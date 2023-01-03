Đêm nào anh cũng thấy anh mơ mơ tỉnh tỉnh rồi nói gì đó, như kiểu lời nhắn nhủ với người nào vậy. Tôi choáng váng, toát mồ hôi, không tin vào những gì mình vừa đọc được.

Hai người đã sống thử với nhau, cũng là xác định chuyện cưới xin, nhưng sao anh cứ đi mà không hề có lý do nào khác ngoài việc đi tiếp khách ở công ty. Tôi mòn mỏi đợi anh về. Lần nào cũng nồng nặc mùi rượu, tôi lại khổ sở phục vụ anh, lau mặt mũi cho anh rồi cho anh nước uống giải rượu. Tôi phát chán vì phải làm những việc như vậy mỗi ngày. Đêm nào anh cũng thấy anh mơ mơ tỉnh tỉnh rồi nói gì đó, như kiểu lời nhắn nhủ với người nào vậy. Nhưng tôi không thể nghe rõ. Tôi đã từng nghĩ anh ngoại tình và cố gắng tìm hiểu xem, anh đang dối lừa tôi đi với ai. Nhưng rồi anh lại nói tôi và anh sẽ cưới nhau, đợi hai tháng nữa bố mẹ anh đi nước ngoài về, anh sẽ đưa tôi về gặp họ và tính chuyện cưới xin. Tôi lại mừng và quên hết mọi thứ.

Tôi không còn bận lòng tới tất cả chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua nữa, lại thông cảm với anh, lại yêu thương, tin tưởng, quan tâm anh. Lần đó, anh nói đi công tác vài hôm với sếp, tôi tin anh. Tôi không hề nghi ngờ, chịu khó ở nhà chăm chút bản thân, chăm chút cho ngôi nhà nhỏ đợi ngày anh về để về quê gặp bố mẹ anh. Nhưng, ông trời xui khiến thế nào, anh lại bỏ quên chìa khóa xe máy ở nhà, và hôm đó, tôi đã mở cốp xe của anh và nhìn thấy một chiếc điện thoại cũ kĩ. Tôi cầm lên xem, chưa từng thấy nó xuất hiện bao giờ. Tò mò ấn thử thì thấy màn hình hiện lên bức ảnh người phụ nữ bế con, bên cạnh là anh. Tôi hốt hoảng, sợ hãi, run rẩy. Tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn anh gửi cho một người phụ nữ rằng: "Mai anh về với mẹ con em nhé, em yên tâm, đợi anh nha. Anh nhớ hai mẹ con nhiều’.

Tôi choáng váng, toát mồ hôi, không tin vào những gì mình vừa đọc được. Người đó còn gọi anh là chồng yêu. Hóa ra, anh đã có vợ con ở quê, và chuyến đi này là về gặp vợ con, chứ không phải anh đi công tác với công ty. Anh đã lừa dối tôi. Ảnh minh họa: Internet Anh sống thử với tôi hơn 1 năm trời, mà lại có thể giấu được tôi sao? Tôi thật là kẻ ngu ngốc khi cứ tin vào anh, không bao giờ điều tra về quá khứ của người đàn ông đó. Tôi cứ tin anh yêu tôi thật lòng. Vậy mà không thể ngờ, anh đã có vợ con rồi. Tôi cay đắng, tìm địa chỉ và lao về quê anh, để tìm hiểu thực hư. Bước vào nhà anh, tôi lặng người thấy cảnh, anh đang ôm ấp con, thơm lên má chúng, đúng là hình ảnh một người cha tốt bụng, một người chồng trách nhiệm. Nhưng tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao anh lại biến tôi thành công cụ vui chơi của anh trong khi tôi quá chân tình yêu anh? Đàn ông đểu giả như vậy sao? Thấy tôi, anh mặt xanh mặt vàng, hốt hoảng toát mồ hôi. Nhưng tôi biết, chuyện đã đến nước này, tôi chẳng còn gì để nói, cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Lúc đó chỉ có anh ở nhà, không ai biết sự hiện diện của tôi. Tôi lặng lẽ bước đi, nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Tôi không thể làm kẻ bỉ ổi phá vỡ một gia đình. Chỉ trách tôi đen đủi, yêu phải người đàn ông đê tiện rồi chấp nhận đắng cay. Tôi vĩnh viễn không còn nghĩ tới đám cưới, nghĩ tới được ở bên cạnh anh. Bi kịch cho người con gái vì quá yêu và quá tin người.

Giả vờ mang bầu ép cưới, tôi tá hỏa khi mẹ chồng tương lai nói 1 câu vạch trần tất cả Ngay giữa ngày cưới bà làm ầm ĩ, đuổi tất cả mọi người về chỉ để mình tôi trong phòng. Tôi không ngờ chỉ vì màn kịch của mình mà mọi thứ đổ vỡ như thế.

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