Sau đêm tân hôn, chúng tôi lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm và khách sạn, chúng tôi đã chọn lựa đặt trước cả rồi. Dù trời xanh mây trắng, cảnh đẹp lãng mạn nhưng suốt cả tuần trăng mật vợ chồng chúng tôi chủ yếu ở trong khách sạn. Đêm nào cũng quấn quýt nồng nàn khiến sáng ra tôi mệt mỏi chỉ muốn ngủ bù.

Tôi thích Tài vì anh đẹp trai, ăn nói có duyên rất thấu hiểu tâm lý phụ nữ ở bên cạnh anh lúc nào tôi cũng được vui vẻ thoải mái được chiều chuộng và được vui cười. Cách đây một tuần chúng tôi vừa tổ chức đám cưới chính thức trở thành vợ chồng.

Sau một tuần trăng mật, vừa mệt nhưng cũng cực kỳ nồng nàn say đắm, chúng tôi trở về nhà, quay lại với cuộc sống thường ngày và công việc chồng chất đang đợi mình.

Tài chẳng điểm có khuôn mặt điển trai mà cơ thể, dáng dấp cũng rất hấp dẫn. Chuyện giường chiếu anh rất mạnh mẽ, khiến tôi đêm nào cũng được lên tiên. Đó là những ưu điểm ở anh khiến tôi mê đắm.

Vừa bước vào nhà, chúng tôi thấy mẹ chồng đang ngồi uống trà xem tivi một mình.

Tôi phát hiện trên tay bà có một chiếc đồng hồ mới. Đây là loại đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng, tôi không nhìn nhầm, vì bạn bè tôi có người sở hữu. Chiếc đồng hồ đó tính ra cũng phải 500 - 700 triệu. Tôi giật mình không hiểu mẹ chồng lấy tiền đâu ra mua đồng hồ.

Bố chồng tôi mất rồi, mẹ chồng chỉ có mấy triệu lương hưu mỗi tháng, đất đai, tài sản cũng không có gì. Lương của Tài chỉ đủ cho anh tiêu pha mà thôi, lấy đâu ra tiền mua đồng hồ gần tỷ bạc tặng mẹ. Tôi cười hỏi thăm mẹ chồng, rồi hỏi bà chiếc đồng hồ do ai tặng.

Nghe xong câu trả lời mà tôi tím mặt không thở nổi. Làm sao tôi có thể tưởng tượng được, sau đêm tân hôn mệt nhoài tôi lăn ra ngủ thì Tài mang tiền vàng hồi môn của tôi đưa cho mẹ. Sáng ra đi hưởng tuần trăng mật luôn nên tôi cũng không kiểm tra. Chỉ nghĩ mọi thứ vẫn còn trong két, nhà lại không có người lạ vào…

“Em thiếu gì tiền, mua một món quà đáng giá và ý nghĩa tặng mẹ chồng để bà đeo đến suốt đời thì có gì không được? Mẹ vợ yêu quý em hơn chứ làm sao đâu!”.

Khi bị vợ trách mắng, chồng còn thản nhiên trả lời như vậy. Chưa nói về số tiền lớn hay nhỏ, nguyên chuyện anh tự tiện lấy tiền vàng không thông báo đã khiến tôi vô cùng tức giận.

“Trước đây anh vẫn như vậy, sao bây giờ em phải nổi khùng lên?”, Tài to tiếng. Tôi bật khóc: “Nhưng anh có biết trong ấy có chiếc kiềng vàng gia truyền bao đời nhà em, mẹ truyền lại cho con gái hay không?”.

“Gia truyền hay không thì cũng là tiền thôi, em còn nhớ kiểu dáng thì ra hiệu vàng đánh lại một chiếc là được chứ gì”, Tài hậm hực buông một câu rồi sập cửa bỏ đi.

Tôi sụp xuống khóc nấc lên. Vì tiếc khi mất chiếc kiềng vàng mẹ trao và vì nhận ra mình đã quá sai lầm khi bước chân vào cuộc hôn nhân này.

Ảnh minh họa: Internet

Tài không có gì ngoài cái mẽ thu hút và khả năng lấy lòng phụ nữ. Bản thân tôi có công việc tốt, lương lại cao gấp 7 lần Tài. Tôi cứ nghĩ mình kiếm được nhiều tiền rồi thì không cần chồng phải làm ra tiền. Chỉ cần anh mang lại niềm vui cho tôi, yêu thương vợ thật lòng là đủ.

Bởi thế mà suốt từ khi yêu nhau, tôi chẳng tiếc gì tiền bạc với Tài. Nhưng bây giờ tôi nhận ra Tài không quan tâm gì đến cảm xúc của tôi, nói đúng hơn anh ta không thật sự yêu tôi, chỉ nhắm đến tiền của mình mà thôi.

Bây giờ tôi vẫn còn tiền mà anh ta thế này, thử hỏi lúc tôi hết tiền Tài sẽ đối xử với tôi ra sao? Nghĩ đến điều đó mà tôi thấy mình thật ngu ngốc khi chọn người đàn ông này làm chồng. Cứ nghĩ không đặt nặng tiền bạc thì sẽ được đền đáp lại bằng sự chân thành, ai ngờ…

Ngay lập tức tôi hỏi địa chỉ tiệm vàng rồi đến chuộc lại chiếc kiềng mẹ tặng. Sau đó tôi đưa đơn ly hôn cho Tài với yêu cầu trả lại tôi tiền mặt hoặc bảo mẹ anh ta cởi đồng hồ ra trả tôi. Tài sốc lắm, sau đó thì bắt đầu lạy lục van xin tôi tha thứ, dùng đủ trò để lấy lòng vợ nhưng tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta rồi, nhất quyết không tha thứ.