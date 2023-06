Giả vờ mang bầu ép cưới, tôi tá hỏa khi mẹ chồng tương lai nói 1 câu vạch trần tất cả

Nhưng rồi tôi nhận ra lý do thực sự để mẹ anh phản đối không phải do tôi mà là do bà. Mẹ anh thương anh quá đà, thương đến mức không muốn con trai mình thuộc về bất kì ai. Ngày trước, anh từng yêu 1 cô gái 4 năm cũng đã xác định cưới nhưng ngày cưới tới gần mẹ anh bỗng chốc đổi ý chỉ vì anh có vẻ cưng chiều vợ sắp cưới hơn mẹ.

Cuộc tình đó cuối cùng không đi tới đâu vì cô gái kia không thể chịu được áp lực từ mẹ anh, còn anh kể từ đó cũng không còn thân thiết với mẹ như xưa. Lần này bị mẹ anh phản đối, tôi và anh đều quyết định sẽ chống đối đến cùng, để thể hiện quyết tâm lấy tôi anh dọn ra khỏi nhà đến ở với tôi. Mẹ anh lồng lộn, tức điên, tìm tới nhà mấy lần nhưng không gọi được anh về nên phải đành chịu.