Không ngờ sau 2 năm gặp lại, người giúp việc cũ lại trở thành bà chủ lớn, lại còn giúp đỡ tôi điều này

2 năm nay, chúng tôi có nhiều đơn hàng, chi phí thuê xưởng và nhân công ở thành phố đắt đỏ. Sau khi tính toán kỹ, chồng tôi quyết định sẽ về quê tìm vài xưởng để gia công hàng.

Ngày tôi mới sinh con đầu lòng có thuê chị Thúy làm người giúp việc. Chị ấy là người cùng quê với vợ chồng tôi và hơn tôi 2 tuổi. Chị làm việc rất chăm chỉ và gọn gàng.

Khi con tôi đã đi mẫu giáo thì tôi chuyển chị Thúy qua xưởng làm quét dọn và mua cơm cho công nhân. Những lúc rảnh rỗi chị ấy thường ngồi vào chiếc máy may và tự tập may. Không cần ai dạy, chị chỉ quan sát mọi người mà có thể may được. Thấy chị thích may, tôi đã chuyển chị qua làm công nhân và thuê người giúp việc khác.

Làm công nhân cho vợ chồng tôi được 4 năm thì chị Thúy về quê lấy chồng. Ngày chị cưới, chúng tôi bận làm hàng gấp để hôm sau giao nên không ai về được mà chỉ có thể gửi tiền chúc mừng.

Ảnh minh họa: Internet

2 năm nay, chúng tôi có nhiều đơn hàng, chi phí thuê xưởng và nhân công ở thành phố đắt đỏ. Sau khi tính toán kỹ, chồng tôi quyết định sẽ về quê tìm vài xưởng để gia công hàng.

Qua người quen giới thiệu, chúng tôi đã tìm được vài đối tác làm ăn. Ngày hôm qua, lúc qua một xưởng sản xuất lớn, chúng tôi rất bất ngờ khi gặp chủ xưởng. Đó chính là chị Thúy, người từng làm giúp việc cho gia đình tôi.

Chị kể sau khi lấy chồng, chị đã mở tiệm may, lúc đầu chỉ là vài người, sau thấy công việc thuận lợi nên mở rộng hơn và hiện tại xưởng may có hơn 200 công nhân. Từ một người giúp việc mà chị đã trở thành bà chủ và quản lý số lượng công nhân còn lớn hơn vợ chồng tôi từng làm. Chúng tôi không ngừng ca ngợi nghị lực của chị Thúy biết vượt lên chính mình.

Chị bảo thời gian làm thuê cho gia đình tôi, chị đã học hỏi được rất nhiều điều. Có lần chồng tôi đã từng nói với chị Thúy muốn giàu là phải thay đổi tư duy và có sức chịu đựng tốt làm chị suy nghĩ rất nhiều. Sau đó chị đã quan sát, học hỏi cách làm việc và quản lý công nhân của vợ chồng tôi. Bây giờ chị đã tự tin trở thành bà chủ khiến chúng tôi cũng phải nể phục.

Chị chồng đưa người yêu về ra mắt, tôi run rẩy, mất ăn mất ngủ khi nhận ra người đàn ông ấy Chị chồng tuyên bố sẽ đưa chồng sắp cưới về nhà ra mắt. Vì thế cả nhà tôi cũng làm cơm tươm tất đón tiếp. Vừa nhìn thấy người đàn ông sánh vai với chị mà tôi đã choáng váng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ngo-sau-2-nam-gap-lai-nguoi-giup-viec-cu-lai-tro-thanh-ba-chu-lon-lai-con-giup-do-toi-dieu-nay-542405.html