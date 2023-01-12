Chấp nhận lấy chồng già để có cuộc sống sung sướng, nào ngờ ngay đêm tân hôn, tôi phải ‘lê lết’ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự 12/01/2023 05:24

Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng.

Mới kết hôn được 1 tuần, tôi đã có cảm giác như sống trong địa ngục. Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ nuôi 4 đứa con ăn học nên kinh tế càng ngày càng kiệt quệ. Sau khi ra trường, tôi làm việc cho một công ty có tên tuổi trên thị trường. Mặc dù mức lương khá tốt nhưng phải phụ bố mẹ nuôi các em ăn học nên tôi chẳng dư đồng nào. Nhiều lúc nhìn lại, tôi chỉ mong muốn sau này lấy được một người chồng có khả năng về kinh tế để đỡ đần gánh nặng gia đình.

Năm nay tôi 27 tuổi, trước kia có vài người yêu nhưng đều không đi được đến cuối. Cách đây 3 tháng, một người bạn làm mối cho tôi sếp của cô ấy. Khi đó, tôi nghe bạn giới thiệu rằng anh rất tốt, kinh tế lại ổn định nếu không muốn nói là đại gia, chỉ là tuổi tác hơi cao và đã từng ly dị.

Chấp nhận lấy chồng già để có cuộc sống sung sướng, nào ngờ ngay đêm tân hôn, tôi phải ‘lê lết’ chạy khỏi nhà vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng. Thế rồi suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cũng không nảy sinh mâu thuẫn gì. Bản thân tôi khi ấy biết chồng mình đã từng trải qua 2 đời vợ, nhưng tôi nghĩ rất đơn giản, rằng có thể họ không hợp nhau nên mới ly dị. Để rồi bây giờ tôi mới hiểu, tại sao họ phải bỏ của chạy lấy người.

Hôm cưới, tôi chỉ mời một người bạn thân đến dự. Mặc dù là bạn trai nhưng chúng tôi đã chơi với nhau quá lâu, cả hai cũng chẳng có gì mờ ám, chỉ là khi tôi về nhà chồng, cậu ấy có nắm tay và dặn dò một số điều. Vậy mà chồng tôi lại để ý. Đêm ấy, anh lôi tôi ra, đ.ánh đến nỗi chẳng còn biết tôi là người vợ mà anh vừa cưới cách đó mấy tiếng. Bản thân tôi thì sợ quá nên nửa đêm liền trốn về nhà.

Chấp nhận lấy chồng già để có cuộc sống sung sướng, nào ngờ ngay đêm tân hôn, tôi phải ‘lê lết’ chạy khỏi nhà vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gần một tuần nay, tôi vẫn không dám về nhà, bố mẹ thì liên tục bắt ly hôn. Tôi biết mình đã lấy phải chồng vũ phu nhưng không biết thoát ra thế nào, chồng tôi thì dọa sẽ đòi lại 300 triệu tiền anh đã cho tôi từ trước. Theo mọi người, tôi có nên bỏ của chạy lấy người không?

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Sau khi cẩn thận thử việc mấy mối liền, tôi ưng ý chọn Ly, một cô gái 27 tuổi khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và đặc biệt là Ly không xinh.

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