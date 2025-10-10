Giữa lúc con dâu đau khổ vì bị phản bội, mẹ chồng nắm tay an ủi: 'Cứ yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng'

Tâm sự 10/10/2025 08:32

Có được mẹ chồng tốt nhưng oái ăm thay cho Liên khi chồng cô lại quá tệ bạc. Cưới nhau được 3 năm thì Quân dở chứng bồ bịch. Vốn dĩ chồng ngoại tình từ lâu rồi nhưng vì tin chồng nên Liên lại không hề hay biết.

Yêu nhau 4 năm Liên mới dám theo Quân về ra mắt bố mẹ anh, lâu nay Liên nghe Quân kể mẹ mình khó tính nên cô sợ lắm. Ấy thế mà khi cưới về thì Liên lại được mẹ chồng cưng chiều hết mực.

Lúc này, Liên mới thấy mẹ chồng tâm lý, sống biết điều và thương yêu Liên như con gái trong nhà. Hôm đầu về làm dâu mới 6 giờ sáng Liên đã dậy nấu cơm thì mẹ chồng nhỏ nhẹ: 

"Nhà mình thường ra ngoài ăn sáng nên con không cần vất vả đâu. Hôm nào cuối tuần không phải đi làm thì con cứ ngủ 9 giờ dậy cũng không sao''.

Mẹ chồng lúc nào cũng chu đáo, đối xử với con dâu tốt còn biết cách quan tâm đến bố mẹ của con dâu nữa. Cuối tuần nào bà cũng chuẩn bị quà cáp rồi bảo Liên về thăm bố mẹ cho đỡ nhớ. Mỗi lần như thế Liên đều rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc.

Có được mẹ chồng tốt nhưng oái ăm thay cho Liên khi chồng cô lại quá tệ bạc. Cưới nhau được 3 năm thì Quân dở chứng bồ bịch. Vốn dĩ chồng ngoại tình từ lâu rồi nhưng vì tin chồng nên Liên lại không hề hay biết.

Cho đến khi có một giai đoạn chồng suốt ngày đi sớm về muộn, đã vậy chuyện chăn gối cũng không còn mặn nồng như xưa. Đến khi linh tính mách bảo thì Liên theo dõi chồng phát hiện ra chồng cặp bồ.

Liên nói thẳng ra với chồng rồi nghĩ sẽ cho chồng cơ hội sửa sai, nào ngờ Quân không biết nhục còn vênh váo:

"Đàn ông ra ngoài bóc bánh trả tiền chút có sao mà cô cứ phải làm loạn lên?''.

''Anh nói vậy mà được à? Vậy em cũng bỏ đi ngoại tình anh xem có chịu được không?".

''Cô có giỏi ra đường xem ai ngó ngàng không? Tôi sẽ vẫn tiếp tục ngoại tình, cô ở được thì ở, không thì khăn gói về nhà mẹ cô đi''.

Liên uất ức không chịu nổi, cô lập tức thu dọn hành lý rồi ôm con về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng nắm rõ mọi chuyện, bà nắm chặt tay Liên: 

Giữa lúc con dâu đau khổ vì bị phản bội, mẹ chồng nắm tay an ủi: 'Cứ yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

''Mẹ hiểu hết cả rồi, mẹ biết con đau khổ như thế nào, với mẹ chỉ có một mình con là con dâu. Con yên tâm, mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải quỳ gối xin lỗi''.

''Vô ích thôi mẹ ạ, chồng ngoại tình thì giờ trong mắt anh ấy chỉ có bồ thôi... anh ấy chán con thật rồi. Chắc con sẽ ly hôn mẹ ạ''.

''Đừng nói vậy mẹ đau lòng, con cứ để mẹ lo. Con về nhà bố mẹ nghỉ ngơi. Rồi đâu sẽ vào đấy''.

Liên chỉ nghĩ mẹ chồng an ủi động viên mình mà thôi, vậy mà chỉ sau chưa đầy 1 tuần thì Liên thấy mẹ chồng rồi chồng và cô nhân tình đến quỳ gối xin lỗi Liên thật. Trong khi Quân xin vợ tha thứ thì cô nhân tình cứ run rẩy hứa không dám đi giật chồng người khác nữa.

Hóa ra khi Liên về ngoại thì mẹ chồng đã lên kế hoạch để dạy dỗ Quân. Biết Quân có ý định ly hôn vợ thì mẹ chồng Liên kiên quyết:

''Mày muốn cưới bồ cũng được thôi, vợ tào khang mày không thích lại chọn cái thứ lẳng lơ, hám tiền kia thì mẹ chiều ý mày. Nhưng căn nhà này mẹ sẽ để lại hết cho cái Liên mà mẹ cũng sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với mày. Với mẹ, nàng dâu duy nhất của nhà này là nó thôi''.

''Nhưng con là con trai của mẹ mà, sao mẹ có thể có người dưng nước lã được''.

''Cái Liên là con dâu của mẹ mà mày kêu là người dưng? Thế bồ của mày là gì? Cô ta có hy sinh nhan sắc, tuổi trẻ, sự nghiệp để sinh con đẻ cái cho mày như vợ mày không? Tao không có đứa con trai ngoại tình, bỏ vợ bỏ con như mày''.

Vừa nghe đến đó thì Quân sợ hãi quá, nhất là lúc cô bồ biết Quân không còn tiền nên cũng đòi chia tay luôn. Phải thế Quân mới sáng mắt ra, nghe mẹ chồng nói lại mà Liên ôm chầm lấy bà vì quá hạnh phúc. Nếu như không có mẹ chồng yêu thương thì có lẽ Liên đã ly hôn người chồng ngoại tình, nhưng vì mẹ chồng cô sẽ cho chồng cơ hội sửa sai một lần duy nhất này.

Con gái 6 tuổi vô tình tố cáo sự thật ngoại tình của bố bằng câu nói hồn nhiên sau chuyến công tác của mẹ

Con gái 6 tuổi vô tình tố cáo sự thật ngoại tình của bố bằng câu nói hồn nhiên sau chuyến công tác của mẹ

Tôi định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng, xem giữa vợ con và bồ anh ấy chọn ai. Nhưng đúng lúc đó tôi lại phải đi công tác mất 1 tuần, vậy là tôi quyết định xong xuôi công việc sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 25 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Mẹ chồng nằng nặc ép con dâu trả vàng cưới, nhận ngay cái kết "muối mặt" phải mang vàng đến tận nơi trả lại

Mẹ chồng nằng nặc ép con dâu trả vàng cưới, nhận ngay cái kết "muối mặt" phải mang vàng đến tận nơi trả lại

Nghe tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại, vợ lần theo định vị và phát hiện ra sự thật rùng rợn

Nghe tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại, vợ lần theo định vị và phát hiện ra sự thật rùng rợn

Con khóc ngằn ngặt không ngủ, tôi ôm ra ban công và nghe thấy bí mật động trời của chồng ngay giữa đêm khuya

Con khóc ngằn ngặt không ngủ, tôi ôm ra ban công và nghe thấy bí mật động trời của chồng ngay giữa đêm khuya

Bị chê con không giống chồng, hành động dứt khoát của người vợ trẻ khiến mẹ chồng không nói nên lời.

Bị chê con không giống chồng, hành động dứt khoát của người vợ trẻ khiến mẹ chồng không nói nên lời.

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ