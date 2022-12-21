Mẹ chồng nhìn vào cháu nội rồi chê bai không giống bố, con dâu không đáp trả mà chỉ thầm lặng làm điều này khiến cả nhà sáng mắt hối hận

Nhà chị nghe tin chị có bầu thì mừng còn nhà chồng thì ngược lại, họ vẫn giữ quan niệm cổ xưa, chuyện đó là chuyện không đứng đắn, còn nói chị Hồng mồi chài chồng.

Chị Hồng 30 tuổi mới lấy chồng lại mang tiếng có chửa trước thế nên đám cưới chẳng được rềnh rang linh đình như người ta. Đã vậy mẹ chồng cũng không đi đón dâu, bà bảo "chắc gì đó là cháu mình".

Chồng chị 35 tuổi, cái tuổi cũng không còn trẻ để lập gia đình và nhất là sinh con. Gặp chị họ giống như "nắng hạn gặp mưa rào", cả hai nhanh chóng tìm hiểu rồi về chung nhà. Anh cũng là người mong muốn có bầu trước khi cưới. Anh vẫn bảo chị "người ta có nói gì em mặc kệ đi, miệng lưỡi con người làm sao mình theo kịp, tin anh là đủ". Đấy, chị chết anh cũng bởi sự dứt khoát và mãnh liệt như vậy.

Bỏ qua những điều không vui trong đám cưới, chị vui mừng vì mình đã không chọn lầm người. Chồng rất tâm lý và chiều chị. Thật may là chị không phải sống chung với nhà chồng mà lên thành phố làm việc luôn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi chị sinh con và về nhà chồng ở cữ.

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Lần đầu tiên nhìn thấy cháu nội, mẹ chồng đã thốt một câu rằng "hình như giống đằng ngoại sao đấy, chẳng thấy có nét nào giống bố". Nghe xong chị Hồng ấm ức lắm nhưng thương chồng chị nhịn nhục cho qua tháng cữ rồi sang ngoại.

Song chẳng dễ dàng gì khi mẹ chồng liên tục nói bóng gió với họ hàng, làng xóm, họ tới chơi với chị cũng buông những lời vô tình như thế. Thằng bé còn nhỏ, nó chẳng có tội tình gì, hơn nữa, nó bé thế thì sao đã nhìn được con giống ai hơn. Chẳng lẽ con giống nhà ngoại là cái tội.

Hôm ấy nhân lúc chồng về thăm con, chị đã đứa một sợi tóc của con trai bảo với chồng "anh mang cái này lên Hà Nội xét nghiệm ADN cùng với tóc của anh cho em. Ở nhà người ta cứ nói con không phải con anh mà anh là người biết rõ nhất, em với anh là lần đầu tiên. Em thấy tủi thân và thương con lắm. Nó còn quá bé". Chồng chị vùng vằng định ra nói chuyện với mẹ thì chị cản lại, bảo cứ làm như chị dặn, chị sẽ có cách.

Nửa tháng sau khi có kết quả, cũng là ngày đầy tháng của con. Chị đóng khung tờ xét nghiệm tương thích ADN của con và chồng để trên bàn thôi nôi cho khách khứa ra vào đều có thể nhìn thấy. Chị thấy rõ mặt mẹ chồng xám ngắt cả buổi, họ hàng cũng chẳng ai dám nói gì nữa.

Sau hôm đó, chị về nhà ngoại 1 tháng rồi đi thẳng thành phố với chồng, cực ít khi về nhà. Trộm vía sao thằng bé càng lớn nó càng bộc lộ nhiều điểm giống bố. Cũng từ ngày ấy, chị Hồng không nghe thêm được điều tiếng gì từ mẹ chồng và hàng xóm nữa. Thời đại nào rồi vẫn còn hủ tục như thế cơ chứ.