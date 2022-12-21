Theo chân mẹ chồng đến nhà nghỉ vội vàng, vừa bật tung cánh cửa, tôi tá hỏa thấy cảnh tượng hai người bên trong

Vốn là tôi cũng bất ngờ lắm vì mẹ chồng quá đỗi thương con dâu, lần này theo chân bà vào nhà nghỉ để biết sự thật ra sao. Tôi không ngờ...

Thực sự chuyện xảy ra đã 1 tuần nhưng tôi vẫn không khỏi ám ảnh. Tôi lấy chồng được 2 năm và có một cậu con trai khá kháu khỉnh. Nhà chồng không giàu có nhưng bố mẹ chồng rất tâm lý và thương con dâu, bởi thế mà tôi không giống như bao cô gái khác, khá thoải mái khi sống chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi làm kỹ sư cơ điện, anh ấy đi suốt nhất là những ngày cuối năm, công việc càng bận rộn hơn. Tôi chỉ làm hành chính, hết giờ thì về. Nhưng về nhà cũng chẳng phải làm nhiều vì có mẹ chồng làm hết. Bà được cái đã ngoài 50 nhưng lúc nào cũng phơi phới, trẻ trung. Thỉnh thoảng vẫn đi nhảy đầm cùng bạn bè. Còn bố chồng thì có sở thích là chơi chim cảnh nên cũng chẳng mấy khi ở nhà.

Ảnh minh họa: Internet Đợt này, chồng tôi ít về nhà hơn, cũng ít quan tâm vợ hơn hỏi thì chồng bảo công việc bận. Tôi cũng thông cảm cho anh. Mẹ chồng tôi thấy vậy cũng rất hay rủ tôi đi mua sắm, làm đẹp. Nhờ thế mà tôi bớt cô đơn hơn. Hôm đó, mẹ chồng tôi bảo tôi ra ngoài cafe với bạn đi cho khuây khỏa, để cún con ở nhà mẹ tôi trông. Ban đầu tôi còn lưỡng lự nhưng sau mẹ bảo "phụ nữ lấy chồng vẫn phải xinh đẹp và giao lưu con ạ, cứ đi đi, không phải ngai". Nghe được câu nói ấy mà tôi cảm động rơi nước mắt, mẹ còn tâm lý hơn cả bố mẹ đẻ tôi nữa.

Xách xe ra khỏi nhà, tôi alo cho mấy nhỏ bạn. Cà phê xong xuôi chúng tôi rủ nhau đi shoping. Đang đi trên một con phố nhỏ, một cô bạn khẩy tay tôi nói "có phải mẹ chồng mày kia không, bác ấy hình như định đi vào nhà nghỉ kia kìa". Nhìn theo hướng tay bạn chỉ thì đúng là như vậy. Thiết nghĩ ở nhà bà chẳng thiếu thốn gì, bố chồng tuy ít nói nhưng cũng khá tâm lý và thương bà, sao mẹ lại làm cái chuyện đó cơ chứ. Nghĩ vậy, tôi bảo mấy đứa bạn về trước còn mình cũng đi theo mẹ chồng vào ngay nhà nghỉ đó. Tốn vài trăm tôi cũng có thông tin là mẹ tôi đến phòng nào. Ảnh minh họa: Internet Hồi hộp đứng trước cánh cửa phòng, tôi thực sự không biết có nên mở cửa hay không nhưng linh tính mách bảo thế nào tôi bấm chuông. Cánh cửa phòng bật mở, tôi hãi hùng thấy mẹ chồng, chồng tôi và một cô gái lạ trong phòng. Cả chồng tôi và cô gái kia đều chỉ có một chiếc khăn tắm trên người, cả hai dường như mới trải qua một buổi đánh ghen. Như hiểu ra mọi chuyện, tất cả nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Mẹ chồng tôi vội vàng thanh minh "con ơi, sao con lại ở đây, mẹ chỉ không muốn con buồn nên tự đi một mình". Rồi quay sang nói với chồng tôi "khôn hồn thì mặc quần áo về nhà ngay, anh giỏi quá rồi". Tôi khóc lóc bỏ về liền lập tức, hóa ra mẹ chồng tôi phát hiện chồng tôi có bồ nhưng sợ tôi đau lòng nên âm thầm đi đánh ghen hộ tôi. Cảm kích mẹ 1 thì phẫn nộ với chồng 10, thực sự việc đã xảy ra 1 tuần nhưng tôi vẫn bị ám ảnh. Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân này đây...

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