hề yêu thương gì người đàn ông kia, tất cả mọi việc chị làm là để trả thù chồng (Ảnh minh họa: Internet)

Rồi chồng chị cũng phát hiện ra. Anh ta về tát như trời giáng vào mặt chị và gọi chị bằng tất cả những từ thô bỉ nhất. Mắt anh ta hằn lên những tia máu giận dữ. Chưa bao giờ, trong suốt mười năm chị thấy anh ta tức giận đến như thế. Chị biết lòng tự tôn của người chồng của anh ta đang bị xúc phạm. Chị thấy hả hê trước thái độ của chồng. Chị đưa tay, quệt ngang vết máu trên miệng mình sau những cái tát như trời giáng của chồng. Chị gào lên: “Anh thì khác gì tôi. Anh tưởng tôi không biết hay sao. Có cần chỉ tôi chỉ ra những địa chỉ anh và nhân tình vẫn hay dắt nhau đến vào mỗi tối thứ năm không? Có cần tôi đưa ra những hình ảnh trai trên gái dưới của anh với ả đó không?’’.

Anh sửng sốt nhìn chị. Gương mặt anh ta đang đỏ ngầu vì giận dữ chuyển sang tái mét. Chẳng biết làm gì, anh ta lái xe lao nhanh khỏi nhà. Còn mình chị ở lại, bây giờ chị mới thấy nỗi đau thấm vào từng tế bào cơ thể mình. Nỗi đau phản bội và bị phản bội nhấn chìm chị xuống. Chị tưởng mình sẽ sung sướng, sẽ hả hê khi chồng cũng nếm trải qua cảm giác của mình. Nhưng ngay sau khi điều đó xảy ra, chị biết đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Chị rời đi và để lại lá đơn ly hôn đã kí sẵn.

Đàn bà một lần đò có còn xứng đáng được yêu?

Đàn bà một lần đò có còn xứng đáng được yêu?

Phụ nữ một đời chồng đáng được yêu thương và trân trọng hơn bất kì ai. Họ biết trân trọng hạnh phúc gia đình, thứ mà họ đã đánh mất một lần. Đàn ông sẽ tìm được chốn bình yên bên người đàn bà từng trải qua sóng gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva' tâm sự gia đình trả thù chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường