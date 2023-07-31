Nghĩ chồng nhút nhát chuyện phòng the, nào ngờ đêm đầu tiên anh lao vào ân ái đến tận sáng, tôi rã rời xin tha thì anh nói một câu xanh rờn

Tâm sự 31/07/2023 13:41

Chỉ cần nhìn anh ta thôi là tôi đã phát ớn rồi, con trai gì đâu mà điệu đà, đồng bóng đến sởn cả gai ốc. Lấy hắn ta thì khác gì tôi cưới 1 cô bạn đồng giới về ở cùng.

29 tuổi tôi vẫn chưa chịu xuất giá đi lấy chồng. Gia đình tôi sốt ruột lắm, nhà có quả bom nổ chậm như tôi khiến bố mẹ tôi mất ăn mất ngủ và phải nhờ vả hết người này người kia mối lái nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối. Gái già nhưng tôi vẫn kén chọn lắm, tôi chỉ thích những người đàn ông thành đạt, lịch sự và chưa vợ thôi còn ngoài số đó thì loại. Tôi bảo nếu không lấy được người như thế tôi thà ế suốt đời chứ không cưới đại.

Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, đúng cái ngày mà tôi lên tỉnh về thì bất chợt thấy 1 đoàn người bưng trầu cau vào nhà mình xin cưới. Tôi ú ớ không hiểu chuyện gì thì mẹ cô đã rỉ tai bảo: “Hôm nay nhà trai sang dạm ngõ, con liệu mà cư xử không chết với mẹ đấy”. Vậy là mọi người ở nhà dã úp sọt tôi không thương tiếc. Tưởng bố mẹ chọn thì cũng phải chọn cho tôi người đủ tiêu chuẩn, ai đời lại bắt tôi cưới anh chàng gay có tiếng ở làng.

Nghĩ chồng nhút nhát chuyện phòng the, nào ngờ đêm đầu tiên anh lao vào ân ái đến tận sáng, tôi rã rời xin tha thì anh nói một câu xanh rờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nhìn anh ta thôi là tôi đã phát ớn rồi, con trai gì đâu mà điệu đà, đồng bóng đến sởn cả gai ốc. Lấy hắn ta thì khác gì tôi cưới 1 cô bạn gái về ở cùng. Tôi kiên quyết đòi hủy hôn không chịu lấy Mạnh làm chồng, thấy tôi bướng mẹ liền cầm con dao đặt vào cổ tay dọa tự tử nếu như tôi không lấy anh ta. Thấy mẹ làm căng tôi cũng đành chịu vậy, thế là cuộc đời tôi từ đây chấm dứt. Lấy chồng gay không biết có con được không nữa, ôi cái cuộc đời gái ế sao khổ thế này?

Ngày cưới được chọn cách đó chừng có 1 tháng thôi. Thời gian quá vội khiến tôi và gia đình đua với thời gian để chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Hôm cưới, Mạnh mặc bộ vest mà tôi chẳng thấy đàn ông tý nào, lúc MC bắt vợ chồng hôn nhau mà tôi thấy ớn liền lườm cho chồng 1 cái rồi quay mặt đi ngay lập tức. Đôi môi kia đã hôn bao gã đàn ông rồi, tôi chỉ là người ăn lại thu dọn chiến tích của những người khác sao.

Đêm tân hôn đến tôi cấm chồng lại gần dù anh có vẻ rất muốn. Nằm vắt trên lên gối ôm tôi tuyên bố thẳng thừng sẽ không bao giờ cho người gay như anh động vào ngọc thể của mình. Với tôi kết hôn với anh chỉ làm vui lòng phụ huynh thôi, chứ bắt tôi ngủ với người gay thì ngang tra tấn nhau. Thấy tôi xa lánh và buông những lời miệt thị như vậy, chồng tỏ vẻ ra buồn buồn và cũng ôm chăn gối xuống đất ngủ thật. Những tưởng anh sẽ nằm yên ở dưới đó ai ngờ đêm đang ngủ ngon lành thì bất chợt chồng lên giường và nhẹ nhàng vuốt ve đòi tân hôn khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Nghĩ chồng nhút nhát chuyện phòng the, nào ngờ đêm đầu tiên anh lao vào ân ái đến tận sáng, tôi rã rời xin tha thì anh nói một câu xanh rờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng tôi hét lên và đuổi anh ra bằng được, nhưng không anh lại nói 1 câu khiến tôi đứng hình: “Đêm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy giới tính thật của anh. Anh không thể nghe những lời chê bai chỉ trích của em nữa rồi”. Chưa kịp nói câu gì thì chồng đã lao tới mà vồ vập, đòi tân hôn tôi điên cuồng khiến tôi không kêu và chống cự nổi anh. 

- Vậy là anh thẳng hay cong? Đừng có ngụy biện, em sẽ giận anh cả đời đó.

- Cả đêm anh chứng minh cho em rồi giờ em lại phải hỏi sao? Em thử nghĩ xem có gã gay nào lại hào hứng âu yếm với phụ nữ như thế không? Em phải cảm thấy may mắn khi cưới được anh đấy cô gái già ạ.

- Không có lửa sao có khói. Thiên hạ người ta đồn ầm lên chứ gì riêng em đâu? Hay trước kia anh cũng qua đêm với “bạn trai” thật.

- Vớ vẩn. Tính anh thích sạch sẽ và yêu cái đẹp, thích sự nhẹ nhàng nên mọi người nghĩ vậy thôi. Thẳng hay cong thì sau đêm tân hôn hôm nay em dính bầu hay không là biết liền.

Nói chuyện luyên thuyên 1 hồi chồng hôn tôi 1 cái thật sâu rồi ôm chặt lấy tôi đi ngủ. Đánh 1 giấc thật ngon đến sáng dậy tôi đã thấy gã chồng gay của mình bưng bát cháo gà lên phòng và giục tôi đi đánh răng rồi vào ăn sáng. Kể ra anh ta cũng tâm lý chiều vợ ra phết ấy chứ.

Cứ thế gần tháng lấy chồng gay cũng trôi qua, tôi thấy trong người là lạ liền mua que thử thai về và choáng váng khi thấy nó hiện 2 vạch. Vội cầm que thử thai vào khoe chồng, anh ôm lấy tôi cười sung sướng và bảo từ giờ tôi chỉ cần ăn và dưỡng thai còn chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. Anh sẽ để vợ cảm nhận được anh là người đàn ông thực thụ, không bao giờ yêu đàn ông mà chỉ chung tình và phục vụ riêng mình tôi thôi.

Ngẫm lại kể ra thì thấy mình hơi quá, từ ngày kết hôn đến giờ tôi suốt ngày chê bai anh gay này nọ. Nhưng sau tất cả tôi lại thấy anh là đàn ông chuẩn men và rất yêu chiều vợ. Đấy, tưởng lấy đại chồng là cuộc đời sẽ bế tắc ai ngờ nở hoa tung tóe thế này đây.

Nhắm mắt đưa tay lấy gã chồng già khú đế, đêm tân hôn đang rã rời chịu trận thì tá hoả, hét đến lạc giọng khi thấy thứ đen ngòm rơi ra

Nhắm mắt đưa tay lấy gã chồng già khú đế, đêm tân hôn đang rã rời chịu trận thì tá hoả, hét đến lạc giọng khi thấy thứ đen ngòm rơi ra

Nếu có ai hỏi tôi, tại sao 1 cô gái 29 tuổi chưa chồng lại gật đầu lấy một người đàn ông 48 tuổi già khú, thì tôi chỉ có thể trả lời: Do duyên số.

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