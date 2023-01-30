Hay tin vợ vào khách sạn, tôi kéo cả họ đến chứng kiến nào ngờ khi cửa phòng vừa mở thì mẹ tôi đã sốc đến ngất lịm

Tâm sự 30/01/2023 09:49

Phòng khách sạn, thời gian, địa điểm đã nắm rõ, cả họ nhà tôi cứ thế kéo đến. Bố mẹ vợ khá bất ngờ khi thấy con rể mời đi ăn mà lại bị lôi vào khách sạn nhưng tôi chẳng buồn giải thích nữa. 

 

Ngày hôm đó, tôi thông báo rủ cả họ đi đánh ghen, tất nhiên là không thể thiếu được cả bố mẹ vợ. Phía họ nội nhà tôi thì nói rõ là đi bắt gian vợ, còn bố mẹ vợ chỉ bảo mời ông bà đi ăn. Kẻo họ biết bắt gian con gái lại không dám xuất hiện.

Phòng khách sạn, thời gian, địa điểm đã nắm rõ, cả họ nhà tôi cứ thế kéo đến. Bố mẹ vợ khá bất ngờ khi thấy con rể mời đi ăn mà lại bị lôi vào khách sạn nhưng tôi chẳng buồn giải thích nữa. 

Cả hội chúng tôi gõ bùm bụp lên cửa phòng, hùng hổ yêu cầu người bên trong phải mở ra. Mãi một lúc sau cánh cửa mới mở nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến tất cả phải há hốc kinh hãi. Người xuất hiện sau cánh cửa lại là bố tôi!

Hay tin vợ vào khách sạn, tôi kéo cả họ đến chứng kiến nào ngờ khi cửa phòng vừa mở thì mẹ tôi đã sốc đến ngất lịm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đẩy ông ra lao vào trong phòng, thấy chăn phồng lên thì giật phăng rồi phải giật nảy người khi thấy bên dưới chăn là một người phụ nữ lạ mặt trung tuổi. Lúc này mọi người đều hiểu ra, kẻ ngoại tình chính là bố ruột tôi! Mẹ tôi trông thấy cảnh tượng đó thì sốc quá ngất xỉu tại chỗ.

Một bộ phận cuống cuồng đưa bà đến bệnh viện, một số khác thì áp giải bố tôi và người đàn bà kia về nhà nói chuyện. Bố tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng lên vì lộ chuyện xấu trước mặt thông gia và bao người trong họ. 

Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ cũng được đưa về vì sức khỏe đã hồi phục. Vợ tôi ngồi chễm chệ ở phòng khách từ bao giờ, như thể đang chờ chúng tôi. Nói rằng chuyện này không phải một tay cô ấy sắp xếp thì tôi bé bằng con kiến!

Tôi lao lên hỏi vợ tại sao muốn phơi bày chuyện xấu trong nhà trước mặt bàn dân thiên hạ. Cô ấy cười khẩy đáp lại khiến mọi người phải tím mặt:

- Ai là người muốn phơi bày? Chính anh kéo cả họ đi bắt gian, bây giờ lại đổ oan cho tôi? Nếu anh âm thầm giải quyết thì đâu đến nông nỗi này?

Hay tin vợ vào khách sạn, tôi kéo cả họ đến chứng kiến nào ngờ khi cửa phòng vừa mở thì mẹ tôi đã sốc đến ngất lịm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết bố anh ngoại tình, có lòng tốt thông báo cho mọi người, bây giờ còn trách cứ? Mà chuyện này có gì đâu, đàn ông ngoại tình cũng là bình thường! Mẹ nói có đúng không? Con vẫn còn nhớ như in mấy năm trước mẹ nói với con như vậy còn gì! Mẹ đừng trách móc bố nhé, kẻo bà nội dưới suối vàng lại mắng mẹ ghen tuông, ghê gớm đấy, chồng có ngoại tình nhưng về nhà là tốt rồi, đừng đòi hỏi nhiều!

Mẹ tôi tức suýt ngất thêm lần nữa nhưng không biết phải đáp lại con dâu thế nào. Bởi vì những lời vợ nói đều là sự thật. Cách đây mấy năm, khi ấy vợ đang mang thai thì tôi yếu lòng qua lại với cô người yêu cũ. Vợ làm ầm ĩ lên, mong bố mẹ chồng dạy dỗ lại con trai hộ thì mẹ tôi bảo con dâu như thế.

Đúng là đàn bà lòng dạ thâm hiểm, chuyện từ đời nào rồi nhưng vẫn ghi hận và quyết tâm trả đũa mẹ chồng! Tức vợ lắm nhưng mắng chửi cô ấy mãi mà mặt vợ vẫn cứ nhơn nhơn ra. Thành thử tôi lại chẳng thể làm gì được. Cũng không đánh được vợ mà chuyện này lại chưa quá nghiêm trọng để đến mức ly hôn! Đến là khổ tâm với cô vợ oái oăm này!

Nhờ bố chồng phân xử chuyện chồng ngoại tình, nào ngờ kết cục quá bẽ bàng khiến tôi không nói nên lời

Nhờ bố chồng phân xử chuyện chồng ngoại tình, nào ngờ kết cục quá bẽ bàng khiến tôi không nói nên lời

Cuối cùng, tôi nghĩ mình phải nhờ người lớn trong nhà. Có thể phụ huynh khuyên can, thì chồng tôi sẽ nghe. Đặc biệt trong gia đình, bố chồng là một người rất cương quyết, tính thẳng thắn, ăn nói còn rành rọt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống