Bị mẹ chồng lẩm bẩm chê quê mùa, mẹ ruột đáp trả một câu khiến bà ta 'câm nín', ngỡ ngàng trước số tiền 3 tỷ

Tâm sự 10/10/2025 08:09

Mấy hôm trước mẹ tôi gọi điện bảo lên chơi với cháu, biết mẹ chồng khó tính nên tôi cũng báo với bà trước một tiếng. Thế mà lúc mẹ tôi lên thì mẹ chồng cứ khinh khỉnh, còn không thèm chào hỏi thông gia lấy một câu.

Ngày về ra mắt biết tôi chỉ là dân tỉnh lẻ, lại chưa có việc làm ổn định tưởng mẹ chồng khó tính sẽ bắt bẻ mình ai dè bà không hề ghét bỏ gì cả. Thậm chí bà còn bảo:

- Năm nay được tuổi, hai đứa cưới luôn đi, rồi về đây ở với bố mẹ, đừng ra ngoài thuê nhà tốn kém lắm. 

Lúc đó tôi nghĩ rằng mình có phúc mới gặp được mẹ chồng tâm lý và tốt bụng như thế này. Nhà chồng tôi rất rộng, có 4 tầng thoáng mát, thế nên cưới xong vợ chồng tôi quyết định ở với bố mẹ chồng. Do trước đây tôi sợ mâu thuẫn với mẹ chồng nên mới bàn chồng ở riêng nhưng giờ thấy bà tốt với mình thế này nên chẳng dại gì ra riêng cả.

Nhưng mà ở được chừng nửa năm thì mẹ chồng tôi bắt đầu cho người khác thuê tầng 3 và tầng 4. Lúc đó tôi thấy bất tiện vô cùng vì trong nhà cứ có người đi ra đi vào rất khó chịu.

Cũng từ đây thì mẹ chồng bắt đầu khó tính với tôi, bà vui vẻ với khách ở trọ nhưng lại cằn nhằn, trách móc con dâu tối ngày. Đã vậy thì mẹ chồng còn bảo:

''Từ tháng sau vợ chồng chúng mày đưa cho mẹ mỗi tháng 10 triệu nhé, coi như đó là tiền ăn, tiền ở''.

Chồng tôi nghe thế thì mới thốt lên: 

Bị mẹ chồng lẩm bẩm chê quê mùa, mẹ ruột đáp trả một câu khiến bà ta 'câm nín', ngỡ ngàng trước số tiền 3 tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

''Ơ, thế hóa ra mẹ coi vợ chồng con như là khách đi thuê trọ nhà mẹ à?".

''Làm gì có chuyện đó, mày tính xem mỗi tháng tao cho thuê ít nhất là 7 triệu rồi. Đây mẹ còn tính cho vợ chồng mày 10 triệu cả tiền ăn, điện nước là quá rẻ rồi đấy''.

Lúc đó tôi thật sự chẳng hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ gì nữa, tôi cũng đành bảo chồng đưa tiền cho bà không thì bà lại cằn nhằn mệt mỏi. Có tháng vợ chồng tôi đưa đủ, nhưng có tháng tôi ốm rồi con ốm thế là ở nhà không đi làm, rồi còn lo tiền bỉm sữa cho con nên gửi tiền cho mẹ chồng muộn mà bà cũng đi kể với người khác là vợ chồng tôi quỵt tiền của bà.

Mấy hôm trước mẹ tôi gọi điện bảo lên chơi với cháu, biết mẹ chồng khó tính nên tôi cũng báo với bà trước một tiếng. Thế mà lúc mẹ tôi lên thì mẹ chồng cứ khinh khỉnh, còn không thèm chào hỏi thông gia lấy một câu.

Từ ngày mẹ tôi lên thì mẹ chồng còn đánh tiếng là tháng này phải đưa hơn 10 triệu vì tính thêm cả phần điện nước của mẹ tôi nữa. Lúc đó chồng tôi ái ngại với mẹ vợ vô cùng.

Ở được 2 ngày thì mẹ tôi cũng thừa biết là mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Hôm đó vừa ăn cơm xong thì mẹ chồng tôi cố ý nói to:

''Lên đây làm gì cho chật nhà không biết, chắc lại định bòn rút gì đây rồi''.

Ai dè lúc đó mẹ tôi nghe được thì bà không giận còn vui vẻ:

- Bà thông già này, lần này tôi lên chăm vợ chồng cái Mai (tên tôi), sẵn tiện cho vợ chồng 3 tỷ mua căn chung cư ở cho thoải mái. Chứ ở đây bà cho người khác thuê trọ, họ đi ra đi vào không thoải mái lắm''.

Lúc mẹ tôi nói đến đó không chỉ mẹ chồng và vợ chồng tôi đều sốc. Tôi nghĩ mẹ mình nói đùa ai ngờ bà mang cả sổ tiết kiệm 3 tỷ trao cho vợ chồng tôi nuôi. Hỏi ra thì mới biết mẹ tôi đã bán đi mảnh đất dưới quê được 3 tỷ, thấy vợ chồng tôi sống chật chội khổ quá nên mang tiền cho vợ chồng.

Mẹ chồng lúc đó thấy muối mặt lắm, bà cứ nghĩ nhà con dâu quê mùa, nghèo khổ không ngờ cho hẳn con gái 3 tỷ. Giờ thì tôi chỉ nghĩ là càng sớm mua căn chung cư để ở càng tốt chứ ở đây tôi chịu không nổi nữa.

Thấy nhà gái đi xe máy cũ, mẹ chồng cười khinh, nghe bố cô dâu tiết lộ bí mật '2 tỷ' thì tái mặt

Thấy nhà gái đi xe máy cũ, mẹ chồng cười khinh, nghe bố cô dâu tiết lộ bí mật '2 tỷ' thì tái mặt

Trước khi cưới thì tôi biết rõ mẹ chồng khó tính, bà cũng gặng hỏi xem bố mẹ tôi cho của hồi môn bao nhiêu nhưng tôi không nói cụ thể. Bởi tôi muốn đến ngày cưới thông báo cho bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 23 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Mẹ chồng nằng nặc ép con dâu trả vàng cưới, nhận ngay cái kết "muối mặt" phải mang vàng đến tận nơi trả lại

Mẹ chồng nằng nặc ép con dâu trả vàng cưới, nhận ngay cái kết "muối mặt" phải mang vàng đến tận nơi trả lại

Nghe tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại, vợ lần theo định vị và phát hiện ra sự thật rùng rợn

Nghe tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại, vợ lần theo định vị và phát hiện ra sự thật rùng rợn

Con khóc ngằn ngặt không ngủ, tôi ôm ra ban công và nghe thấy bí mật động trời của chồng ngay giữa đêm khuya

Con khóc ngằn ngặt không ngủ, tôi ôm ra ban công và nghe thấy bí mật động trời của chồng ngay giữa đêm khuya

Bị chê con không giống chồng, hành động dứt khoát của người vợ trẻ khiến mẹ chồng không nói nên lời.

Bị chê con không giống chồng, hành động dứt khoát của người vợ trẻ khiến mẹ chồng không nói nên lời.

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ