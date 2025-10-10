Mẹ chỉ cần nhìn qua đã bắt con gái chia tay bạn trai, cô gái bàng hoàng nhận ra sự thật sau 1 tháng

Tâm sự 10/10/2025 08:15

Nhưng kết quả lại không như mong đợi, vừa mới nhìn thấy bạn trai mẹ tôi đã phản đối và bắt bỏ ngay sau đó. Tôi cứ tưởng do mẹ cổ hủ, cố chấp nào ngờ chỉ 1 tháng sau mọi chuyện vỡ lẽ, bộ mặt thật của anh người yêu đã lộ ra theo đúng phán đoán của bà. 

Tôi là người khá cẩn trọng trong chuyện tình cảm đặc biệt là chọn người đàn ông có thể chung sống với mình suốt đời. Vì vậy sau khi tìm hiểu kỹ càng suốt 2 năm, tôi mới quyết định dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.

1. Anh là một kẻ sở khanh

Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.

Thoáng nhìn thấy bạn trai tôi, mẹ tôi có cảm giác anh không phải là người tử tế lắm. Tuy nhiên bà là người lớn và không muốn hiểu nhầm người yêu con gái mình nên vẫn rất chu đáo đón tiếp. Đặc biệt, sau khi ăn trưa xong, tôi ở dưới bếp phụ giúp dọn dẹp còn anh đã vào phòng nghỉ, mẹ tôi cố ý đem lên một đĩa hoa quả mời anh nhưng vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện qua điện thoại:

- Anh đang bận ăn trưa với đối tác, anh cũng rất nhớ em.

- Ừ tối mai chúng ta gặp nhau anh sẽ đưa em đi mua đồ, yêu em nhiều.

Mẹ tôi bất ngờ và thắc mắc tại sao tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình lại nói yêu đương với người khác. Dù nghe được những điều đó nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh mà không làm lớn chuyện.

Mẹ vẫn bê hoa quả vào phòng tôi rồi mới đi xuống nhà. Trước khi xuống bà đã nhìn thấy những điếu thuốc lá vứt bừa bãi đó là sản phẩm chỉ trong vòng 10 phút của anh từ khi vào phòng.

2. Anh không biết lễ phép với người lớn

Đầu giờ chiều mẹ tôi có nhờ anh ra chợ mua hộ bó rau để tối nấu canh, tôi định xông pha đi thì bị ngăn lại, nghĩ mẹ đang tạo điều kiện cho anh làm quen với gia đình mình hơn nên tôi cũng vui vẻ, nào ngờ mẹ tôi đã tính kế cả rồi.

Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.

Đầu tiên là anh ăn nói trống không, ngang ngược với người lớn "mua bó rau", "bao nhiêu tiền?"... làm mọi người rất ngạc nhiên vì tính cách đối lập hẳn so với bộ đồ sang trọng đang mặc trên người của anh.

3. Anh là một kẻ ki bo, kẹt xỉn

Chưa dừng lại ở đó, đến lúc lựa đồ xong và thanh toán tiền thì một lần nữa bạn trai tôi khiến mọi người ngã ngửa vì trả giá từng đồng một, thậm chí thiếu 1 nghìn anh cũng đòi cho bằng được.

Nếu như tôi có mặt ở đó chắc chắn tôi sẽ rất xấu hổ, vì lần đầu tiên dẫn bạn trai về ra mắt gia đình lại gặp nhiều rủi ro đến vậy.

Sau khi tiễn anh về, mẹ đã gọi tôi vào phòng và nói thẳng quan điểm muốn tôi chia tay. Tất nhiên lúc đó tôi vẫn yêu anh mặn nồng, ban đầu tôi thật sự tưởng mẹ đang hiểu nhầm anh và không chấp nhận yêu cầu vô lý của mẹ. Sau nhiều lần mẹ dọa dẫm, anh cũng chán nản, chúng tôi chia tay nhau. Suốt hơn 1 tháng tôi tránh mặt mẹ và không muốn nói chuyện với bà cho đến khi phát hiện ra bạn trai trở mặt.

Mới chỉ 1 tháng sau khi chia tay tôi, bạn trai cũ đã vội vàng công khai có bạn gái mới, lộ bản chất ăn chơi, thậm chí còn nói xấu bạn gái cũ là tôi ở khắp mọi nơi. 

Thất vọng tràn trề tôi đem chuyện tâm sự với mẹ, lúc này bà mới kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc diễn ra vào ngày hôm đó và bảo: "Mẹ không nói rõ nguyên nhân vì mẹ biết mẹ có nói ngày hôm ấy, khi còn đang yêu mặn nồng con cũng sẽ không tin tưởng lời mẹ".

Tôi bật khóc vì mình yêu phải một gã đàn ông đểu cáng. Mẹ lại ôm tôi vỗ về, an ủi, cũng may vì mẹ tôi đã ngăn chặn kịp thời nếu không có lẽ tôi còn bị lừa dối lâu hơn mà không hề hay biết.

Qua bài học sâu sắc này, tôi muốn dành lời khuyên cho chị em rằng ngoài việc tìm hiểu thật kỹ người bạn trai của mình, thì cũng nên tham khảo ý kiến của người lớn để có cách nhìn nhận, đánh giá khách quan nhất.

Lấy chồng là chuyện cả đời, đừng vì mù quáng bồng bột mà chọn nhầm người để khổ cả một đời!

