Vô tình nhìn qua khe hở trong căn gác xép nhỏ, tôi điếng người khi thấy chồng dán mắt vào ‘thứ đó’ trên người chị dâu và hành động đầy bất ngờ sau đó

Tâm sự 21/12/2022 15:27

Vừa bưng thau đồ đi ngang qua, tôi muốn xem chồng đang làm gì thì bắt gặp cả chị dâu trong phòng, thái độ của cả hai vô cùng lạ lẫm.

Tôi và chồng quen nhau 1 năm thì đi đến đám cưới. Chồng tôi nổi tiếng hiền lành và thật thà, chính tôi là người chủ động cưa cẩm anh ấy trước. Lúc yêu nhau cũng là tôi chủ động nắm tay, ôm hôn anh, nhiều khi cứ ngỡ người yêu mình là gay nhưng qua những hành động của anh thì tôi khẳng định anh là chuẩn men.

Chúng tôi không như nhiều đôi khác, có một đêm tân hôn khá trọn vẹn bên nhau. Sau đêm đó, tình cảm vợ chồng càng khăng khít hơn.

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai chồng. Chúng tôi ở tầng 2, còn bố mẹ chồng và anh chồng ở tầng 1. Cạnh phong tôi là một căn gác xép nhỏ, chồng tôi thường làm việc ở đó. Tôi ít khi quan tâm đến công việc của chồng cũng chẳng bao giờ vào phòng đó vì chồng tôi thích riêng tư mỗi khi làm việc. Có vấn đề gì thì anh cũng chia sẻ ngay với tôi rồi.

Hôm đó, tôi lên sân thượng phơi đồ, cũng muộn mà chồng chưa đi ngủ. Tôi định tạt vào xem chồng thế nào thì qua khe cửa khép hờ, tôi chết đứng thấy chị dâu chồng cũng đang ở trong đó. Còn chồng tôi thì mắt cứ dán chặt vào vòng 1 mập mờ căng phồng của chị ấy. Máu nóng nổi lên nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn xem tiếp màn kịch của họ.

Vô tình nhìn qua khe hở trong căn gác xép nhỏ, tôi điếng người khi thấy chồng dán mắt vào ‘thứ đó’ trên người chị dâu và hành động đầy bất ngờ sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ chồng tôi lên tiếng:

- Chị kéo áo vào đi, trời lạnh mà mặc thế này thì dễ ốm lắm đấy chị dâu ạ. Anh trai em mà thế lại thêm lo lắng. Hơn nữa, em cũng không muốn để vợ em phải nghĩ ngợi đâu.

Bà chị dâu chồng mặt cau cú túm cổ áo rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi vội giả vờ như đang đi phơi quần áo từ sân thượng xuống "ủa sao chị lại từ phòng làm việc của chồng em ra?". Chị dâu chồng tỉnh bơ lên tiếng "à, chị nhờ chú ấy làm cho ít việc trên công ty ấy mà, em dâu tốt phước thật đấy" rồi ngúng nguẩy về phòng.

Chồng tôi nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa thì cũng đi ra "đi ngủ thôi vợ". Tôi bảo chồng "thực ra em nghe thấy hết rồi, hay nhà mình chuyển ra ở giêng được không anh. Tự nhiên em chẳng thấy thoải mái gì cả". Chồng tôi an ủi "chờ anh làm nốt dự án này mình sẽ chuyển ra, anh cũng muốn lâu lắm rồi mà chưa được. Khổ thân em đã phải chịu đựng".

Người ta vẫn bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu như sự việc đó tiếp diễn tôi cũng chẳng thể chắc chắn chồng mình có kiềm lòng được hay không nữa. Thế nên, cứ thà phòng còn hơn chữa.

 

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Tấm ảnh ấy xuất hiện trong khoảnh khắc chồng đưa người phụ nữ ấy đi khám thai. Tôi quá tức giận, mọi thứ trong lòng dường như sụp đổ. Tôi cố tình lên kế hoạch như thế này để trả đũa.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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