Em dâu tương lai ghé sát thì thầm khiến tôi 'sốc tận óc', vừa tỉnh dậy liền lập tức hủy hôn với chồng sắp cưới

Huy nhà Hà Nội, bố mẹ anh là cán bộ cũng có tí chức, gia đình cơ bản, cũng có của ăn của để. Hồi mới tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về Huy mua căn nhà đang ở hiện tại - đây cũng là mối duyên cho tôi gặp Huy. Hồi đó tôi là trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty bất động sản , nghe nói có khách hàng vừa đẹp trai vừa lịch thiệp nên cũng sinh tò mò, ai ngờ đâu sau đúng 1 lần chạm mặt Huy yêu tôi say đắm, tìm cách xin số rồi tán tỉnh.

Ngày tôi thông báo cưới bạn bè tôi ai cũng sốc bởi lẽ trước giờ chưa ai thấy tôi có người yêu, tôi cũng chưa từng công khai hay để ai đưa đón. Nhìn thì có vẻ như độc thân nhưng thực ra tôi đã yêu Huy được 3 năm rồi mới quyết định cưới.

Thời gian Huy tán tôi không lâu, chỉ cỡ 3 tháng, tôi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý vì từ gia đình, tư tưởng cho tới địa vị chúng tôi khá ngang bằng. Chưa nói tới chuyện Huy đẹp trai và rất hợp với tôi trong "chuyện ấy". Hồi yêu cứ nghĩ yêu chơi bời vài hôm chán thì đổi người khác, nào ngờ đâu càng yêu càng lún sâu tôi càng thấy thích con người của anh.

Trong mắt tôi Huy là người vừa chăm chỉ, vừa có ý chí cầu tiến, tuy nhà có điều kiện nhưng anh lại tự lập từ rất sớm. Quan trọng là Huy rất yêu tôi, vô cùng yêu tôi. Tất cả những gì tôi không thích chỉ cần nói với Huy 1 lần anh liền ghi nhớ rồi tránh không để tôi phải gặp những thứ đó. Tôi nói thích thứ gì anh cũng không tiếc công, tiếc tiền mua cho tôi.

Ảnh minh họa: Internet

3 năm hẹn hò qua đi khá nhanh, để kỉ niệm Huy quyết định cầu hôn tôi, trong không gian lãng mạn ở biển, với hoa, nến, bánh kem... tôi như mụ mị chẳng biết gì ngoài hôn anh rồi gật đầu.

Đám cưới này rất được lòng cả 2 bên gia đình, bố mẹ Huy nói sau khi cưới 2 người sẽ mua 1 căn bên cạnh nhà tôi để tiện chăm con cháu, bố mẹ tôi cũng vui vẻ tuyên bố bán nhà chuyển về khu của chúng tôi vì tôi là con 1. Cho tới ngày ăn hỏi, mọi chuyện đều còn rất đẹp, đẹp tới mức tôi cứ ngỡ như mình là công chúa, đời nhung lụa từ bé tới lớn.

Ngày ăn hỏi diễn ra vui vẻ, trong lúc 2 bên gia đình đang phát biểu thì từ ngoài vào em gái anh - Hoa xuất hiện, nghe đâu con bé đang đi du học, lần cưới anh này nó không về dự được, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe anh kể về Hoa, cũng chưa từng nói chuyện với nó lần nào, chỉ có vài lần tôi tò mò vào xem facebook thì thấy cũng hiền lành, ngoan ngoãn.

Trong khi cả nhà đang ngạc nhiên thì nó chào hỏi mọi người rất bình thản, bố mẹ anh đanh mặt như có chút trách mắng. Buổi lễ cứ thể diễn ra êm đẹp, nhưng khi chuẩn bị xong thì Hoa lại gần tôi, ghé sát vào người tôi nói ra những điều mà cả đời tôi cũng không quên được. Huy đã có vợ, có con, thậm chí còn có tới 2 con... Nhưng từ khi gặp tôi anh thay đổi, anh vứt bỏ mọi thứ đều cung phục, chiều theo ý tôi. Và tất nhiên, người vợ đó của Huy không phải ai khác mà là bạn thân của Hoa. Đó là lý do nhiều năm nay anh và Hoa không còn nhìn mặt nhau, đám cưới anh cô cũng định không xuất hiện.

Tôi càng nghe càng choáng rồi lăn đùng ngất xỉu,... cả nhà nhốn nháo không biết tôi bị làm sao, tôi cứ thế mê man cho tới khi tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường, mắt ướt nhòe đi từ lúc nào. Tôi nói lời hủy hôn đồng thời chia tay Huy ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ tôi. Nhưng khi nói sự thật ra bố mẹ tôi càng nổi giận, kéo nhau ra về, không cưới xin gì nữa.

Sau khi chia tay Huy có đến tìm tôi vài lần, anh khóc lóc, xin xỏ thậm chí quỳ xuống xin tôi cơ hội. Huy giải thích rằng anh không hề yêu cô gái kia, chuyện quá khứ chỉ là 1 phút suy nghĩ không chín chắn, ngộ nhận tình cảm... Càng nói tôi càng ghê tởm, cũng may tôi chưa lấy phải người này!